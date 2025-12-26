【天极网手机频道】12月26日，荣耀在成都举办新品发布会，正式发布“年度电竞夯机”荣耀WIN系列。作为全新升级的电竞旗舰，荣耀WIN系列不仅致力于在性能、续航、散热及屏幕体验方面树立全新行业标杆，也在音频和通信等方面带来了全方位升级，将为用户带来前所未有的创新电竞体验。该系列包括荣耀WIN和荣耀WIN RT两个版本，起售价分别为3999元和2699元。

“用户许愿，荣耀实现”，荣耀中国区副总裁李云鹏表示，“WIN”这个名字由荣耀与广大游戏玩家共创而来。从GT到WIN，从加速到稳赢，用技术的全面升级，实现体验的全面进化。希望荣耀WIN系列能够成为游戏玩家的最佳队友，用极致的性能科技支持玩家赢下每场对战。

荣耀WIN系列致力于成长为一个完整的电竞生态品牌，除了手机，未来还会借荣耀深厚的技术实力和开放的生态体系，带来平板等其他产品，持续深耕电竞人群，提供绝佳体验。

年度电竞夯机，释放巅峰战力

荣耀中国区副总裁林林表示：“荣耀WIN就是为了全方位满足玩家们对极致性能和极致游戏的追求而诞生的。”定位“年度电竞夯机”的荣耀WIN，搭载了第五代骁龙8至尊芯片，与LPDDR5X 至尊版、UFS 4.1组成“顶配铁三角”，安兔兔跑分超440万，为用户带来超高速、超丝滑的性能体验。荣耀WIN RT则搭载了骁龙8至尊版芯片，配合LPDDR5X Ultra+UFS 4.1，同样带来超强性能表现。

与此同时，荣耀WIN全系搭载荣耀幻影引擎3.0，AI渲显分离技术进一步升级。通过AI技术，实现对卡顿帧的精准预测和渲染优化，1%Low帧至高提升20FPS，带来更稳定的帧率、更丝滑的触控。

荣耀东风涡轮散热，强效降温持久高帧

荣耀WIN系列配备了荣耀东风涡轮散热，行业首创双360°环绕进风。行业超小体积风扇，兼具超轻重量与超高转速。行业首创直驱疾冷风道设计，主板空间使用率提升21%;直触芯片热源，快速带走热量，散热效率提升30%，芯片至高降温7℃。

荣耀东风涡轮散热采用后置立体进风口设计，风口不堵路，游戏不降速。整机支持IP68/IP69/IP69K满级防尘防水，全金属核心部件拥有超高可靠性，并提供散热风扇“5年清灰保养”服务。独立背部设计，正面风扇音量低至25dB，全面消除用户对散热风扇“横握挡手”“风道积灰”“噪音影响”的三大使用顾虑。

除主动散热外，荣耀WIN全系采用了3D蝶翼VC散热系统。业界首创条形拓扑导流结构、航天级SoC超级导热胶、行业领先的第六代石墨，以及High-k高导热塑封工艺，带来强劲高效的散热体验，确保长时间高性能输出机身依旧“冷静”。

10000mAh巨无霸青海湖电池，将续航带入万级时代

不怕“万一”，就怕10000mAh。荣耀WIN全系搭载10000mAh巨无霸青海湖电池，首次将行业电池容量带入“万级”时代。搭配荣耀都江堰电源管理系统和能效增强芯片HONOR E2，进一步强化续航体验，在多家头部媒体续航测试榜单中“遥遥领先”。

荣耀WIN全系支持100W有线超级快充、27W有线反向充电，快速补能，随时随地从从容容。充电分离功能，通过充电器直接给主板供电，有效降低边玩边充的发热情况，提升电池使用寿命与整体安全性能。除此之外，荣耀WIN还支持80W无线超级快充，进一步丰富产品的充电场景。

185Hz+5920Hz PWM，超高刷电竞护眼屏引领行业

荣耀WIN全系配备了一块185Hz超高刷电竞屏，并带来了行业超豪华的超高刷游戏生态，目前也已支持6款国民级头部手游GPU内插的超帧超分，让每一位玩家都能尽享PC级的高帧游戏体验。3500Hz瞬时触控采样率与480Hz十指触控采样率，带来更快的屏幕响应。

不仅如此，荣耀WIN系列还同步带来了十三大护眼技术，包括5920Hz零风险PWM调光、3D游戏防晕眩、个性化显示、专业色彩管理等，通过了德国莱茵全局护眼5.0认证。

电竞指标全方位升级，带来前所未有的创新电竞体验

荣耀WIN全系配备了荣耀AI环绕低音炮，双1216立体扬声器，拥有行业超大双开放10倍音腔与0.88超大振幅，配合荣耀自研AI脚步声增强算法，打造沉浸电竞体验，助力玩家听声辨位，先人一步。同时，荣耀WIN系列联合搜狗首发游戏键盘，对战信号一键发送，聊天对战都快人一步。

荣耀WIN全系搭载了荣耀鸿燕AI通信系统，24根环绕天线，信号无缝切换，战力随时在线。独立侧翼电竞天线，大幅提升横屏游戏时的信号强度。抢网Wi-Fi电竞芯片，全程畅玩不掉线。除此之外，还支持校园网专项优化、YOYO Wi-Fi智联等功能和服务，全方位保障用户的通信体验。

荣耀WIN系列拥有全链路AI游戏管家，带来“AI智慧更新”“AI操控增强”“AI防误触”“AI变声器”“AI高光时刻”等功能，更新0等待、微操0失误、高光0错过，全面提升玩家的电竞体验，一路“WIN”到底。

荣耀WIN系列还可以适配荣耀亲选・盖世小鸡X5 Lite游戏手柄，多种模式畅玩PC游戏，体验拉满。

电竞旗舰影像不妥协，让人像风景更出片

荣耀WIN全系配备了5000万微单级写真主摄和1200万超广角镜头，主摄支持CIPA 5.0旗舰级防抖。荣耀WIN还拥有一颗5000万长焦人像镜头，支持3倍光学变焦、至高100倍数字变焦，让用户解锁全新摄影视角。更有旗舰同款LivePhoto，运动场景轻松记录分享。

深耕电竞生态创新，“超神性能双旗舰”全面开售

荣耀WIN系列凭借全面进化的硬件配置，为玩家带来“全面超神”的电竞体验。荣耀与三角洲行动烽火职业联赛达成战略合作，成为2026三角洲行动烽火职业联赛及烽火世界杯战略合作伙伴。荣耀年度电竞夯机WIN系列与全新荣耀游戏本系列将成为“三角洲行动烽火职业联赛指定手机”与“三角洲行动烽火职业联赛指定笔记本”。

荣耀WIN系列回归极致纯粹的设计语言――超轻超薄玻纤工艺、精研雾面金属中框、超大中框弧度设计，以及弧线占比85%的掌适曲线，舒适手感，令人爱不释手。

荣耀WIN与荣耀WIN RT拥有“快开黑”“指定赢”“不怕蓝”三款配色，起售价分别为3999元、2699元。首销期间，荣耀WIN 12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB版本，荣耀WIN RT 12GB+256GB、16GB+256GB版本限时优惠100元。

荣耀WIN系列“超神性能双旗舰”现已全面开售，首销期间购机可享12期免息、游戏券包、以旧换新等八大权益，总价值3829元。消费者可在荣耀商城、各大授权电商、指定荣耀体验店选购。