iPhone16 Pro VS iPhone15 Pro：拍照控制按键值得换吗？

【天极网手机频道】世人都言换iPhone需遵守“隔三代真理”，从人人都叫好“13香”系列的2021年，往前推3年和6年，分别是iPhone X系列和iPhone6系列，这三代皆是极具代表的iPhone手机系列，iPhone6系列首次引入Touch ID功能，iPhone X系列带来了全新的外观设计“刘海屏幕”，iPhone 13 Pro系列则是首款拥有高刷屏幕的苹果手机，而从iPhone13系列往后推3年，到2024年的现在，iPhone16系列于今年9月13号开售，天极网第一时间从官网下单iPhone16 Pro 512GB沙漠钛金属配色版本，三年后的继承者iPhone 16系列能够将这段“真言”继往开来吗？iPhone16 Pro比iPhone15 Pro升级了多少呢？

最大的硬件创新

拍照控制按键(Capture Button)。新的拍照按键是一个电容式按键，一共可以识别用户三种指令，按下、触控和压力感应。手机在任意状态按下这个拍照按键，都将进入拍摄模式，短按松开为快门，长按则进入拍摄状态，松开则自然暂停，轻压拍照按键有细腻的震动反馈，按键下方的显示区域将随着按压弹出相机参数调节条栏，默认为焦距调节，可以通过前后滑动调节，如果要调节其它相机参数，轻压两次按键获得震动反馈后进入参数功能选择条栏。

在照片模式下，除了可以用Capture Button调节焦距之外，还可以控制曝光、光圈、相机、风格和色调的参数，值得一提的是，目前在iPhone16系列新增了照片风格切换，Apple对此调制了多种预设供用户选择;

在视频模式下，按键可调节的功能则出现了一些限制，只能通过按键调节曝光、焦距和调用的摄像头，对比相机模式，少了光圈、风格和色调的调节，无法调节的功能图标将会以更黯淡的颜色显示在功能区域，并且在视频录制过程中，目前依旧只支持调节焦距;而在新的空间视频和照片只能通过Capture Button调节曝光这一种参数。

在实际体验中，拍照按键位置带来不少体验方面的问题，在竖屏单手状态，用Capture Button调节参数会明显感到有些操作不便，取景框会随着每一次参数的调节而抖动;在横屏单手状态，当作快门按键又有些太靠内，在每次滑动按键调节参数的过程中，会有手机脱手而出的不安全感，此次新增的拍照控制按键对于大部分用户而言，更加适合双手操作，有一点值得注意的是，如果机主购置的手机套在拍照按键处为镂空的话，那用户按下Capture Button会感到有些力，更推荐购置iPhone的官方保护套，在硬件结构上有着独到优势。

尽管新增的按键功能丰富，但使用过程中，需要机主一定的时间适应，苹果给滑动手势建立了几个敏感焦段，在焦距调节状态，低速滑动按钮，每次焦距调节的变动的范围为0.1X，如果快速滑动，将会在几个关键的焦段切换，0.5X，1.0X，2.0X、5.0X，并且如果从25X快速左滑，将切换回到5X，从而再对焦距进行切换调节，有利于创作者先确定焦段区间范围，再细调构图。

有了一键开启拍摄创作的按键，这一代的iPhone在相机硬件软件规格上都存在一定的提升，苹果给iPhone16 Pro升级了4800W像素的超广角，虽然给每一个镜头增加了抗反射镜头涂层，但是鬼影问题依然存在，此外，还新增了空间照片和4K120FPS的视频录制功能，目前4K120fps功能只支持主摄，不支持4800W像素的超广角。

得益于iPhone16 Pro升级到的4麦克风阵列，录制视频过程中，iPhone16 Pro还支持空间音频录制和抗风噪音频的录制，使得iPhone16 Pro具备更好的收音表现和更真实的视频临场感。在我们的室内录制测试中，4K120fps的视频1分钟的视频所占的体积为760MB左右，如果录制4K60帧率的视频大约在400MB左右，如果要开启log模式的录制，系统会提示要求插上外置硬盘才可以录制。

相机参数的提升介绍差不多了，接下来直接来看iPhone15 Pro和iPhone16 Pro的样张对比，首先是主摄在白天和夜晚的表现：

(左侧为iPhone15 Pro 右侧为iPhone16 Pro)

(左侧为iPhone15 Pro 右侧为iPhone16 Pro)

可以看到在白天和夜晚两个机型在色彩的解析力上有轻微的差异，iPhone16 Pro的色彩还原能力更符合肉眼的观感。总体而言，两者机型在主摄都是4800W且传感器都是索尼1/1.28英寸CMOS，提升并不明显。

iPhone15 Pro和iPhone16 Pro的超广角和超广角微距的样张如下，由于像素从1200W提升到4800W像素的提升，放大查看细节，可以感受到iPhone16 Pro的广角微距细节更清晰，层次更加分明，在边缘暗角细节保留更丰富：

(左侧为iPhone15 Pro 右侧为iPhone16 Pro)

(左侧为iPhone15 Pro 右侧为iPhone16 Pro)

值得注意的是，此次的iPhone16 Pro并没有和iPhone16 Pro Max在长焦策略上形成互补，此次的iPhone16 Pro的长焦改为了5X焦距的潜望长焦，而上一代的iPhone15 Pro为3X焦距的长焦镜头，iPhone15 Pro和iPhone16 Pro的长焦的样张对比如下：

(左侧为iPhone15 Pro 右侧为iPhone16 Pro)

(左侧为iPhone15 Pro 右侧为iPhone16 Pro)

相较于iPhone15 Pro的其它升级点

如果单看外观，除去刚刚才提到的电容式拍照按键，还有一个很重要的提升，屏幕尺寸，从iPhone15 Pro的6.1寸升级到6.3寸，边框也收窄了许多，从苹果官方透露的设计图，上下边框为1.41mm，左右边框为1.44mm，目视难以察觉细微的差距，以下为iPhone 15 Pro和iPhone16 Pro的边框对比图。

在重量方面，新一代iPhone Pro从原本的188g增加到了199g，握持手感相较上一代会略重一些，与目前安卓的小屏手机相比，手感方面不占优势了。

手机尺寸和重量提升的同时，iPhone16 Pro的电池也提升了，相较于上一代提升了9.4%左右，提升至3582mAh(额定容量),结合A18 Pro能效比的提升，续航有着不错的提升。从99%电量开始的续航测试模型中，在一小时在线视频、一小时听音乐、一小时小红书、一小时原神(极高画质120Hz)再待机8小时后，续航表现如下：

除去续航能力的提升，iPhone16 Pro相较于iPhone15 Pro，还有一个输入功率的提升，官网显示最高支持45W的输入功率，但在实际测试中，充电功率并没有显著提升，在电量低于70%时充电功率维持在20W左右，从0%充电到100%共耗时92分钟，充电数据如下，可以观察到在iPhone16 Pro在充电到70%后，充电功率会明显下降，用快充检测仪显示功率维持在9w左右。

虽然苹果官网显示iPhone16 Pro的输入功率提升至45W，其实为亮屏状态主板供电和电池充电总和最大输入输入45W，充电功率还是没有太多变化。

iOS18

游戏模式。在最新的iOS18，苹果带来了游戏模式，通过限制后台的活跃程度进而提高游戏进程的表现。在iOS18的通用-游戏控制器还支持添加游戏手柄，并且用户可以在系统中修改手柄的按键映射并存储为描述文件，并对于不同的按键映射可添加不同的游戏，稍有遗憾的是，在“添加游戏”选项并无法将国产热门游戏作品的原神、绝区零等添加其中，还待后续更新，同时也要注意，目前天极网测试XBOX手柄目前不支持蓝牙连接，只支持有线连接。

除了在系统层面新增了游戏模式外，这次新一代3nm的A18 Pro性能还是历年来提升较大的一次，在同为iOS18的系统中，iPhone16 Pro对比iPhone15 Pro在Geekbench6的CPU和GPU跑分测试如下，A18Pro相较于A17 Pro在CPU上单核提升23%左右，多核理论提高提高22%左右，GPU理论提高16%。

(左侧为iPhone15 Pro右侧为iPhone16 Pro)

在原神极高画质120fps的条件下，随机20分钟的新跑图测试中，iPhone16 Pro与iPhone15 Pro在28度的室内表现具体如下，iPhone16 Pro的平均帧率为64.1帧左右，除了在开始加载地图模型初期会卡顿，后续帧率基本维持稳定，相较于同样为iOS18系统的iPhone15 Pro在平均帧率高了14帧左右，体感温度也相对较低。

(上为iPhone15 Pro 下为iPhone16 Pro)

充电限制功能。为了缓解苹果用户的电池健康焦虑问题，iPhone16 Pro还支持控制充电上限，进而延缓电池衰老问题，在iOS17版本中，仅可控制限制在80%，在iOS18中，可控的挡位共有80、85、90、95、100五档，在理论条件下，将电池电量控制在40%-80%可以获得较佳的电池寿命表现。

iPhone镜像。iPhone镜像到Mac的功能终于在iOS18和MacOS15中落实，在MacOS15中带来了新的软件“iPhone 镜像”，在同一局域网登入同一Apple ID的iPhone设备，可通过此软件将iPhone投屏到Mac端，在此状态下，手机消息提示将会推送到Mac提示框，如果Mac端操作手机，手机将会进入熄屏状态，反之亦然。同时值得注意，iPhone 镜像和iPad的随航功能和无法同时开启。

总结

有些遗憾，此次的Capture Button按键集成的“视觉智能”功能暂未赢来中文版的更新，Apple在发布会表示，中文版本将在2025年推出，据目前有关消息，由于部分原因，国内的Apple intelligence服务并不会由Chatgpt提供，国内的Apple intelligence将和百度文心一言合作开发，苹果画下的大饼究竟好吃与否，还待验证。

如果要说到iPhone16 Pro最大的亮点，那肯定是全新设计的拍照控制按键，众所周知，苹果公司是一家极为稳健的公司，从沿用四年的刘海屏设计不难看出，苹果对于每一次外观设计的改变都是经过深思熟虑的，新的变化都将一以贯之延续在接下来数代的产品之中，所以不难预料，iPhone 16后面多代机型，也必将配备这次新增的拍照按键。无论是硬件还是软件，多种相机能力的扩展升级，使得iPhone 16系列的视频录制能力进一步得到提升。

对于新增拍照控制按键，在体验期间确实没有多么出色的拍照体验，它不仅需要一定的时间学习和习惯新的操作逻辑，而且在真正习惯和适应后，终究不如上手操作屏幕来的精准顺滑，对大部分用户而言，这也许只是一颗用于唤醒相机的的新“入口”。OK，以上是天极网带来关于iPhone16 Pro的深度体验，感谢观看!