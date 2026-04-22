【天极网手机频道】OPPO 于 4 月 21 日正式发布 Find X9s Pro 与 Find X9 Ultra 两款旗舰新品，两款新品均在影像拍照方面持续发力，前者主打小屏轻薄 + 极致影像，后者专攻专业全焦段影像 + 全能专业影像体验，精准覆盖不同需求的高端用户。下面天极网从核心配置、体验差异、适用人群三方面深度解析，帮你快速选对适合自己的机型。

在核心影像配置上，两款新机均标配哈苏调校“双两亿”镜头组合，主摄与长焦均具备高规格硬件底子，支持哈苏超清2亿像素模式。

Find X9s Pro整体定位偏向日常化均衡实用。该机搭载完整哈苏双两亿影像系统，主摄配备行业首颗哈苏光学认证广角镜头，采用HPE传感器、1/1.4英寸大底规格，光圈达F1.6，进光量充足、基础画质扎实;长焦端搭载HP5传感器，传感器尺寸约1/1.56英寸，等效65mm黄金人像焦段。同时机型配备第二代丹霞色彩还原镜头，优化复杂光线环境下的色彩氛围与画面质感。整套影像方案主打轻量化日常拍摄，无论是人像特写、城市街拍，还是短途远景抓拍都能从容适配，两亿像素长焦可满足常规变焦场景，画面纯净度与解析力表现稳定，算法调校贴合大众审美，操作简单、成片率高，更适配普通用户日常记录的拍摄需求。

而Find X9 Ultra，则是把双两亿像素的硬件潜力彻底释放，成为双两亿影像配置的完全体版本。该机升级更高规格的定制两亿像素大底主摄，光学素质进一步强化，同时搭载进阶双潜望长焦架构，在保留高素质两亿像素中焦潜望镜头的基础上，重点升级核心远摄能力。标志性的哈苏10倍光变天眼长焦实现体验跨越式提升，支持原生10倍光学变焦，可直出五千万像素超清大片，更是行业首个实现20倍光学品质变焦的手机方案，无需外接辅助设备，就能达成高倍率纯净变焦拍摄，大幅拓宽远景创作边界，影像综合上限远超同级。

在屏幕与整机设计层面，Find X9 Ultra 更强调大屏带来的沉浸式体验，配备一块 6.82 英寸 2K+ LTPO 旗舰屏幕，不仅具备更高规格的发光材质，还支持自适应刷新率，在显示细腻度与流畅度之间实现平衡。同时，高频调光设计进一步降低长时间使用带来的视觉疲劳。机身方面，其采用航空级金属中框，并提供素皮与玻璃两种后盖材质选择，配合专属影像快门按键，整体呈现出更加稳重、偏商务的高端质感。

相比之下，Find X9s Pro 则走向轻巧与精致路线，搭载一块 6.32 英寸屏幕，支持 144Hz 高刷新率，并采用 1.1mm 极窄四等边设计，显著弱化正面边框的视觉存在感，带来更高屏占比与更强的沉浸感。这块新一代 1nit 明眸护眼屏，在低亮度环境下依旧能够保持色彩均匀与细节清晰，在观感与流畅体验之间取得良好平衡。同时，在护眼能力方面，其支持 3840Hz 高频 PWM 调光，并加入晕车舒缓护眼功能，进一步覆盖更多复杂使用场景。

在核心性能层面，OPPO Find X9 Ultra 与 OPPO Find X9s Pro 同样延续了各自不同的产品思路。其中，Find X9 Ultra 搭载第五代骁龙 8 至尊版芯片，定位当前安卓阵营的顶级性能平台，强调极致算力输出与全面性能释放，更适合高负载场景与重度用户需求; Find X9s Pro 则配备天玑 9500 处理器，并结合 OPPO 自研的潮汐引擎进行智能调度，在保证性能输出的同时，更加注重功耗控制与能效表现，在流畅度与续航之间实现更均衡的体验。

综合来看，OPPO Find X9s Pro 与 OPPO Find X9 Ultra 本质上代表了两种不同的旗舰取向：前者在“双两亿”影像基础上，更强调轻薄机身、均衡性能与高成片率体验，将专业影像能力融入日常使用场景;后者则进一步释放硬件潜力，通过更激进的影像结构与顶级性能平台，打造覆盖全焦段、上限更高的专业创作工具。