【天极网手机频道】作为折叠屏行业的技术引领者，OPPO再度领跑赛道，先于苹果推出全球最平整折叠手机OPPO Find N6，成功打破折叠屏长期以来的折痕痛点，更通过德国莱茵TÜV无感折痕认证，用权威印证“全球最平整”的技术实力。除此之外，OPPO Find N6还搭载满级防水、-20℃极寒耐用等硬核配置，重新定义折叠屏旗舰的耐用性与体验上限。

OPPO Find N6能做到“全球最平整”，核心靠两大黑科技――新一代钛合金天穹铰链和天穹记忆玻璃。两大黑科技协同发力，不仅让OPPO Find N6出厂时就特别平整，更能实现“久用平整”，哪怕经过60万次折叠，屏幕依然能保持稳定平整，不会出现折痕加深的情况。

其中，新一代钛合金天穹铰链采用了行业首个仿生对称四轴结构，把铰链表面的起伏从原来的0.18mm降到了0.1mm，再加上芯片级高分子3D打印技术，把铰链上的细微沟壑都抹平了，从根本上减少了折痕的产生。而天穹记忆玻璃更厉害，刚性是传统柔性玻璃的3倍以上，弯折后能自动回弹修复，就像有“记忆”一样，能自主修复日常使用中产生的细微划痕和压痕。

除了最亮眼的平整体验，OPPO Find N6还支持IP56、IP58、IP59满级防水，不管是日常泼溅、雨天出行，还是短时浸泡，都能放心使用;极寒耐用性也拉满，OPPO Find N6能在-20℃的极寒环境下放心开合，哪怕冰天雪地，也能正常使用，不会出现屏幕卡顿、失灵或者折叠不畅的情况，彻底解决了折叠屏冬天不好用的难题。

OPPO Find N6将于3月17日19:00全球首发，这次OPPO Find N6先于苹果发布全球最平整折叠手机，还带来了满级防水、极寒耐用的配置，确实给折叠屏用户带来了不小的惊喜，也让大家对这款“无感折痕”的折叠屏充满了期待。