官方整活？盘一盘各家手机厂商推出的龙年主题配件与周边

【天极网手机频道】今天是大年初四，首先给大家拜个晚年。我的属相是虎，这是我人生中的第二个龙年，不知道今年是不是你的本命年呢？如果是的话，收集一些与龙相关的物品放在身边，说不定能给自己带来好运。

各家手机厂商也是没闲着，从保护壳到耳机再到礼盒，他们推出了各种各样以龙年为主题的周边配件，我来带着大家盘一盘那些有特点的。

先从整活最多的苹果说起，在过去的牛年和虎年，苹果都推出了对应生肖形象的“刻字”AirPods Pro，一度赢得了网友的广泛讨论。在今年，苹果同样在第一时间为我们带来了以龙为形象的“刻字”版AirPods Pro 2，不知道这次的造型有没有吸引到你。

苹果还在官网商城上架了iPhone 15系列专用的OtterBox Lumen系列保护壳-龙年款、AirTag专用的OtterBox Rugged保护壳-龙年款以及Beats Solo3 Wireless头戴式耳机-龙年特别版，涵盖了保护壳和耳机这两大领域的周边配件。

从保护壳的设计上来看，苹果对于龙年主题的形象呈现还是比较用心的，并且这款保护壳也赢得了笔者周围同事的认可，只是高达500元的售价的确是会让人有些望而却步。

华为作为本土品牌，对于新年的重视程度自然无需多言。先是在1月1日发布了华为 FreeBuds Pro 3龙年典藏版，这副耳机不仅在外观上拥有以龙为主题的“刻字”图案。

而且在连接上华为手机之后，系统还会自动将耳机的弹窗动画替换成龙年主题，可以说是从外到内都充满着对应的元素。

当然，华为的龙年主题手机壳也没有缺席，并且官方提供了多种样式可供选择。笔者了解到，华为龙年主题的手机保护壳在价格上没有比普通保护壳贵上太多，相比于苹果官网售价高达498元的龙年保护壳来说，华为这款168的龙年保护壳显然是更加实惠的选择。

然后再来看看“配件大厂”魅族，它们旗下的PANDAER品牌针对已经到来的龙年推出了一系列名为“灵龙”的周边配件，而且还和联想联名，为拯救者游戏笔记本电脑定制了一款限定涂装。

“灵龙”系列周边配件包含手机壳、键盘、手办以及电脑，涵盖的种类十分丰富。而且不只是针对魅族手机，“灵龙”系列手机壳还为苹果手机以及华为手机推出了对应的磁吸抗菌手机壳，可以说是心意和诚意都很到位。

除了传统的配件之外，手机厂商的龙年主题礼盒周边也各有特色。努比亚Z60 Ultra的龙年限定版让我印象深刻，机身主体选用了黑色，辅以金色元素作为点缀，整体看上去十分高档，黑金的撞色设计是永远的经典。在礼盒中除了手机外，还有红色的定制保护壳和数据线等配件。

realme的礼盒主题名为“有龙则灵”，封绘的红色中国龙“味道”很对。内部包含了一台顶配的赤岩色realme GT5 Pro，还包括一副realme Buds Air5以及随机的龙年祝福卡。

笔者了解到，目前赤岩色realme GT5 Pro的单独售价在4299元，而realme“有龙则灵”礼盒的售价为4399元，性价比很高，可以看到来自厂商的诚意。

除了配件与周边之外，各家厂商也在手机系统的主题市场中提供了新年相关的壁纸与主题，在线下门店也有相关的活动，甚至荣耀的线下门店还提供了免费的贴膜活动。

可以看到的是各家手机厂商对于新年的相关准备上都是比较用心的，这就是属于科技圈的“年味”。最后，我们天极网也由衷的祝福大家：龙年大吉!身体健康!万事如意!