【天极网手机频道】如今，手机已成为日常必备，长时间用眼带来的疲劳问题愈发突出，深夜屏幕刺眼、低亮度画面模糊、自动亮度不贴合需求等痛点，困扰着众多用户。OPPO Find X9 Ultra 搭载的新一代 1nit 明眸护眼屏，凭借极致的1nit超低亮度、人性化的人因调节与全能的画质实力，打破传统屏幕的局限，重新定义了手机屏幕的亮度舒适标准，让高清丝滑与护眼舒适实现完美兼得。

传统手机屏幕的最低亮度即便调到最低，在深夜全黑环境下依然会显得刺眼，而强行压低亮度又会导致画面出现色块、偏色，也就是用户常说的“抹布屏”，严重影响使用体验。为解决这一行业难题，Find X9 Ultra 采用“定制最高规格屏幕产线+自有显示科学产线”的双产线模式，经过精密调校，将屏幕最低亮度精准控制在1nit，这一亮度接近夜晚月光的柔和程度，既能避免强光对瞳孔的刺激，又能保证画面的清晰度与色彩均匀性。

在1nit的极限低亮度下，这块屏幕依然能保持出色的显示效果彻底告别了传统屏幕的“抹布感”。得益于OPPO独家的Gamma 矫正技术与像素级demura校准，屏幕在极低亮度下，文字依然锐利无毛刺，色彩过渡自然细腻，灰阶层次丰富，无论是深夜阅读文章、浏览消息，还是睡前刷剧、查看时间，画面都纯净通透，没有丝毫模糊或偏色。这种极致的暗光表现，不仅提升了深夜使用的舒适度，更能有效减少长时间夜间用眼带来的酸涩、疲劳感，从根源上守护双眼健康。

同时，Find X9 Ultra 创新性地引入了人因亮度舒适调节技术，六档专属亮度曲线彻底打破了传统自动亮度“一刀切”的生硬模式，实现了“千人千眼”的差异化护眼体验，从清晨到深夜，亮度切换顺滑无感，贴合每类用户的视觉习惯。

护眼之外，这块屏幕搭载了2K 144Hz高刷屏，2K分辨率还原细腻细节，144Hz高刷让动态画面丝滑无拖影。配合自研Display P3 Pro芯片与X3发光材料，既保证屏幕高寿命、低功耗，避免长期使用老化偏色，又能精准还原光影层次，告别色彩亮差，兼顾高清与流畅。

作为OPPO全链路护眼技术的集大成者，这块1nit 明眸护眼屏还获得了德国莱茵等八大权威机构的护眼认证，涵盖硬件级低蓝光、无频闪、低动态干扰、全局护眼等核心维度，以“认证大满贯”的实力，为用户的视觉健康提供全方位、全链路的保障。同时，它还搭载了安卓领先的久用护眼低频闪调光方案，在全亮度范围内都能保持稳定无频闪，避免频闪带来的视觉疲劳，即便是长时间使用手机，也能保持从容舒适。

手机早已成为我们日常生活中不可或缺的电子设备，长时间用眼也成为常态，一块好的屏幕，不仅要高清丝滑，更要懂得守护双眼。OPPO Find X9 Ultra 的新一代1nit明眸护眼屏以1nit极夜柔光打破暗光使用痛点，以六档人因亮度曲线适配不同用户需求，以2K 144Hz 全能画质兼顾体验与功耗，更以八大权威认证筑牢护眼防线，真正实现了“全面好屏，全天舒适”的核心承诺。它不仅是对手机屏幕技术的一次突破，更是对用户用眼需求的深度洞察，重新定义了屏幕亮度的舒适标准。