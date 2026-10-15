【天极网手机频道】在经过两年多的等待，国行的苹果‌Apple Intelligence(苹果智能)终于要来了。据彭博社报道，苹果计划于12月的iOS 27.3中，在中国大陆推出首批Apple Intelligence功能。此次发布将包含用于照片编辑、Genmoji自定义表情、通知摘要、写作工具等Apple Intelligence基础功能，但Siri AI将无法使用，Image Playground 和更新版本的Genmoji将缺失，此外文本生成工具也将受到限制。

苹果早在2024年的WWDC上就推出了‌Apple Intelligence，并在当年10月份的iOS 18.1中推出了首批‌Apple Intelligence‌功能，但自发布以来一直因监管审批等原因迟迟未在国行机型上推出。

苹果终于在今年7月获得了在国内推出‌Apple Intelligence‌的初步批准，但仍需获得消费者正式上线的额外批准。苹果iPhone 15 Pro / Pro Max及后续机型，以及以及尚未正式发售的折叠屏iPhone Duo于2026年9月29日完成备案换证，新增了所搭载大模型的备案编号，涉及的模型包括Apple智能、通义万相和通义千问。

苹果一度预计于2025年5月完成中国上线，随后推迟至2025年底，后又延至今年春季，目前预计是在今年年底上线，算是虽迟但到吧，终于要摆脱“为 Apple 智能预备好”了。不过仍然会有诸多功能的缺失，还得等待后续版本的更新。