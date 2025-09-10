iPhone 17系列正式发布，9月19日5999元起开售

【天极网手机频道】北京时间9月10日凌晨，苹果在"前方超燃"主题发布会上正式推出iPhone 17 系列，包括 iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max 四款机型。作为苹果年度旗舰，iPhone 17 系列首次实现120Hz高刷全系覆盖，同时通过A19 Pro 芯片、卫星通信2.0等技术突破，重构智能手机体验标准。

iPhone 17系列最大亮点是终结标准版60Hz屏幕历史，实现ProMotion 120Hz自适应刷新率全系覆盖。其中iPhone 17 配备6.3英寸OLED 屏，户外亮度提升20%;新增的iPhone 17 Air 采用6.6英寸LTPO屏幕，配合5.5 mm超薄钛合金机身与146g重量，成为苹果史上最轻薄机型。6.3英寸iPhone 17 Pro 与 6.9 英寸iPhone 17 Pro Max 搭载 "超级硬质防反射层"，通过 12 层纳米结构实现1.2% 超低反射率，强光下可视性提升40%。

材质工艺上，Pro 系列放弃钛合金改用 95% 再生铝合金边框，碳足迹降低30%，重量减轻 12g;Air版则保留钛铝复合中框，通过微弧玻璃背板实现视觉无边界设计。

影像系统方面，Pro 系列首次实现 "三焦段全覆盖"，4800 万像素主摄+超广角+ 8倍光变潜望长焦组合，支持全焦段 8K 视频录制。通过A19 Pro芯片算力支撑，新增 "双录模式" 可同时启用前后摄像头，配合传感器位移防抖，夜景拍摄成功率提升 30%。基础款与 Air 版虽为单主摄设计，但通过 AI 多帧合成技术可输出 1 亿像素照片，弥补硬件局限。

性能方面，标准版采用A19芯片，Pro系列升级为A19 Pro。两款芯片均基于台积电3nm N3P 工艺，其中A19 Pro 晶体管密度提升15%，GPU增至6核，支持70亿参数大模型本地运行。

美版因全面采用 eSIM 技术，取消实体 SIM 卡槽，节省出的内部空间直接转化为电池容量。以旗舰机型 iPhone 17 Pro Max 为例，美版电池容量首次突破 5000mAh 大关，达到5088mAh，而国行版因需保留双物理 SIM 卡槽，电池容量被压缩至4823mAh，差距达 265mAh。iPhone 17 Air则为3036mAh(国行版)小电池，但通过A19 芯片能效优化，仍能满足全天基础使用。iOS 26 新增的自适应省电模式可智能调节功耗，配合每周用电分析功能，续航透明度大幅提升。

iPhone 17 Pro/Pro Max 首次搭载 Globalstar + 星链双星通信方案，支持无信号区域发送带定位的图文求救信息，极端环境下可传输医疗 ID 与轨迹数据，较安卓单一卫星方案响应速度提升 50%。该功能覆盖全球50国，但国行版本暂不支持卫星短信收发。

价格方面，国行 iPhone 17 5999 元起，iPhone 17 Air 7999 元起，iPhone 17 Pro 8999 元起，iPhone 17 Pro Max 9999 元起，9月19日正式开售。