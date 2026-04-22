【天极网手机频道】(北京时间4月21日)

最近，科技圈最大的新闻莫过于蒂姆・库克(Tim Cook)正式宣布卸任苹果CEO。

从2011年接棒乔布斯到2026年9月1日正式卸任，库克陪伴苹果和全球用户一同度过了15年。

回想一下，这些年来，你在网上看过多少次“苹果药丸”“库克就是个商人”“苹果创新枯竭”“怀念乔布斯时代”的评论？但现实是，资本市场和真实销量从来不看情怀。

如果说乔布斯是那个驾驶着帆船、在迷雾与风暴中寻找新大陆的麦哲伦;那么库克就是接手了新大陆后，把这里打造成全球最繁荣、最挣钱贸易港的CEO。

从某种层面来说，库克代表着一种近乎偏执的理性，与之相比，在天才和疯子之间摇摆的乔布斯则更偏向感性。在库克执掌苹果的这些年里，这家公司从一个靠单品爆款驱动的科技先锋彻底变成了一艘掌控自研硬件、串联软件生态服务、供应链驱动的行业巨轮。

现在，这位掌舵者要退居二线了。在他转身离去的节点，我们有必要抛开对乔布斯时代“改变世界”的浪漫滤镜，回收当年库克接任时人们对他的质疑：“没有乔布斯的苹果究竟还行不行”。

回望这十几年的经历，库克到底给苹果留下了什么？他交给约翰・特努斯的是一个什么样的苹果？

Chapter 1 守住苹果的核心资产

・苹果教全世界做封闭生态

很多人批评库克只会搞刀法、卖配件，但他们忽略了一个前提：在乔布斯离开后，库克像一个拿着放大镜的守门人，死死守住了苹果最值钱的家当。

苹果一直是个封闭的生态，这点大家都清楚。但在库克手里，这种“封闭”走向了物理层面的极致。

乔布斯推出A4芯片是一次堪称伟大的尝试，苹果开始初步使用自研芯片，使得自家产品可以不用为他人掣肘，并且可以根据产品要求进行针对性优化。

想想在A4之前，iPhone使用的是三星的通用芯片。这对苹果来说是极为痛苦的――苹果的产品节奏必须迁就供应商的芯片节奏。同样的，在M系列芯片诞生前，MacBook被英特尔的“挤牙膏”折磨成什么样？风扇狂转、发热降频、续航尿崩，Mac与别家产品的体验并没有根本区别。

库克受够了这种被供应商卡脖子的日子，他进一步坚持了乔布斯的理念，M1芯片的横空出世直接重写了PC行业的能效规则。苹果通过自研芯片刷新了硬件上限，在很长一个时期，M系列芯片的性能要领先X86阵营一代甚至两代。

此外，S系列、U系列、H系列、W系列、C系列……从手机、PC、智能手表到超宽带再到基带芯片，全都有了。这不是简单的硬件整合，而是拿回了绝对的技术主权。这就好比别家还在买别人的发动机造车，苹果直接把钢厂、发动机厂全包了，连螺丝钉的尺寸都要自己定。这种极致的软硬一体，让安卓阵营和Windows阵营至今仍难望其项背。

・体验优于参数 库克时代的苹果总是“慢半拍”

在安卓手机卷百瓦快充、卷一英寸大底、卷折叠屏的这几年，苹果看起来像个行动迟缓的老年人。

为什么苹果不卷首发？简单来说，库克领导下的苹果坚持的是一种“成熟技术普惠化”的逻辑。苹果不需要向世界证明“我能把充电功率做到200W”，它要的是当你拿起手机时，感觉不到技术的存在。

无感的技术才是好技术。

但是苹果也依然具备引领行业的号召力――

回忆一下你第一次用Face ID，不需要按指纹，看一眼屏幕就解开了;iPhone砍掉3.5mm耳机接口的时候你骂过吗？但是当你第一次把AirPods塞进耳朵的时候，有没有想到几年后再想再找到一款有3.5mm的旗舰机都难了;就连被吐槽“屎上雕花”的灵动岛，也被各大厂商纷纷借鉴，“登岛”已经成为被业内认可的主流。

苹果不卷参数，它卷的是“直觉”，是最符合用户下意识的操作逻辑。后乔布斯时代的苹果已经不需要大刀阔斧推出颠覆性产品，库克宁愿被骂保守，也绝不把“存在坠机风险”的产品塞给用户――持续增长来得更重要，毕竟投资者也在看着呢。

・超强的品牌黏性与溢价能力

虽然大家都在说“库克是个商人”，但这可能是库克最了不起的成就之一。

哪怕大家都说苹果没创新了，哪怕iPhone的起步价年年攀升，它依然是全球唯一能把客单价稳稳钉在七八千元人民币以上，并且销量还能常年霸榜的手机品牌。就拿最新的数据来看，4月9日，Counterpoint Research发布的2025年第四季度全球智能手机市场销量报告显示，iPhone 17系列核心机型包揽销量前三名，共有五款机型跻身全球十大畅销智能手机榜单，占据半数席位。

在库克领导下，苹果公司市值从约3500亿美元飙升至4万亿美元，增幅超过1000%;年营收从2011财年的1080亿美元提升至2025财年的4160多亿美元，增长近4倍。

库克没有乔布斯那种“技术人格魅力”，但他通过极其稳定的品控、全球一致的直营店服务以及极为政 治正确的环保和隐私叙事维系住了这种品牌溢价。在库克时代，买一台最新款的iPhone Pro Max依然是普通人能接触到的几乎最没有试错成本的“社交硬通货”。

Chapter 2 调整：供应链大师改变苹果航向

如果只讲传承，库克充其量是个好管家。他真正让苹果市值翻了无数倍的，是他用精明的商人思维和供应链逻辑对苹果进行了一场外科手术般精准的航向调整。

・硬件只是基础 软件和服务才是重头

乔布斯时代的苹果更偏向于一招鲜吃遍天，靠卖iPod、iPhone等现象级产品赚硬件的钱。彼时的苹果还是一家彻头彻尾的“产品型公司”。

但库克是个极其清醒的人，他很早就看到智能手机的增长是有天花板的。人手一部手机后，还能卖什么？

库克的思路可以高度总结为一句话：“Hardware as a Service(硬件即服务)”。

他把每一台卖出去的iPhone、iPad、Mac都变成了苹果开设在用户口袋里的收银台。iCloud扩容每个月扣你6块钱;Apple Pay苹果支付、Apple Music和Apple TV订阅;还有那个让所有开发者又爱又恨的“苹果税”。

你看一下苹果现在的财报，服务业务(Services)早就成了绝对的引擎，利润率高得吓人。在2025财年，服务业务贡献了苹果‌接近一半的净利润。这种转变是库克对苹果最深远的战略改造，它让苹果在全球硬件市场卖不动的时候依然能躺着数钱。

・产品分级刀法精准

以前的苹果只有一种iPhone。现在的iPhone，有数字版、Plus、Pro、Pro Max，甚至还有传闻中的Ultra(可能是折叠屏？)。iPad和Mac线同样如此，Air、Pro一应俱全;而芯片业务更是一大堆后缀，标准版、Pro、Max、Ultra……甚至可以细分到谁多一个CPU、谁少一个GPU核心。

精湛的刀法背后是库克对全球消费趋势与分级的精准把控。

预算少？买基础款，但是要砍掉高刷和长焦;想要高刷和好镜头？加钱上Pro;想要大屏幕长续航？再加钱上Pro Max。库克用这种极其精准的产品分级把从几千块到几万块的每一个预算段位都堵得死死的，从消费者手中赚到更高一级的利润。你骂他刀法精准，他看着财报笑而不语。

・范式跃迁并非一帆风顺：空间计算遇冷与AI困局

库克掌舵期间，苹果并非一帆风顺。在面临真正颠覆性的技术周期时，也暴露出了致命的迟缓。

先说Vision Pro。库克想用它开启“空间计算”时代，但理想很丰满，现实很骨感。这台极其昂贵、极其笨重的设备，虽然硬件技术拉满，但在商业上绝对算不上成功――普通人根本找不到每天戴着它超半小时的理由。

再说更要命的Apple Intelligence。

在大模型技术以“周”为单位疯狂迭代的今天，苹果被种种因素拖了后腿。高层早期对生成式AI反应迟钝，导致底层架构长期困于Siri的旧思路;内部领导层在AI路线上摇摆不定，核心部门遭到权力拆分，技术人员出走流失等等。

这也导致了Apple Intelligence不仅推送极慢，功能也显得像个半成品。尤其是国行版，受限于合规和本地化大模型合作的拉扯屡次推迟。在各种硬件“为Apple Intelligence准备好(Ready for Apple Intelligence)”时，这句话本身就成为一个笑话。

国行用户买着最新款的iPhone，却用着上个时代的Siri。在AI这个赛场上，如果不能把技术迅速转化为普通人触手可及的场景体验，苹果神话随时可能破灭。

Chapter 3 看不见的阳谋

普通消费者看苹果，看的是手机、平板、PC、配件和系统。但在业内人士眼里，库克真正的杀招藏在那些看不见的地方。

・重构供应链：去中心化

库克是供应链大师出身，这才是他的老本行。

他有一句很著名的话就是――“库存是最大的邪恶”。乔布斯重返苹果公司之后，把库克招募到麾下，就是为了让库克重塑苹果供应链。1998年10月，库克上任之后仅7个月，就把苹果的库存期从30天缩短到6天;他还大幅削减苹果供应商的数量，从100家减少到了24家。

这几年，全球化退潮，地缘政 治带来的影响更加明显。库克比谁都清楚把所有鸡蛋放在一个篮子里有多危险。于是，一场极其庞大且痛苦的供应链重塑开始了。

库克把部分iPhone产能转移到印度，把AirPods和Mac的组装线拉到东南亚。期间不仅爆出了印度工厂良品率低下的丑闻，也引发了国内关于“苹果供应链撤出”的恐慌。

对消费者来说，部分产地的做工、品控有待商榷，国产“果链”企业受到了一定的冲击;但站在苹果公司的商业视角，这是必须要做的事，还是长痛不如短痛，“前人栽树，后人乘凉”的事。

库克通过分散化布局和零部件的自研替代拉低了对单一生产环节的依赖，在保持全球供货效率的同时，完成了生产基地与市场的重新平衡。这份魄力成就了苹果供应链护城河。

・隐私与环保叙事：抢占道德制高点与政 治正确

当安卓厂商还在发布会上对比跑分、对比散热面积时，苹果在干嘛？苹果在谈“碳中和”，在谈“隐私保护”。

别以为这是什么单纯的公益行为，库克极其高明地把环保和隐私保护从政 治正确转化成了商业竞争的壁垒。

最经典的例子就是ATT(应用追踪透明度)政策。苹果会弹出一个窗口问你“是否允许该App追踪你？”90%以上的用户都会点拒绝。

这一招直接痛击Meta等依赖广告定向投放的巨头。由于失去了精准画像能力，广告投放的 ROI(投资回报率)骤降。Meta 曾公开表示，ATT政策使其年度收入损失超过100亿美元。而苹果将数字广告的主导权从互联网平台手中夺回的同时也推行了自家的Apple Search Ads (ASA)生态，这种“肥水不流外人田”让苹果成功实现了广告业务的内循环。

还有零碳计划。早在2015年，苹果就已经在为所有相关生产采购可再生能源;从2020年起，苹果在全球的公司运营实现了碳中和。苹果甚至在2023年的秋季新品发布会上带来了一个长达5分钟的创意广告《自然之母(Mother Nature)》，发布会全程更是用了大量篇幅来介绍碳中和以及2030计划。

苹果要求其全球供应链必须在2030年实现碳中和，你做不到那就出局。这本质上是用一套高于行业平均水平的规则对整个产业链进行了一次残酷的洗牌和掌控，说到底，这是一场最高级别的商业阳谋。

Chapter 4 后库克时代的挑战

站在当下，库克留下了一个市值屡登榜首、现金流充沛、护城河极深的商业帝国，但作为接班人的约翰・特努斯所面对的绝不是一个可以躺平的局面。

正如我们前面提到的Apple Intelligence困局，苹果在AI时代会不会彻底掉队？当友商OpenAI、Google一日千里的背景下，苹果传统的安全架构是否已经成为聪明有颠覆性AI体验的阻碍？

此外，智能手机的增长红利已经基本消磨殆尽，以Vision Pro目前的生态构建进度很难把“空间计算”与普及联系到一起，更不可能在目之所及的时间内取代智能手机的生态位。没有杀手级的应用，没有能够轻量化普及的硬件，苹果的“下一个十年”就只是一张昂贵的空头支票。

当然，作为重要的一点。苹果被大家所推崇是因为乔布斯时代所留下的极致的工业设计美学、对细节的精益求精和天马行空的创新。当苹果被库克打造成一台每一颗螺丝钉都在计算利润的完美机器时，大家心里都有一个疑问：苹果还是那个敢于改变世界的苹果吗？

为了合规，为了利润，为了不犯错，苹果已经走到了「平庸胜利」or「伟大进化」的十字路口。

写在最后

我们应该以一种什么样的态度来评价库克时代的落幕？

库克并没有重现乔布斯的奇迹，或者说，他其实是创造了属于自己的奇迹。他让一家伟大的科技公司在失去灵魂人物后不但没有走向衰败，反而保持了长达十几年的增长，成为人类历史上商业价值最高的企业之一。

仔细想想，正是库克时代的变与不变，将苹果从稚嫩、有冲劲的青年时期走向成熟和壮年，并一步步成为成年世界的统治者，这个世界没有那么多百转千回的跌宕起伏，只有对资源、规则和效率的极致掌控。

这次转身也许不够华丽，甚至带着几分商人的冷血，但一定足够稳健。库克留给苹果最珍贵的遗产从来不是某一代iPhone，也不是某一款芯片，而是一套即便灵魂人物不在，依然能持续产出优秀产品并赚取高额利润的机制。

下一个接班人是谁或许已经不那么重要了，库克已经把苹果的轨道铺在了这片勃勃生机的沃土之上。