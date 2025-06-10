一文带你回顾WWDC 25：液态玻璃设计来袭，系统更新亮点不少

【天极网手机频道】北京时间6月10日凌晨，WWDC 25正式拉开了帷幕，这次苹果统一了各个系统的版本号，融入了全新的Liquid Glass(液态玻璃)设计语言，包括iOS、MacOS以及iPadOS在内的全平台系统都迎来了非常大的更新。

正如之前曝光的那样，各个软件系统的命名迎来了重大调整，苹果将它们的版本号进行了统一并与年份挂钩，由于这些系统要沿用到明年，所以这次的系统版本号统一为了26，有点类似于汽车厂商提前一年发布新款车型的做法。

苹果带来了全新的Liquid Glass(液态玻璃)设计语言，并称其为迄今为止规模最大的设计更新，这也是它们首次推出全平台共通的设计，切换不同的产品时，统一的设计语言能够带来更协调一致的体验。

接下来具体看看各个系统的更新。首先是大家最关注的iOS 26，更新非常的多。新设计采用液态玻璃打造，能够反射和折射周边环境，进一步凸显内容，为控制、导航、app图标、小组件等元素注入活力。液态玻璃还为app图标和小组件带来新的自定义选项，更为简约精美。

锁屏界面上的时间会根据墙纸图片的可用空间进行调整，而且通过计算机视觉技术，可以在我们喜欢的照片上生成空间场景，带来3D的显示效果，让墙纸栩栩如生。

相机app采用更加直观地设计，通过简约流畅的外观，凸显拍照和视频两大最常用的功能，使用手指左右滑动即可调出电影模式、人像模式等其他功能，向上滑动则可以看到各项设置。

照片app也得到更新，通过独立标签页呈现图库和精选集视图。

Safari浏览器的网页从屏幕顶部边缘延伸到屏幕最底部，让用户看到更多页面内容，标签页栏经过重新的设计，可以浮在网页上，同时保留了刷新和搜索等常用操作。而且在滚动页面时标签页栏会动态缩小，让用户聚焦于内容本身。

CarPlay变得比以往更美观、更易用，包括紧凑的来电视图，让用户在看清来电者的同时也不会错过导航方向等关键信息。还为CarPlay车载的信息app带来了点回和置顶对话功能。借助小组件和实时活动，用户在专注驾车的同时也能及时掌握最新情况，这些更新同时支持 CarPlay Ultra。

电话app采用了一体化布局，集个人收藏、最近通话和语音留言于一处。它支持通话筛选功能，它会自动在后台接听陌生来电，来电者提供姓名和事由等信息后，手机才会响铃，用户可以根据应答内容决定是否接听。而当用户遇到忙线时，通话保留助理功能可在人工客服能接听时通知用户。

信息app里，用户现可屏蔽来自未知发送者的信息，来自未知发送者的信息将在专属文件夹中显示，用户可将号码标记为已知、了解更多信息或将其删除。

iOS 26还为对话提供了增强体验，包括自定义背景和创建投票功能。

Apple Music的歌词翻译功能可以帮助用户理解喜爱歌曲的歌词，歌词发音功能则能帮助所有人都跟着歌曲进行演唱。

地图app中曾去地点功能可帮助用户记录曾到访过的地点;iPhone还可使用设备端智能更好地理解用户的日常通勤路线，在用户回家或上班时为他们呈现首选路线。

用户可通过钱包app的更新版登机牌查看与共享航班实时更新信息的实时活动。

苹果游戏是将玩家的所有游戏汇集到同一处的全新app，玩家可以在这返回喜爱的游戏、发现惊喜新作、与好友共享更多乐趣。

苹果智能这块，除了可以将文字变为智绘表情外，还可以让两个符号生成新表情或是将表情符号和文字描述融为一体。当然，还可以使用智慧表情和图乐园创作图像，有着更大的发挥空间。

实时翻译可以自动翻译消息中的文本，在FaceTime 通话中显示实时翻译字幕，并在电话应用程序中获取通话的语音翻译，方便用户与外国友人进行沟通和交流。

视觉智能可以自动兼容所有app，可以识别屏幕上的内容进行搜索，看到感兴趣的活动，可以添加到日历当中，还可以对识别的内容进行提问。

接着来看WatchOS 26，带来了新的外观和更多的智能功能。它同样采用液态玻璃设计，让智能叠放、控制中心、照片表盘和 app内浏览和控制选项等功能更生动，视觉效果更为出色。

在watchOS 26中，体能训练app的布局进行重大的更新，app四个角落新增按钮，让使用者更容易操作常用功能。

为了增加用户的动力，它会在恰当的时间给出鼓励，传达的能量、风格和语调都和体能训练非常配。App内置了新的媒体功能，Apple Music可以根据体能训练类型和用户的个人偏好选择最适合健身时聆听的歌单;用户还可以直接在体能训练 app中设置音乐和播客，在训练开始时自动播放。

当用户抬起手腕查看通知，但还暂时不方便回复时，可以快速翻转手腕来关闭通知。轻翻手腕手势可以用于关闭通知和来电、关闭计时器和闹钟，以及返回表盘。

然后是macOS Tahoe 26，带来了全新的设计和诸多强大功能。它采用了液态玻璃设计，程序坞、边栏和工具栏都得到重新设计，进一步凸显用户内容。菜单栏现完全透明，让显示屏显得更加宽大。用户现可通过更多方式定制出现在菜单栏和控制中心里的控制项目，以及它们的布局。用户还可更改文件夹的颜色，并添加符号或表情符号，赋予文件夹独特个性。

macOS Tahoe 26新增了两项新的连续互通功能。实时活动可以帮助用户实时掌握正在发生的活动，比如当用户在iPhone上的app点了外卖，订单的实时信息会出现在Mac的菜单栏，点击后就会出现一个镜像窗口，可以直接在Mac上操作。

电话app被带到了Mac上，用户可便捷使用同步自iPhone的熟悉功能，最近通话、通讯录和语音留言等，只需一下点按就能轻松拨打电话。

聚焦搜索现可帮助用户更轻松地找到所搜索的内容，并为用户提供了执行操作的全新方式。在搜索过程中，文件、文件夹、项目、app、信息等所有搜索结果将罗列在一起，根据相关程度智能排序。用户现在可以直接从聚焦搜索发起数百项操作，如发送电子邮件、创建备忘录、播放播客等，无需切换至其他app。

macOS同样新增了苹果游戏App，将Mac上所有游戏集合在这里，玩家可通过新功能游戏叠层方便地调整系统设置，与好友聊天或邀请他们加入游戏。

macOS还包含了很多iOS新功能，如信息app 的背景设置和筛选工具、实时翻译等。

再然后是visionOS 26，小组件更具立体感，无缝融入用户空间，而且小组件外观可调整，有多种边框大小、颜色和深度供用户选择。时钟、天气、音乐和照片等全新精美小组件带来独一无二的交互和体验。

visionOS 26中的空间照片更为逼真，运用新的生成式AI算法和计算景深营造出多种视角下的空间场景，仿佛置身其中。

在空间场景中浏览网页更加的沉浸，用户可以选择空间浏览让Safari浏览器上的文章阅读体验焕然一新。

在visionOS 26 中，自影像全面进化，能够更加真实的呈现出你的样子，让你的自影像看起来更真实自然。

用户还可以和同处一室的其他Apple Vision Pro用户共享空间体验，可以一起观看最新的热门 3D 电影、玩空间游戏，或是与同事协作。

对于企业用户来说，可以使用各种app，与同事看3D设计的效果。全球企业都在运用Apple Vision Pro的空间计算功能为他们的设计、培训、销售和教育等工作流赋能。

visionOS 26还新增了对 Logitech Muse 的支持，实现精密的三维立体绘图协作，带来精确的输入体验。

还新增对 PlayStation VR2 Sense 控制器的支持，充分利用运动追踪性能，游玩更沉浸。

visionOS 26支持原生播放Insta360、GoPro 和佳能设备拍摄的 180 度、360度和宽视场内容。

最后就是iPadOS 26，大大强化了iPad设备的的多任务处理能力。全新的液态玻璃设计就不多说了，更加的美观和灵动。

新窗口系统可供用户顺畅调整app窗口大小，将其精确摆放到想要的位置，并同时打开更多窗口。用户可使用熟悉的窗口控制顺畅关闭、最小化、调整或排列窗口。窗口排列根据iPad 的独特性能设计，用户只需轻扫屏幕即可整理窗口。如果用户调整过app窗口的大小，之后将其再次打开时，窗口就会恢复上次调整过的大小和位置。

利用新的菜单栏，用户只需从屏幕顶部向下轻扫或将光标移动到顶部，即可调用app内的可用命令。

全面升级的文件app更新列表视图，供用户在可调整大小的分栏和可折叠的文件夹中查看更多文档信息。文件app还提供了文件夹自定义选项，包括自定义颜色、图标和表情符号等，并在不同设备间同步。

预览是一款专门查看和编辑PDF的app， 使用Apple Pencil或触控，对PDF和图片进行绘制草图，查看、编辑及标记。

iPadOS还推出了新音频功能，提供更灵活的输入和优化的录音体验，甚至可以为不同的app和网站选择不同的麦克风。语音凸显技术可屏蔽环境噪音，让录音清晰通透，录制的音频质量更出色。搭配 AirPods 4或者AirPods Pro 2还可录制录音棚级的人声。

iPadOS 26迎来了手记app，并支持Apple Pencil，用户可以记录日常点滴和特别事件的细节，并加入绘画和手写文字，以及照片、视频等。

以上便是本次WWDC25几大系统重点更新内容了，大家觉得如何呢？可以在评论区与我们讨论。