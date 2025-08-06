高亮高刷旗舰级好屏 iQOO Z10 Turbo+带来真正的游戏好屏

【天极网手机频道】2025 年 8 月 6 日，“性能续航双王炸”iQOO Z10 Turbo+ 将于明天(8月7日，周四)正式发布，这款拥有 8000mAh 超薄蓝海电池和天玑 9400+ 真旗舰平台的行业电池最大的旗舰性能机，将为广大用户带来唯一集顶级续航、旗舰性能、最强游戏体验和旗舰级高亮护眼屏于一体的选择。

在行业最顶的续航性能之外，iQOO Z10 Turbo+ 的屏幕同样堪称旗舰级水准，搭载旗舰 144Hz 光域护眼屏，具备 2000nits 全屏最大亮度，这就意味着哪怕在夏天户外明亮环境中，无论是骑行导航、拍照取景还是社交聊天，用户都可以轻松看清屏幕上的内容。同时，这块旗舰级好屏还支持全亮度类 DC 调光和 4320Hz 超高频 PWM 调光，满足用户对屏幕护眼的高要求，更是非常适合用来长时间玩游戏。又亮又护眼的旗舰高刷好屏，真得会让注重屏显效果的用户 DNA 一动。

传承 iQOO 手机一贯的赛级游戏体验感，iQOO Z10 Turbo+ 获得 KPL 比赛用机测试认证，并且联合《王者荣耀》优化分区触控技术、高清低时延语音和双网融合加速，力争在游戏触控准确性、游戏语音和网络速度等方面，为用户带来更为酣畅淋漓的体验，同时还支持 PC 级 1.5K 纹理超分、原生级 144FPS 超帧以及行业独家《国民级 FPS 手游》1.5K+144FPS 超分超帧并发，让用户确信“玩手游就选 iQOO Z10 Turbo+”。

作为行业领导者，iQOO 不断进取，勇于突破，提供多款 Top 游戏的高帧率模式，如率先带来《无限暖暖》60FPS 流畅体验，再如适配《三角洲行动》原生 144FPS 模式，一切只为用户。

作为行业唯一的超大电池性能机，iQOO Z10 Turbo+ 拥有旗舰平台产品中最大的 8000mAh 超薄蓝海电池，搭配 90W 闪充以及 iQOO 首款全场景直驱供电，在超强续航能力屠榜各大 Top 级媒体续航榜单的同时，还带来充得快、用得久的顶级体验;搭载了得到 iQOO×MTK×arm 三强联调的天玑 9400+ 真旗舰平台，并具备速度更快、功耗更低的 LPDDR5X Ultra(9600)和读写速度更快的UFS 4.1，还和旗舰同款的行业最强独显芯片 ―― 自研电竞芯片 Q2 组成“旗舰双芯”，核心硬件直接“+满”，超分超帧游戏生态更是领先行业;具备一体化压铸工艺的 iQOO 最大 7K 冰穹 VC，精准覆盖核心热源，助力强悍性能冷静、持久输出。在旗舰性能机用户最为关心的领域，iQOO Z10 Turbo+ 交出了一份让人颇为满意的答卷。

“性能续航双王炸”iQOO Z10 Turbo+ 作为行业唯一的超大电池旗舰性能机，将于明日(8 月 7 日)19:00 正式发布并开售，现已开启全渠道预约。与 iQOO Z10 Turbo+ 一同开启预约的还有 iQOO IoT 的两款新品 ―“KPL 推荐耳机”iQOO TWS Air3 Pro 半入耳降噪耳机和 iQOO 22.5W 自带线充电宝，与新机搭配组合购买还有 40 元优惠，喜欢的朋友千万不要错过明天发布会哦!