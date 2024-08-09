轻薄好看实力不俗！华为nova Flip正式开售，潮流小折叠为“爱”加码

【天极网手机频道】8月9日，华为nova系列首款小折叠新品――华为nova Flip正式开售。作为易烊千玺同款潮酷小折叠，在此前的bilibili超级科学晚・新现场中，其凭借轻薄可靠机身、潮流先锋的多彩配色，以及好玩有趣的鸿蒙AI趣玩、业界领先的人像自拍、悬停影像新玩法等，备受年轻用户青睐。

华为nova Flip开售之际，恰好临近七夕情人节，作为恋人情侣表达爱意的绝佳时机，互送礼物的环节必不可少，而具备潮酷先锋属性的华为nova Flip无疑是令人怦然“新”动的礼物首选，它能从内到外给你带来难以忘怀的七夕仪式感。

自华为nova Flip正式官宣以来，便受到了大众的热烈讨论。网友直呼：向新绿和樱语粉两种全新配色太绝了;华为nova Flip潮流配件-包包、链条的外观设计完美拿捏住了我的审美;华为nova Flip看起来十分平整，还有更好玩的外屏选择，爱了爱了……

在前些天的bilibili超级科学晚・新现场上，易烊千玺、赖美云、费沁源、刘柏辛等多位明星携华为nova Flip闪耀全场，举手投足间尽显潮流气息，让人一眼沦陷，不少年轻人纷纷在线求同款。

一直以来，折叠屏手机对大多数年轻人来说都是“只可远观”的存在，动辄上万的价格，让“打工人”只能望而却步，但全新登场的华为nova Flip具备潮流外观、创新功能、好玩易操作等特性于一身，真的很难不让人心动。

当潮不让的美学设计

当代年轻人讲究“颜值即正义”，华为nova Flip便直接用当潮不让的美学设计与他们对话。华为nova Flip率先打造业界首个1:1方形外屏――趣方屏，同时将镜头模组与方形外屏排列于矩阵之内，轴线对称的圆形镜头与方正有型的智慧外屏，无疑将平衡美学展现得淋漓尽致，让人一眼就留下深刻印象。

在配色上，华为一直玩得很“开”，此次推出了向新绿、樱语粉、零度白、星耀黑四种配色，打破传统手机色彩框架的配色可谓与年轻人不羁个性和张扬态度不谋而合。

在我看来，潮酷个性的华为nova Flip不仅适合作为一份走心的七夕礼物，更是年轻人出街时不可或缺的潮流单品，无论是日常穿搭还是拍照凹造型，都能让你成为人群中的焦点。

好玩有趣的鸿蒙AI趣玩

在这个追求个性表达的时代，你是不是早已厌倦了千篇一律的来电显示？华为nova Flip首发通话趣显Call-emoji，通话时方形外屏可以展示风格迥异的趣味动画，可爱的、炫酷甚至是搞怪的，非常有意思。你还可以为伴侣设置专属的来电动画，“爱心通话动效”让每一次通话都是爱意的表达，在生日、情人节、纪念日用不同的动画效果来传递情愫，共忆每一次的怦然“新”动。

值得一提的是，华为nova Flip还贴心推出了“星耀标拼图、太空人重力、宇航员跑酷”三款外屏小游戏，既是打工人在快节奏现代生活中的解压游乐园，也是年轻人通勤路上和工作间隙身心放松的趣味选择。

绝对能打的影像表现

对于喜欢大角度自拍且注重氛围感的年轻人来说，华为nova Flip强大影像能力也是加分项。它搭载了一颗5000万像素超感知大底后置主摄，F1.9大光圈+RYYB排列带来超大进光量，无论夜景、逆光都能拍出氛围感大片。

还有全新升级华为达芬奇人像引擎2.0加持，提供原生、质感、妆感三种主题，打造风格多变的专属美颜。更重要的是，华为nova Flip还支持悬停自拍，无论是时尚街拍、户外合影，又或是各种不拘一格、脑洞大开的刁钻拍照角度都能轻松拿捏，“手残党”也能轻松拍出创意大片。并且，即拍即得的1:1方形构图，可以用来做头像，情侣之间还可以一起拍“情头”，简直太甜了!

内外兼修的综合实力

作为一款旗舰级折叠屏手机，华为nova Flip可谓“内在”“外在”兼修。搭载全新升级鸿蒙智慧通信2.0，成为首款获得通信双五星认证的小折叠，即使是在弱信号的电梯、地库接打电话也能拥有流畅稳定的通信质量;配备4400mAh硅负极大电池，支持66W华为超级快充Turbo 2.0，满足持久畅用的需求。

而且华为nova Flip还特别轻薄，素皮版展开后厚度只有6.88mm，仅重195克，小巧精致的机身轻松放入口袋或手包，完美适应年轻人快节奏的生活方式。至于大家最关注的“折叠屏折痕”问题，华为nova Flip凭借玄武水滴铰链，获得全球首个瑞士SGS 120万次折叠认证，实现120万次高强度弯折测试后依然保持完好无损。

总而言之，潮流前卫的外观设计、创新趣味的功能体验、绝对能打的影像表现，让华为nova Flip精准踩在了年轻人的审美及需求点上，成为年轻人梦寐以求的折叠屏手机。眼下，华为nova Flip已正式开售，无论想get易烊千玺同款潮流小折叠，还是想挑选一款令人怦然“新”动的送礼好物，它都是最理想的选择!遇见浪漫，怦然“新”动。这个七夕，让爱不止藏在心里。来华为商城她之选，为她准备一份浪漫惊喜吧。nova Flip，潮流与浪漫的碰撞，记录你们的每一个爱意瞬间。