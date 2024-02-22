缔造艺术臻品，华为全新小折叠旗舰HUAWEI Pocket 2正式发布

【天极网手机频道】2月22日，华为全新小折叠旗舰手机HUAWEI Pocket 2正式发布。HUAWEI Pocket 2超越传统审美秩序，突破科技与艺术跨界的新高度，将奢雅美学设计与尖端创新技术结合，致力于为消费者打造高端、时尚的折叠手机体验。

HUAWEI Pocket 2将大自然珍宝的奢雅美感注入到科技手机中，打造“珍珠双环”的独特外屏设计，并以匠心工艺呈现神秘冷艳的大溪地灰配色。此外，华为携手顶尖艺术家Iris van Herpen联袂共创HUAWEI Pocket 2艺术定制版，为消费者呈上极具视觉冲击力的3D空间艺术体验。

实现极致美学的同时，HUAWEI Pocket 2凝结多项业界领先的尖端科技，打造小折叠手机品质全能、技术领先的行业标杆。HUAWEI Pocket 2搭载业界首创的玄武水滴铰链，不仅创新性地采用了独家的悬浮式容屏设计，还在折叠铰链处使用了高强度的超强火箭钢，为消费者带来超平整、超可靠的使用体验。影像功能上，HUAWEI Pocket 2推出业界首个全焦段XMAGE四摄，具备业界小折叠最大进光量、首个3倍光学长焦镜头，同时还搭载第二代超光谱影像系统，拥有手机领域最强的紫外感光能力，支持高精准防晒检测功能，引领移动影像能力的升级跃迁。

华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示：”HUAWEI Pocket 2旨在打造手机领域的科技艺术品，树立科技美学的新标杆。同时，我们持续创新，以领先的技术，致力让HUAWEI Pocket 2带给消费者极致的高端科技体验。”

源自大溪地珍珠，弥足珍贵，打造奢雅美学体验

秉持对高端时尚科技美学的极致追求，HUAWEI Pocket 2以业界独有的凝光贝母工艺，在机身上精细复刻黑蝶贝的天然纹理，再叠加独特的光学膜层, 最终呈现出神秘冷艳的大溪地灰配色[1]，尽显珍珠的珍奢、稀有品质。另有传承P60系列高贵优雅的洛可可白，以及芋紫、雅黑两款素皮材质配色，为消费者提供多样的高奢时尚选择。

极致美学的呈现，离不开每个细节的精心雕琢。HUAWEI Pocket 2从珍贵稀有的大溪地珍珠中汲取灵感，将镜头模组与常显外屏打造成独特的珍珠双环，呈现和谐对称的秩序之美。双环轮廓与机身衔接处，采用精细的弧面抛光处理，打造流线曲面，带来珍珠般圆润柔美的视觉享受。同时，HUAWEI Pocket 2以匠心工艺打磨极致纤细的折叠腰线，使上下机身近乎融合一体[2]，带来连贯沉浸的视觉美感。

先锋美学，跨界绽放，成就科技艺术臻品

传承HUAWEI Pocket系列对于锻造科技艺术品的极致追求，华为与享誉时尚界的顶级高定艺术家Iris van Herpen再度联袂共创，融合先锋美学和创新工艺，推出HUAWEI Pocket 2艺术定制版。以自然界中的视错觉现象为设计灵感，采用3D动态空间工艺，通过87道繁复精密的制作工序，使艺术定制版机身后盖贯穿灵动的线条，折射的光影，让每一层艺术纹理交相辉映，创作出极具视觉冲击力的3D空间艺术体验。随着观看角度的变化，静止的线条却能呈现灵动飘逸的动态美感，令人产生无限遐想。

创新引领，卓越品质，臻享超平整、超可靠体验

折叠屏自诞生以来，平整度和可靠性就一直是行业内的核心挑战。作为折叠机领域的引领者，华为多年来持续加大该领域的研发投入，并取得丰硕的研发成果。HUAWEI Pocket 2推出多项业界首创的创新技术与工艺材料，突破折叠屏技术壁垒，成就超平整、超可靠的使用体验。

平整度方面，HUAWEI Pocket 2业界首创的玄武水滴铰链[3]，取消了传统三门板结构的中间门板，打造超平整屏幕体验。独家定制的双力臂杠杆齿轮，为转轴提供了超强支撑力，保障手机展开时，屏幕平整且机身稳定不易晃动。

可靠性方面，HUAWEI Pocket 2打造业界首创的悬浮式容屏设计，在转轴与屏幕之间增加一层缓冲空间，有效降低撞击受损风险[4]。同时，HUAWEI Pocket 2突破性地将航空领域原理和材料引入消费电子领域，研制出可用于折叠铰链的超强火箭钢材质，长期高强度使用，依旧耐磨可靠[5]。

此外，HUAWEI Pocket 2还带来了业界折叠机目前最深抗水体验，支持2米IPX8级抗水[6]。

业界首个全焦段XMAGE四摄，折叠影像革命性突破

HUAWEI Pocket 2云集多项业界领先的软硬件创新技术，引领小折叠移动影像实现跨越式突破。HUAWEI Pocket 2搭载业界小折叠首个全焦段XMAGE四摄[7]，5000万像素超感知主摄，搭配F1.6超大光圈，带来业界小折叠最大进光量，在全新OIS防抖技术的加持下，实现人像、夜景、动态抓拍等全场景的绝佳拍摄表现。同时，HUAWEI Pocket 2还在长焦影像能力方面实现了革命性突破，搭载业界小折叠首个3倍光学长焦镜头[8]，支持80mm黄金人像焦段，为消费者带来更加自由、丰富的创作空间。

以领先的软硬件技术引领，HUAWEI Pocket 2为消费者带来了全新的真实感自拍体验。5000万像素的超感知主摄自拍，无论明暗环境，都能实现极致清晰的面部成像效果。得益于XMAGE色彩引擎和十通道多光谱传感器的双重加持，人像肤色、发色、五官、妆容等色彩得以精准还原。为了改善业界传统自拍过度美化所带来的不真实感，HUAWEI Pocket 2推出全新XD Fusion Pro人像引擎，使照片可以呈现肌肤本身的柔软弹性，肤质张弛有度、光泽自然，生动还原拥有呼吸感的真实人像之美。

HUAWEI Pocket 2全面领先的影像能力不止体现在摄影维度的持续突破，更以前瞻技术满足消费者防晒检测[9]的个性化需求，搭载第二代超光谱摄像头，具备手机行业内最强的紫外感光能力，支持高精准的紫外线强度检测[10]、防晒检测[11]、晒斑检测[12]。

超强通信、续航、散热能力，性能全面跃迁

HUAWEI Pocket 2在通信、续航、散热方面率先打破行业技术瓶颈，带来多项业界领先的创新技术。HUAWEI Pocket 2搭载超强灵犀通信技术方案，并首次推出向日葵电磁场叠加技术，通过对天线布局进行创新性的重构，悬停态下，实现高低频天线信号叠加，提升有用信号占比，全方位优化GPS、WiFi、蜂窝的信号质量;通过独家自研的多天线自适应技术，实现手机展开态、握持态，随心握持，流畅疾速的通信体验。HUAWEI Pocket 2也是业界首个支持双向北斗卫星消息功能[13]的小折叠旗舰，能够在无地面网络信号的情况下，实现双向联络。

充电方面，HUAWEI Pocket 2是业界首款采用分布式充电架构的小折叠手机，支持66W华为有线超级快充[14]和40W华为无线超级快充[15]，分别实现了业界小折叠最快充电速度。续航方面，极致纤薄的机身内搭载业界小折叠最大容量4520mAh硅负极电池[16]。散热方面，HUAWEI Pocket 2首创折叠机领域的超冷立体散热系统，并采用折叠机领域首创的VC中框一体化设计和立体散热结构，以及1800W/mK超高导热石墨烯，带来整机全场景稳定控温、均匀散热的使用体验。

HarmonyOS 4，重构智慧生活，悦享个性人生

HUAWEI Pocket 2搭载全新HarmonyOS 4，为用户带来个性化、智慧、流畅、安全的使用体验。HUAWEI Pocket 2拥有业界小折叠首个LTPO全天候显示外屏，常显功能下，合上手机，消费者可以体验互动感十足的萌宠动态主题[17]、个性化头像[18]，以及实况卡片[19]等智慧便捷功能。同时，HUAWEI Pocket 2是业界首款实现“硬件断连”[20]的安全手机，为用户带来安心无忧的隐私保护体验。

价格与销售时间

HUAWEI Pocket 2及HUAWEI Pocket 2艺术定制版将于2024年2月22日18时08分开启预售，2024年3月1日10时08分开售。HUAWEI Pocket 2 12GB+256GB售价7499元，12GB+512GB售价7999元，12GB+1TB售价8999元。HUAWEI Pocket 2艺术定制版16GB+1TB售价10999元。消费者可前往华为商城及各大授权电商平台或前往华为体验店、华为授权零售门店进行体验和购买。