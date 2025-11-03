【天极网手机频道】刚刚发布的OPPO Find X9系列在开售后好评不断，尤其是影像系统以 “够清晰、够还原、够哈苏”为核心目标，通过硬核硬件堆料与深度算法优化的双重突破，构建起覆盖全场景的专业创作生态，吸引了广大摄影用户的关注。



OPPO Find X9系列

OPPO Find X9系列的影像硬件堪称 “旗舰级配置”，Pro版更搭载与哈苏联合研发的2亿超清长焦镜头，以1/1.56英寸超大底与F2.1超大光圈，实现140%的进光量提升，配合AOA 主动光学校准技术，即便远距离拍摄也能捕捉极致细节。主摄方面，Pro版采用1/1.28英寸超动态大底，搭配F1.5光圈与瞬时三曝光技术，明暗场景均能纤毫毕现;标准版则搭载1/1.4 英寸大底主摄，进光量较前代提升57%，23mm、28mm等多焦段切换适配各类拍摄需求。



OPPO Find X9系列

此外，5000万像素大光圈超广角镜头提供120°超大视角，15mm焦段可轻松收纳壮阔风光;Pro版5000万像素前置镜头更媲美后置成像素质，自拍清晰还原细节，全焦段覆盖让创作无需妥协。

依托强大的硬件基础与LUMO超像素引擎，OPPO Find X9系列实现了全焦段8K超清照片拍摄，像素数达到传统1200万像素照片的4倍，画质清晰度实现质的飞跃。更重磅的是 4K 超清实况照片功能，支持直出4K分辨率动态照片，每一帧都清晰锐利，堪称“帧帧封面级”，配合4K 120fps 杜比视界视频录制，能清晰捕捉并慢放生活中的精彩瞬间。



4K超清实况照片功能

OPPO Find X9 Pro的2亿像素长焦镜头在哈苏高分辨率模式下，可直出2亿画质大片，即便大幅裁切仍能保持细节清晰，让“远距离创作”有了更多可能。



OPPO Find X9 Pro 2亿人像

在色彩表现上，OPPO Find X9系列搭载新一代丹霞色彩还原镜头，具备像素级分区色彩处理能力，通过多传感器协同与全自研分区白平衡计算，实现照片、视频、实况等全场景下一致且精准的色彩还原。配合经典的哈苏自然色彩与哈苏自然影调优化，照片呈现出胶片般细腻真实的色彩与丰富影调，尤其在肤色还原上更自然通透，全链路 ProXDR 技术则让高光不过曝、暗部有细节。

为满足不同用户需求，OPPO Find X9系列哈苏大师模式新增实况拍摄与经典宽幅尺寸，支持至高16-bit RAW Max 格式，专业参数可调;哈苏XPAN 模式复刻传奇相机体验，定制胶卷切换、专属快门声与显影动画，仪式感拉满。全焦段CCD闪光人像功能可根据焦段自适应调节光强，配合LUMO闪光人像算法与CCD闪光滤镜，拍出自然好看的闪光人像，人景皆美。



OPPO Find X9系列

从硬件突破到算法创新，OPPO Find X9 系列让“出游不用背相机”成为现实，重新定义了移动影像的专业高度。正值双十一活动，有兴趣的用户不妨前去官网或是线下门店进行了解与购买。