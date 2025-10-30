【天极网手机频道】今晚，iQOO正式推出定位“超神标准版”的游戏旗舰机型 iQOO Neo11，首销限时2599元起售。这款新机以“旗舰电竞双芯”“2K 144Hz 珠峰屏”“7500mAh 超大电池”三大核心配置为支撑，与iQOO 15组成“性能大小王”组合，在游戏视效、续航、屏幕体验等维度实现同档突破，为追求极致游戏体验的用户带来“一机制胜”的满配选择。

iQOO Neo11的核心竞争力聚焦于游戏性能，通过硬件配置与软件优化的深度协同，实现“稳、清、流”的游戏体验升级。

硬件层面，iQOO Neo11搭载“骁龙8至尊版+自研电竞芯片Q2”的旗舰双芯组合，配合 LPDDR5X Ultra内存与UFS 4.1存储，安兔兔综合跑分突破354万，刷新同平台性能纪录。其中，骁龙 8 至尊版采用 3nm 制程工艺，4.32GHz 高主频双超大核兼顾性能与能耗;自研电竞芯片 Q2 则专门针对游戏视效优化，支持全新 PC 级 2K 纹理超分、原生级 144FPS 无损超帧技术，可实现“2K 分辨率 + 144FPS 帧率”并发运行，让游戏画面细节与流畅度双重提升。目前已适配 40 + 款手游原生 144FPS 模式，并与《王者荣耀》《暗区突围》等头部游戏达成官方联合调优，还通过 KPL 比赛用机 144 高帧测试认证，成为 “王者玩家首选机型”。

为保障性能持续释放，iQOO Neo11 配备全新 8K 冰穹 VC 液冷散热系统，VC 单体导热系数达万级，可快速压制高负载游戏产生的热量;寰宇电竞网络系统 2.0 则通过 24 根环绕式天线、Wi-Fi 穿墙芯片与 AI 电竞信号引擎 2.0 的组合，优化复杂环境下的网络稳定性，即使在校园宿舍、地铁等信号薄弱区域，也能避免 “460 延迟”。此外，该机还升级对称式立体双扬与超感音域算法，搭配适配多游戏的 4D 振感与三挡振动强度自定义功能，从视听触多维度强化游戏沉浸感。

作为游戏体验的核心载体，iQOO Neo11 的屏幕配置堪称 “同档天花板”，其搭载的2K 144Hz珠峰屏，由iQOO与京东方联合研发，在分辨率、亮度、护眼、触控等维度全面拉满。

屏幕参数方面，该屏拥有 3168×1440 2K 分辨率、4500nit 超高峰值亮度与 1.7JNCD 的 45°色偏水平，画面细节清晰、色彩精准，配合全链路原彩映射技术，可还原游戏场景真实光影。8T LTPO 技术的加入，实现 1-144Hz 智能动态刷新率，能根据游戏画面内容自动调节帧率，达成 “2K 屏的画质，1.5K 屏的功耗”，兼顾视觉体验与续航。

护眼与触控体验同样突出：屏幕支持全亮度 2592Hz 高频 PWM 调光与类 DC 调光双护眼方案，SVM 值低至 0.03，为行业最低频闪水平;采用圆偏振光硬件护眼技术，相比传统线偏振光更能减少视疲劳、散光等问题，适配长时间游戏需求。触控方面，搭载全新一代超感触控芯片，实现 3200Hz 瞬时触控采样率与 300Hz 稳定 10 指触控采样率，暴雨、油污等特殊场景下也能精准响应，操作跟手度大幅提升。此外，全版本标配透光率 95.4% 的 AR 增透膜，搭配自研太阳算法，强光环境下屏幕依然清晰可见;超声波 3D 指纹则支持湿手解锁，进一步完善屏幕使用体验。

除核心的游戏与屏幕配置外，iQOO Neo11 在续航、影像、系统等维度也实现 “无短板” 表现，满足用户全场景使用需求。

续航方面，该机内置 7500mAh 超薄蓝海电池，采用第二代半固态电池与第四代硅负极技术，在 - 20℃~40℃极端环境下仍能稳定放电，日常使用可轻松支撑全天;配合 100W 超快闪充与 PD/PPS 快充协议，35 分钟即可满电，边充边玩时还能通过全局直驱供电 2.0 技术智能温控，延缓电池老化。

影像系统上，后置 5000 万像素索尼 LYT-700V 大底主摄，支持 OIS+EIS 双防抖，搭配蓝厂旗舰同款 NICE 算法，暗光画质纯净度提升 25%;同时新增风格化光斑、负片 / 正片 / 清透蓝调滤镜，升级 LivePhoto 动态照片与 AI 修图功能，满足日常拍摄与创意表达需求。

系统层面，iQOO Neo11 首发搭载 OriginOS 6.0，通过蓝河流畅引擎实现 5 年持久流畅，支持原子动效 6.0、AI 跨生态体验与苹果设备互联，操作更智慧便捷。此外，该机还配备全功能 NFC、红外遥控、Wi-Fi 7 与公里级无网通信功能，细节配置拉满。

外观设计上，iQOO Neo11 延续 Neo 系列的年轻化风格，同时提升机身质感与耐用性。该机提供 “面对疾风”“像素方橙”“疾影黑”“驰光白” 四款配色，其中 “面对疾风” 采用霓虹工艺，光影间可呈现数十种色彩变化;“像素方橙” 则以 78 枚橙色方块致敬 8-bit 游戏文化，辨识度十足。

机身工艺方面，采用航天级铝合金中框与缎面 AG 玻璃 / 铠甲后盖，配合悬浮之镜设计的相机模组，兼顾手感与科技感;整机通过中国国家军标抗冲击测试，并支持 IP68 & IP69 防尘防水，日常使用更抗造。



iQOO Neo11 共推出 5 个存储版本，首销期间限时让利：12GB+256GB 版本 2699 元(首销到手 2599 元)，16GB+256GB 版本 2999 元(首销到手 2899 元)，12GB+512GB 版本 2999 元，16GB+512GB 版本 3299 元，16GB+1TB 版本 3799 元。目前已在 iQOO 官方商城、京东、天猫等平台正式开售，购机可享更多专属权益。

作为 iQOO 布局中端游戏旗舰市场的核心机型，iQOO Neo11 以 “超神标准版” 为定位，通过双芯性能、2K 高刷屏、超大续航的组合，重新定义同价位游戏手机体验，为追求 “满配不妥协” 的用户提供了高性价比选择。