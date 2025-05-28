红魔10S Pro+：性能释放怪兽 开创手机畅玩PC新时代

【天极网手机频道】红魔系列一直是游戏爱好者心中的理想之选，时隔半年，全新升级的红魔10S Pro+正式登场。作为半代升级版本，红魔10S Pro+不仅在性能方面再度突破，更在系统层面引入了全新的 PC 模拟器功能，使手机秒变掌机，进一步拓展了移动设备在游戏性能上的发展边界，引领移动游戏体验迈入全新时代。

在外观方面，天极网拿到的是充满未来科技感的“氘锋透明银翼”配色。该配色以金属质感的银色和浅蓝色为主调，银翼纹理随光线流转，将金属背板、大面积高透玻璃和金属螺钉巧妙融合，碰撞出强烈的赛博朋克美学。

机身后盖几乎纯平，摄像头模组与机身完美齐平，彻底消除凸起硌手的烦恼;高透玻璃下，精密机械纹理、液态金属散热架构和“精细的骁龙8Elite”LOGO宛如“次世代战甲”，既彰显硬核性能，又带来顺滑细腻的手感;后盖还配备多种可自定义的 RGB 灯效，可根据场景随心闪耀，为整机注入科技生命力。

在正面显示方面，红魔 10S Pro+ 系列配备一块 6.85 英寸无开孔“悟空”全面屏，屏占比高达 95.3%，带来近乎无边框的沉浸式视觉体验。该屏幕拥有 1.5K超清分辨率及行业领先的 2000 nit 峰值亮度，既保证细节呈现，又兼顾户外使用场景，同时这块屏幕支持 144 Hz 自适应刷新率，无论日常滑动还是高帧率游戏，都能玩家带来丝滑顺畅的体验。

在触控性能上，红魔 10S Pro+ 首次搭载 MagicTouch 2.0 触控技术，让触控响应速度提升 22%;2500 Hz 瞬时触控采样率与 960 Hz 全局采样率配合使用，确保每一次轻触都能被快速精准地捕捉。屏幕还整合了 2592 Hz 超高频 PWM 调光与 DC 调光双模切换技术，在有效过滤有害蓝光的同时，保持了丰富的色深与原色还原，实现“护眼不偏色”且不影响游戏画面质感。

在最关键的性能方面，红魔10S Pro+搭载骁龙8至尊领先版芯片+自研红芯R3 Pro，组成“电竞双芯”，这颗领先版处理器采用了台积电3nm制程工艺，CPU超大核频率从4.32GHz提升至4.47GHz，，GPU主频从 1.1GHz提升至1.2GHz，AI 算力提升 40%，配合LPDDR5T内存和UFS4.1Pro闪存，无论是系统的应用打开速度还是高负载的游戏场景，红魔10S Pro+都能带来极致流畅的用机体验。

在理论测试中，安兔兔测试跑轻松跑到了接近340W的高分，这样的性能的表现，直接登顶安卓性能的天花板水平;在Geekbench6的性能测试中，CPU单核跑分高达3259，多核跑分达10028，GPU跑分得到了20404的好成绩。

性能升级确保了主流游戏的畅快体验，得益于红芯 R3 Pro电竞芯片与超竞画质 3.0 技术，将移动端渲染精度推向全新高度。红魔10S Pro+支持多达200+款应用支持2K120Hz高分超帧并发，将游戏画质和帧率稳定性提升至新的高度。

实测开启在《原神》极高画质条件下，开启超分超帧下后的30分钟须弥城跑图测试中，Perfdog后台记录的帧率曲线抛出一条直线，平均帧率达到了120.7帧率，并且得益于超分技术的加持，画面细节和场景纹理达到了PC级别，以下是Perfdog记录的帧率表现和超分前后的画质对比：

除了《原神》外，天极网还测试了另一款更高负载的热门游戏《鸣潮》，在开启60帧极致画质的设置后，20分钟地图随机跑图战斗的测试中取得了60.9帧的好成绩，通过后台检查测的帧率曲线，仅在战斗过程中有着难以察觉的帧率浮动。

红魔 10S Pro+ 在应对两项高负载游戏测试时，升级后的超频芯片虽带来了新的发热挑战，但凭借新增的复合液态金属技术、液态金属直触 CPU 热源设计，以及高达 23000 转/分钟的主动散热风扇等多重散热方案，使整机的散热能力达到了堪比笔记本的水平，确保了在长时间高负载运行下依然保持性能稳定、不降频，带来流畅的游戏体验。

在另一个非常重要的续航方面，这款手机第二代牛魔王电池， 通过硅负极技术+双电芯并联方案，将容量推至7500mAh，在天极网针对性能手机的续航测试中(1小时音乐、1小时视频、1小时原神、1小时王者荣耀和待机8小时)，在WIFI场景下的续航表现如下：

可以说，这样的续航表现，足以满足用户长时间的高负载不降频的游戏游玩需求。

在充电方面，红魔 10S Pro+ 最高支持 120W 有线超级快充。根据天极网的实测，30 分钟即可回充 77% 电量，充满共计耗时50分钟。这样的充电功率让玩家短暂休息后即可迅速“回血”，马上重返战场。无论是长时间续航还是极速回血，红魔 10S Pro+都能为重度游戏用户提供全方位的电力保障。

此外，Red Magic OS 10.5还内置“旁路充电”技术，开启该功能后，电流将绕过电池直接为主板供电，让玩家在边玩边充时无需担心电池寿命，同时保证了主板正常工作的的功率解决了“插电掉帧”的痛点;机身右侧的双独立 IC 触控肩键，拥有 520 Hz 触控采样率与毫秒级响应速度，无论是动作游戏还是 FPS游戏，都能带来更专业、更流畅的操控体验。

红魔 10S Pro+ 不仅在游戏体验上做到极致，在游戏之外的直播场景也进行了深度优化。全系标配 USB 3.2 Gen2 接口，带来超低延迟、超高画质与完整的功能支持。在画质输出方面，支持 2K/240Hz、4K/144Hz 以及 8K/60Hz 多种高规格画质选项，满足不同主播的需求。

此外，红魔还为直播用户自研了 WLAN+移动数据低延时技术，以及双路 WLAN + 5G 的三路并发方案，有效解决游戏直播中的网络异常问题，保障超高清投屏画面的稳定、流畅传输。

最后，红魔还将推出一项颠覆性功能――内置 PC 模拟器，支持键鼠与手柄直连，畅玩 PC 平台的 3A 大作。官方数据显示，《古墓丽影》可稳定运行至 90 帧，而《黑神话：悟空》也能在 30 帧下流畅游玩。届时，手机将真正化身为掌上游戏机，玩法与体验进一步升级。(该功能将在后续系统更新中释放)

红魔10S Pro+作为2025年电竞手机的巅峰之作，以顶级性能和顶级散热规格带来了狂野的性能释放，树立了极致性能手机的新标杆。如果您正在寻找一款性能强劲、散热出色、游戏体验全面的旗舰手机，红魔 10S Pro+ 无疑是一个值得考虑的选择。