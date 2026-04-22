【天极网手机频道】4月21日晚，OPPO在成都举办发布会，正式推出Find X9 Ultra与Find X9s Pro两款旗舰新机。其中，OPPO Find X9s Pro以“配置升级、价格不涨”成为全场焦点，OPPO首席产品官刘作虎更是明确表示，Find X9s Pro是今年行业内最后一款不涨价的旗舰新品，在手机行业普涨的大背景下引发广泛关注。

今年以来，受芯片、存储等核心零部件成本上涨影响，手机行业旗舰机型普遍出现300-500元的涨价幅度，让不少消费者望而却步。在此背景下，OPPO Find X9s Pro的定价打破行业常态，起售价维持5299元(12+256GB版本)，与上代Find X9 Pro持平;16+512GB主力版本定价5999元，同样未作调整，仅16+1TB顶配版本微涨300元至6999元。

价格未涨的同时，OPPO Find X9s Pro的配置实现全面升级。影像方面，Find X9s Pro搭载Pro档唯一双2亿哈苏主摄+长焦组合，配备LUMO内光学变焦技术，人像解析力较上代提升4倍，满足专业摄影需求;屏幕采用6.3英寸144Hz 1nit明眸护眼屏，通过莱茵低动态干扰认证，兼顾流畅度与护眼效果。

续航与性能上，Find X9s Pro内置7025mAh冰川电池，支持80W有线快充与50W无线快充;机身采用一体冷雕玻璃与“灵感画窗”模组设计，推出乘风青、自在白等四款配色，轻薄机身提升握持体验，同时搭载ColorOS 16系统，新增AI翻译、锁屏岛等实用功能。

发布会上，刘作虎坦诚表示，受行业成本压力影响，OPPO已无法承诺全年旗舰不涨价，Find X9s Pro将是今年最后一款维持原价的旗舰机型。同期发布的Find X9 Ultra则定位“口袋哈苏”，起售价7499元，搭载哈苏五摄系统与第五代骁龙8至尊版，主打顶级影像与性能，顶配卫星版与大师套装定价分别为9499元、11999元。

两款新机将于4月24日10:00全渠道正式开售，目前已开启预定，消费者可享受24期免息、以旧换新等购机福利，有兴趣的用户可以去官网或线下门店了解。