【天极网手机频道】11月25日，华为发布Mate X7折叠屏手机，延续轻薄设计，重量只有235g左右，折叠厚度9.5mm，展开后近4.5mm。机身背板首次与非遗云锦工艺融合，带来云锦白、云锦蓝两款配色，观感手感都有升级。此外还有采用素皮材质的寰宇红、幻影紫、曜石黑三种配色。

Mate X7拥有8英寸内屏，6.49英寸外屏，均支持1―120Hz自适应刷新率。该机搭载折叠玄武架构，其中第二代玄武钢化昆仑玻璃外屏、玄武水滴铰链、三重复合超韧叠层内屏、超强机翼铝中框、超耐用光织云锦背盖，五大特性全面提升产品耐用性，让Mate X7不仅好看，更兼顾轻薄与可靠性。

配置方面，Mate X7搭载麒麟9030 Pro，整机性能提升42%，提供12+256、12+512两种规格，典藏版则提供16+512、16+1T、20+1T三种规格。电池容量5525mAh(典藏版5600mAh)，在户外探索模式极限续航配置下可达10天。支持最高66W有线超级快充，50W华为无线超级快充，支持无线反向充电。

摄像头方面，Mate X7支持第二代红枫原色摄像头，后置为5000万像素超光变摄像头(典藏版为5000万像素超高动态摄像头)、4000万像素超广角摄像头、5000万像素长焦微距摄像头。前置内屏和外屏，均为800万像素摄像头。

华为Mate X7将于12月5日10:08正式开售，售价为12999元起。另外，购机有多重免费服务礼遇，包含一年内一次免上门服务费、两年内四次免费贴膜，以及到店VIP专属通道。若同步选购HUAWEI Care+服务，更能提供意外场景的周全保障。