iPhone Air发售时间待定：备货不足叠加eSIM适配难题

【天极网手机频道】9月10日凌晨发布的iPhone 17系列的iPhone 17、iPhone 17 Pro以及iPhone 17 Pro Max三款机型于9月12日开启预购后迅速售罄，首批发货时间已推迟至10月中旬，而定位轻薄旗舰的iPhone Air却意外宣布延期上市。苹果中国官网显示，该机型原定于 9 月 19 日同步开售的信息已更新为“发售信息后续更新”，具体上市时间待定。

苹果官方在声明中解释，延期原因与监管机构沟通相关：“全新 iPhone Air 正等待监管审批，我们正与相关部门紧密合作，力争尽快在中国推出。” 这一表态与此前博主爆料形成呼应，苹果对iPhone Air 市场预期过于保守，初期备货量仅占总产量的10%，不足以支撑同步首发。相比之下，iPhone 17占25%，iPhone 17 Pro占25%，iPhone 17 Pro Max占40%。这种错判导致即便监管审批通过，短期内也难以满足市场需求，所以iPhone Air延期是“备货不足”与“eSIM适配”双重因素导致的结果。

iPhone Air作为苹果史上最薄的iPhone，其机身厚度仅5.64mm，重量165g，采用航空级铝合金框架与第二代超瓷晶玻璃，耐刮擦性能提升3倍;6.5 英寸OLED屏幕配备120Hz自适应刷新率，峰值亮度达2000nit，兼顾显示效果与功耗平衡。

性能上采用与Pro系列同源的A19 Pro芯片，支持神经网络引擎加速AI任务;影像系统采用 4800万像素融合式主摄，通过像素聚合技术实现2倍光学变焦效果，配合1800万像素前置摄像头的Center Stage 功能，可自动追踪人像居中构图;电池方面虽为全系最小，但硅阳极技术使其视频播放时长仍可达27小时，支持20W有线快充与20W MagSafe 无线充电。

值得注意的是，iPhone Air仅支持eSIM 激活，用户需前往运营商线下营业厅办理手续。苹果官网特别提示：“国行机型仅支持境内eSIM服务，具体套餐需与运营商确认。” 这意味着即便上市后用户体验仍受限于运营商服务进度。

行业预计若eSIM审批顺利，iPhone Air可能于10月中下旬开启预售，但备货不足问题或导致首销期供货紧张。