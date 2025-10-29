【天极网手机频道】从沉浸式游戏到高效办公，从日常健康管理到移动创作，用户对智能设备的需求早已超越单一功能，转向全场景的协同体验。iQOO 顺势推出全新全家桶套装，涵盖iQOO Pad 5e平板、iQOO TWS 5耳机、iQOO Watch GT2手表，以及iQOO Pencil3触控笔、智能触控键盘5、智能双面夹5三款配件，以统一的设计语言与精准的功能定位，构建起覆盖学习、办公、游戏、健康的全场景生态。每款产品既保持独立优势，又能实现设备间的无缝联动，为用户带来 “一套即全能”的便捷体验。

iQOO Pad 5e：

作为全家桶的核心生产力与娱乐终端，iQOO Pad 5e以“大屏轻薄+高刷屏”直击用户痛点，兼顾视觉沉浸与便携体验。

金属一体化机身，6.62mm的纤薄厚度搭配584g的重量，单手握持无明显坠手感，磨砂后壳细腻防滑且不易沾染指纹。提供灰晶、银翼、曼岛绿三款配色，适配不同使用场景的审美需求。

12.1 英寸大屏采用7.1:5 的屏幕比例，横握游戏、竖握看文档都贴合双手自然姿势。屏幕通过莱茵硬件级低蓝光认证并具备DC调光，深夜游戏或长时间阅读也能降低视觉疲劳。搭配第三代骁龙8s芯片，无论是高画质游戏还是多任务办公，都能保持流畅运行，1999元起的定价更显性价比优势。

iQOO TWS 5：

iQOO TWS 5 以轻量化设计搭配强悍音频性能成为移动场景的音质与降噪担当，尤其适配游戏与通勤需求。

iQOO TWS 5 采用入耳式造型，单耳4.8g左右，整机重量约41g，佩戴轻盈无负担。充电盒为简约方正造型，提供竞速黄、电光白两种活力配色，黄黑撞色与纯白设计分别适配电竞酷感与日常简约风格，随身携带不突兀。

具备60dB超宽频降噪与5500Hz降噪带宽，智能动态降噪可适配通勤、办公室等不同场景，嘈杂环境中也能清晰通话或沉浸音乐。11mm动圈单元搭配DeepX 4.0声效与Monster Sound 电竞声效，游戏中脚步声、枪声方位精准，影音播放层次感丰富。最低42ms的延迟与蓝牙 5.4连接，确保音画同步无卡顿，单次续航12小时，配合充电盒可达48小时，满足全天使用需求。

iQOO Watch GT2：

iQOO Watch GT2 既是电竞辅助工具，也是日常健康与生活管家。34.8g(eSIM 版)的重量佩戴轻盈无压迫感，长时间佩戴也无负担。2.07英寸超亮全景屏，2400nits峰值亮度确保正午强光下信息清晰可见。高亮铝合金中框经多道抛光处理，搭配快拆式软胶、米兰尼斯或编织表带，可切换商务或休闲风格。

电竞模式 2.0 可自动识别游戏，记录心率、热量等数据，手机端还能调出可拖拽心率悬浮窗，复活倒计时功能让玩家无需紧盯屏幕。蓝牙版最长33天续航，eSIM版同号双终端模式下续航18天，实现“月级体验”。支持100 +运动模式与AI教练指导，以及心率、睡眠等全方位健康监测，搭配“蓝心小 V”智能助理与碰一碰遥控器功能，生活便利性拉满。

配件三件套

此外，全家桶还配有iQOO Pencil3、智能触控键盘5与智能双面夹5三款配件，为iQOO Pad 5e提供创作、输入与保护的全方位支撑，实现 “一板多用”。

iQOO Pencil3采用类纸笔造型，轻量化设计握感舒适，长时间书写绘画手腕无酸胀感，笔身磨砂材质防滑且贴合握持习惯。支持磁吸吸附于平板侧边，整体简约流畅，无多余装饰。毫秒级超低延迟搭配万级压感，书写绘画无拖影，线条粗细、墨色浓淡过渡自然，堪比纸笔体验。支持双击切换工具、长按擦除等快捷手势，无线磁吸秒充解决续航焦虑，适配学习记笔记、设计师创作等场景。

iQOO 智能触控键盘5采用超薄紧凑布局，搭配金属底壳提升质感与稳定性。磁吸连接设计安装便捷，与平板组合后整体厚度控制出色，不影响便携性。支持多手势操作，触控板精准灵敏，可实现页面滑动、缩放等快捷操作，替代鼠标提升办公效率。按键响应迅速无卡顿，长时间打字不易疲劳，配合iQOO Pad 5e的大屏，文档处理、邮件回复等办公场景体验接近笔记本;iQOO 智能双面夹5采用轻薄柔性材质，表面纹理细腻，翻盖式设计简约大方，边缘走线工整，磁吸闭合紧密，兼具保护与装饰作用。

生态联动：一套装备，全场景无缝衔接

从游戏电竞到学习办公，从健康管理到移动创作，iQOO 全家桶以统一的设计语言、精准的功能定位与流畅的生态联动，构建起 “一套即全能” 的智能体验。无论是追求性价比的学生党，还是需要高效设备的职场人，或是热爱电竞的玩家，都能在这套装备中找到适配需求的选择，重新定义全场景智能生活的便捷与高效。