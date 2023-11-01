【建议收藏】双11各价位段手机推荐，大波新机将至，促销之下更要谨慎选购

【天极网手机频道】今年双11的这个时间点很巧，前有苹果iPhone15系列发布并且开售，后有许多搭载新一代高通处理器的手机箭在弦上。现在正好是老旗舰即将退市，新高端机型即将发布的时候。因此目前来说，购买价格亲民的中端机和入门机会更值得一些，高端机我目前只推荐看重手机影像表现的朋友入手，如果你想购买的是一台主打性能用来玩游戏的手机，那现在一定要忍住。

1000-2000元：

荣耀X50

这台手机算是今年入门价位手机中的爆款，它的性能够用，续航时间特别长，而且正面屏幕采用了特殊设计，因此具有不错的防摔能力，我经常用这台手机开核桃，没有任何损坏。

适合推荐给家里的老人，外卖小哥，或者出租车师傅购买，质量很好很耐用。而且在外观表现上，荣耀X50也颇具特色，拿着很有面子。缺点是性能只够应付日常使用和轻度游戏，充电速度比较慢。

iQOO Z8

与荣耀X50不同，iQOO Z8更适合推荐给年轻人。它的处理器采用了天玑8200，是去年中高端机常用的芯片，手机内部也做了相应散热，因此性能这一块有保障，是千元价位比较适合玩游戏的选择。而且iQOO Z8还拥有120W的充电，补电速度很快。缺点是正面的边框比较宽，尤其是下巴很大不太好看，是一款外在卖相一版的手机。

realme GT Neo5 SE

真我的GT Neo5和Neo5 SE都是很值得推荐的机型，Neo5 SE相比于Neo5简化了后盖的设计，处理器从骁龙8+ Gen1变为了骁龙7+ Gen2，同时售价当然也进一步降低，来到了2000元以下。骁龙7+ Gen2本身的性能和骁龙8+ Gen1很接近，日用的功耗还更低一些，无论是日用还是大型游戏都能胜任。realme GT Neo5 SE保留了100W充电和144Hz的屏幕，因此核心的体验跟Neo5没有多少差距，SE版是性价比更高的选择。缺点是拍照表现不佳，整体有一定的塑料质感。

2000-3000元：

一加Ace2和一加Ace2 Pro

一加回归OPPO之后虽然在市场上沉寂了很久，但在今年终于找回了节奏，定位中端的两款Ace系列手机都很不错。一加Ace2是在它价位之下质感和外观表现最好的存在，家族式的设计看着很漂亮。处理器采用了骁龙8+ Gen1，很经典的处理器，放在去年是旗舰机的专属。而且一加Ace2的拍照是可圈可点的，不仅用了一颗旗舰传感器，而且还有光学防抖的支持。缺点是屏幕素质一般，吃了发布太早的亏，没有吃到今年中旬国产屏幕全面崛起的红利。

一加Ace2 Pro更换了骁龙8 Gen2处理器，其余部分相比于普通版也有一定升级。在发布时定价三千元以下，狠狠地狙击了友商一把。但这终究是一台主打性能的机型，骁龙8 Gen2处理器是它当时的一大卖点，当处理器进入迭代阶段，受影响最大的就是这类手机。

3000-4000元：

荣耀Magic5

这台手机算是今年最轻薄的骁龙8 Gen2机型，而且整体的续航表现很优秀，流畅度也处在比较高的水平。在系统的生态互联方面，如果让华为排第一，那荣耀排个二或三都合理，有相对完善的生态布局。荣耀Magic5适合推荐给在意系统使用体验的用户，缺点是性能释放不佳，这可能是表现最差的骁龙8 Gen2机型了。

vivo X90s

如果说今年我认为外观最好看的手机是哪一台，那我觉得非X90莫属，机身设计的很有特色，摄像头的摆放也很协调，让人眼前一亮。这台手机的性能释放比荣耀Magic5稍好一些，充电也要更快。但是X100系列离发布也不远了，如果X90在双11旗舰有清仓活动的话还是值得推荐的。

4000-5000元

荣耀Magic5 Pro

这台手机在未来几天会降价到4000元出头，是同价位综合表现最好的手机，该有的功能都有。而且和华为生态的联动比较无缝，如果你想要一台性能强悍，使用体验接近华为的机型，那荣耀Magic5 Pro是最佳的选择。

5000-6000元



Find X6 Pro

影像旗舰，将手机镜头推料到极致的代表作。vivo X90 Pro+也是类似的机型，但是目前迭代产品的信息已经确认。Find X6 Pro的下一代则要明年才来，因此这台手机是目前高产影像旗舰中的稀有选择。

iPhone 15 Plus和iPhone 15 Plus

使用体验稳定，是目前苹果新机中最亲民的存在，适合推荐给iPhone12以前的用户。

6000元以上

华为Mate 60 Pro

最先进的国产手机，使用体验流畅，生态完善，拍照色彩讨喜，值得推荐。

三星S23 Ultea

刚刚经历过降价的安卓机皇，安卓手机的代表，无论是机身设计，硬件堆量还是影像系统都是顶级的存在，值得推荐。

iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max

整体较上一代降低了重量，缩窄了边框，缩小了体积，影像能力有一定进步。适合推荐给iPhone 13 Pro之前的用户。

折叠屏类产品的定位倾向区别相比于传统手机要大很多，而且瞄准的也是预算充足的用户，在这里无需专门推荐。

以上这13款手机就是我在各个价位段想推荐给大家的机型，希望对你有所帮助。总之，现在适合下手的是走量的中端机或者苹果和华为的旗舰机，看重性能表现的用户一定要沉住气，高通和联发科的新一代处理器真的很棒。