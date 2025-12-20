【天极网手机频道】荣耀将于12月26日正式发布荣耀 WIN系列新品，包含荣耀WIN(超级旗舰)和荣耀WIN RT(标准旗舰)两款机型。12月19日，荣耀官宣荣耀WIN将搭载第五代骁龙8至尊版旗舰芯片，并配合LPDDR5X至尊版内存与UFS4.1 闪存，组成顶配“顶配电竞铁三角”，安兔兔综合跑分突破440万，性能规格直接拉满。

与此同时，知名科技媒体「极客湾」「小白评测」「新评科技」「WHYLAB」「请不要叫我测评君」等主流科技博主也在微博公布了荣耀WIN系列的游戏性能实测成绩。

综合多家媒体的测试数据来看，荣耀WIN在平均帧率、1% Low 帧、温控表现、功耗控制以及触控响应等核心指标上均展现出强劲实力。尤其是在对游戏体验至关重要的帧率与功耗平衡方面，荣耀WIN针对多款热门游戏的调校表现尤为亮眼，在保证高帧率输出的同时有效控制功耗，整体体验十分出色，并在同级对比中明显领先多款友商性能旗舰机型。

基于实测结果，多家科技媒体均给予高度评价，普遍认为其游戏性能表现处于第一梯队，表现相当抢眼。

根据目前多方爆料，荣耀WIN系列存在内置风扇的版本，通过主动散热进一步强化极限功耗下的散热能力，确保高负载场景中的游戏帧率稳定性。此外，荣耀WIN系列还将搭载行业开创性的超大电池，不仅是“电竞王”“性能王”，还将以断层领先的续航实力加冕“续航王”，成为“年度电竞夯机”。12月26日，荣耀WIN系列将正式发布，更多惊喜有待揭晓，让我们共同期待!