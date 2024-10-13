华为闪耀中国移动合作伙伴大会 双卫星通信凸显技术力与人文关怀

【天极网手机频道】2024年10月11日，中国移动第12届中国移动全球合作伙伴大会在中国广州保利世贸博览馆隆重开幕。此次伙伴大会以“智焕新生 共创AI+时代”为主题，中国移动携手数百家国内外知名企业相聚于珠江之畔，全面展示中国移动与众多合作伙伴们最新的数智化创新成果，共同谱写AI+时代的新篇章。

大会期间，10月12日中国移动举办以“智焕新生，共创AI+时代”为主题的泛全联盟焕新共赢合作创新高峰论坛。会上，中国移动启动了卫星通信终端产业合作“智新计划”，开启卫星通信新纪元，提振终端产业信心。

作为中国移动合作伙伴中的重要一员，华为与中国移动的合作由来已久，随着合作的不断深入，伙伴关系也历久弥新。在AI新时代，华为同中国移动也取得了丰硕的成果，极大地促进了产业生态的创新与发展，引领着业界的进化方向。

本次中国移动合作伙伴大会，华为携旗下众多新设备、新技术参展，为与会嘉宾、参会人员带来了一场技术盛宴。华为终端旗舰折叠新品、运动健康及智慧办公等产品悉数亮相，以折叠创新、北斗卫星、运动健康、智慧办公等专区进行分类展示，让现场参会者深度体验华为终端的各系产品。

本次展会尤其值得关注的就是华为Pura 70系列的双星通信能力。华为Pura 70系列首发支持中国移动北斗卫星短信，引领智能手机品类在双星通信的发展方向。除此之外，展区现场也设置了北斗卫星专区，Mate X5系列、Mate 60系列及nova 12系列等产品亮相展出。

双星通信能力是当前手机行业争相发展的一项“科技树”节点，这项功能此前很难在普通的消费级手机产品中出现，往往会搭载于一些特定的专业设备，例如针对户外活动、工业生产等场景下使用的三防手机设备。实际上，随着消费者使用场景多元化，普通手机上搭载卫星通信乃至双星通信的需求也与日俱增。

华为Pura 70系列可以实现天通卫星和北斗卫星的双星通信。这意味着用户可以使用手机直接通过天通卫星和北斗卫星进行通信，从而在没有地面网络覆盖的情况下也能保持通信畅通。这种技术突破不仅提升了用户在特定环境下的使用体验，也为手机卫星通信产业链的发展起到了标定方向的作用。

此前，在西藏阿里无人区的一次意外中，由于地面手机信号完全丢失，摄影博主耿春晖利用华为Pura 70 Ultra的天通卫星通信功能，迅速拨通了报警电话，成功向外界传达了求救信息，为后续救援争取了宝贵的时间，最终五名被困人员成功脱险。这也是双星通信技术在紧急情况下的典型案例。

华为在卫星通讯领域的研发由来已久，并且有着十分深厚的技术积累，这些积累在最近几年的机型上厚积薄发。2023年8月29日，华为发布了Mate 60 Pro，这是全球首款支持卫星通话的大众消费级智能手机。随后的2023年9月8日，华为又发布了Mate 60 Pro+，这款手机不仅支持卫星通话，还支持双向北斗卫星消息，成为首款搭载双星卫星通信的智能手机产品。而一年之后，华为Pura 70系列首发支持中国移动北斗卫星短信，北斗卫星短信作为 Pura 70 系列北斗卫星通信功能的核心，只需完成移动运营服务设置，即便在无移动数据网络和 WLAN覆盖的区域，用户也能轻松使用北斗卫星短信功能，实现远程通信。

目前，华为已经掌握了多项卫星通信相关技术专利，通过降低时延、提升卫星网络通信效率、提高卫星资源利用率和降低终端设备能耗等技术特点，满足了卫星通信的需求。

华为Pura 70系列自上市以来，备受消费者热捧，双星通信也成为众多消费者购机理由之一。双星通信技术的应用正在由专用设备向消费级产品转移，让用户可以低成本获得高可靠性的通讯体验。值得一提的是，在9月26日，中国移动还与华为在北京签订战略合作备忘录，携手强化5G技术、网络建设和智能业务等合作领域，共同促进中国信息通信业的高质量发展。这标志着双方合作关系在既有的坚实基础上迈向新阶段。华为也将持续加大技术研发投入，不断夯实领先的行业领头羊地位，为智能手机卫星通讯领域带来新气象。

除了众多的折叠屏机型、北斗双向卫星系列以及运动健康产品，我们在华为展区还可以见到以华为擎云为代表的政企终端。华为旗下全场景商用终端产品及解决方案品牌“华为擎云”是以各类终端产品为基础，面向政务、医疗、教育、办公等多行业发展诉求推出的安全终端、对讲定制终端、健康管理、学生手机、云电脑等行业解决方案，在本届展会上同样值得关注。