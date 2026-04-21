【天极网手机频道】4月21日，OPPO年度影像旗舰Find X9 Ultra与Find X9s Pro全球首发，两款新机定位专业影像与轻量旅拍，凭借全面升级的影像系统、旗舰级性能配置以及精致设计，为用户带来更专业、更全能的使用体验。

作为年度顶级影像旗舰，Find X9 Ultra 以“专业口袋哈苏”为核心定位，将专业电影级视频工作流与移动摄影深度融合。搭载的全大底专业视频镜头组，覆盖多光学品质焦段，至高支持20倍光学品质变焦;配备全大底五摄光学系统，包含哈苏10倍光变天眼长焦、2亿像素超大底主摄、2亿像素超大底长焦及第二代丹霞色彩还原镜头，实现超大动态范围，视频画面层次与细节拉满。

全球首发全新O-Log2专业视频格式，原生支持3D LUT导入与烧录，搭配ACES专业色彩管理，后期调色空间更充裕;联合TILTA打造专业视频生态配件套装，提供从拍摄到后期的完整专业工作流。同时支持至高 8K 30fps 10-bit Log 视频录制，暗部与中间调细节保留更丰富，色彩过渡更平滑。

外观设计上，机身采用硬朗直角金属中框，机身侧边配备亮橙色实体快门按键，复刻哈苏经典相机设计，一键唤醒拍摄功能。提供大地苔原、极地冰川、绒砂峡谷三款配色，其中大地苔原配色灵感源自哈苏 X2D 100C大地探索家限量版，OPPO与哈苏品牌标识联名属性拉满。整体设计简约大气，兼顾握持手感与耐用性，同时配备对称双扬声器、高端震感马达、高等级防尘防水等配置，影音体验与综合质感拉满;屏幕兼顾高刷新率与护眼能力，高刷新率 LTPO自适应显示屏，画面流畅细腻，峰值亮度出众，强光下可视性优异，搭配高频护眼调光技术，长时间使用更舒适。

性能方面搭载第五代骁龙8至尊版处理器，配合大容量内存组合，大型游戏、多任务处理、高清视频剪辑均流畅无压力;续航搭载7050mAh 大容量电池支持100W有线闪充与50W 无线闪充，续航与充电效率拉满。

OPPO Find X9 Ultra发布会现场，还带来了压轴的One more thing ――哈苏全球市场经理Bronius为我们带来了Find X9 Ultra哈苏大地探索家大师套装，献给影像爱好者最好的礼物。

OPPO携手哈苏推出的这个套装，延续哈苏X2D 100C大地探索家设计理念，内有高质感金属机身设计的哈苏专业增距镜Ultra，300mm原生光学焦段，支持最高1380mm光学品质变焦，并有哈苏摄影手柄保护壳等全套摄影配件，让每一拍都有仪式感。每套大师套装还带有一份独一无二的收藏纪念编号证书，收藏价值拉满。

OPPO Find X9s Pro定位 “新一代旅拍神器”，轻薄机身搭载专业影像系统，兼顾单手操作与高清创作。其搭载哈苏双2亿超清影像系统，包含2亿大底超清主摄与2亿大底超清长焦，均获哈苏光学认证，可轻松输出超高解析力照片。配备第二代丹霞色彩还原镜头，色彩捕捉覆盖照片、视频等动态场景，日出逆光、城市霓虹等复杂光线环境下表现更优。

支持全焦段8K超清直出，无论广角还是长焦焦段，均能直出8K高清照片，构图更自由。内置新一代 LUMO 凝光影像系统，搭配哈苏大师模式原生胶片，九款原生胶片配方覆盖全场景，还原真实胶片光影质感。

外观设计上，正面采用6.32英寸护眼屏，四等边极窄边框，144Hz电竞级高刷，搭配新一代1nit明眸护眼屏，获十大专业护眼认证。机身采用直角金属中框，背部为横向大矩阵Deco设计，层叠式几何构图极具辨识度。提供乘风青、自在白、元气橙、原生钛四款配色，独创绒砂工艺带来细腻亲肤的触感且不沾指纹，一体冷雕工艺让视觉更通透减薄。

性能配置足够应对日常全场景使用，潮汐引擎与天玑9500强强联合兼顾超强性能与极致能效;ColorOS 16运行流畅稳定，应用启动迅速，游戏体验稳定可靠。7025mAh长续航冰川电池搭配80W有线充电+50W无线充电组合，兼顾续航表现与充电速度，告别电量焦虑。

全系搭载的新一代ColorOS 16更懂你，一键闪记将小红书攻略生成图文并茂的旅行合集，从“通用型攻略”进化为“路书级应用”，实现闭眼跟玩，手账级精美排版与手绘封面直发小红书无美化;锁屏岛双形态更沉浸，胶囊态上下划左右切高效预览，沉浸态轻点锁屏无缝融合音乐、导航、倒计时三大场景;动效无缝切换从列表切胶囊到沉浸态均丝滑流畅，切换更顺、信息更丰富。

OPPO Find X9 Ultra 以专业影像与电影级视频能力，为移动创作带来全新可能;OPPO Find X9s Pro 则以轻量机身与高清影像，成为旅拍场景的理想搭档。双旗舰同步登场，重新定义移动影像体验。目前OPPO Find X9 Ultra 与 OPPO Find X9s Pro 现已开启全渠道预售，4月24日正式开售，OPPO Find X9s Pro售价5299元起，OPPO Find X9 Ultra售价7499元起，新机均提供官方原装配件及专属预售权益，欢迎前往 OPPO 官方商城、线下授权门店了解。