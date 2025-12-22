【天极网手机频道】在快节奏的现代生活中，你是否也经历过以下场景：收藏了无数“有用”的文章与报告，但因散落在各个角落，需要时如大海捞针;规划一次出游需要在不同平台间反复切换，令人心力交瘁;旅行归来，想美化照片，却倒在专业修图软件的门槛前，最后连朋友圈都懒得发……

这些看似微小的“效率痛点”，消耗着我们大量的精力与时间，而华为Mate80系列新机搭载的超能小艺，让高效生活变得简单直接。

超能小艺来助力，让你的生活井然有序

每天一睁眼，十几个应用通知、待办日程和未读消息汹涌而来，让人在清晨就倍感焦虑。新上线的「小艺简报」能为你生成专属AI简报，将今日天气状况、通知摘要以及全天的日程安排整合得一目了然，助你快速掌控全局，高效开启新的一天。

那些周期性的琐事、定时定点的任务总让你手忙脚乱？「小艺任务」如同一位贴心管家，只需通过简单的语音指令预设规则，TA便会为你自动解决。例如“当手机电量低于百分之三十时，就开启省电模式”，又或“每当我到家的时候开启wifi，到公司的时候关闭wifi”，只要条件一满足，小艺就会自动帮你完成，生活有序，省心省力。

在出行与修图这两件麻烦事上，小艺同样能帮上大忙。一句“帮我推荐适合亲子游的城市”，TA便能直接提供目的地建议、生成图文行程，省去在不同平台间反复切换的繁琐。从前修图，我们要与复杂的参数和滤镜展开搏斗，现在用「小艺对话修图」一句话就能搞定，只需说出需求，无论是消除路人和杂物，还是更换背景，小艺都能精准处理，而且效果自然又精致，还有魔法移图功能，轻松调整人物位置，让照片更出圈。

工作难题交给小艺，办公效率更高

超能小艺不止能让生活更惬意，更是工作中提升效率的得力伙伴。

是谁看到行业报告、实用Excel技巧无脑一顿收藏，但它们都散落在各个App角落，真到需要时就如同大海捞针。「小艺知识库」帮你轻松破局，只需简单拖拽或分享，就能将网页链接、文档、图片甚至会议录音等碎片化信息一站式收藏，并自动按主题归类、生成AI摘要。更妙的是，你可以随时提问，小艺能基于收藏内容精准解答，让知识随用随取，堪称随身的专业顾问。

撰写行业报告或商业计划书，对许多职场人而言犹如一场“大考”，过程繁琐烧脑。那一定要试试「小艺深度研究」，其具备强大的搜索、整合和推理能力，将你从繁琐的信息处理工作中解放出来，例如“小艺帮我写一份关于新能源汽车行业的市场趋势分析报告”，喝杯咖啡的功夫就能帮你完成一份结构严谨的专业报告。

值得一提的是，升级到HarmonyOS 6后，小艺实现了A2A智能体协作，告别“单打独斗”，实现“组团办事”。出差前对小艺说“帮我用深圳航空订一张后天去北京的早班机”，小艺会直接调起深航飞飞智能体，完成航班查询、筛选和预订;想了解股市信息，“小艺，用东方财富播报今天A股关键变化”，便可获取由“妙想”智能体整理的实时市场解读;最近在做身材管理，“小艺，用叮咚买菜帮我搭一套减脂晚餐”……无论是高效办公还是品质生活，一句话就能召唤专业服务。

华为Mate系列新机上手一周，其搭载的HarmonyOS 6系统中的“超能小艺”，处处给我带来惊喜，从生活琐事到专业任务，只需动动嘴，TA就能帮你搞定，我真心想说：超能小艺，一用就爱!

从具备大模型能力的AI助手，到能思考、更具真人感的超级助理，小艺的进化令人惊喜。除以上功能外，小艺还支持小艺看世界、小艺时光机、小艺文档助理等行业领先的AI智慧体验，而且华为全场景设备搭载小艺，拥有多种便捷交互方式，无论是手机、手表、电脑还是音箱、耳机，都能随时随地唤醒小艺，享受无处不在的智能服务。