开工开学季手机推荐，最好的高通与最好的联发科，2024年竞争真激烈

【天极网手机频道】进入3月，各家的第一批新机也都已经发布，涵盖了从入门到高端的各个区间。正好赶上现在的开工开学季，笔者觉得是时候来一波手机推荐了。

前言

去年底发布的天玑9300和骁龙8 Gen3都拥有巨大的性能提升和功耗优化，最好的联发科对上了最好的高通，激烈的竞争最后受益的是我们消费者。

千元价位：偏科生云集

真我12 Pro+

真我12 Pro系列算是千元机中十分特别的存在，尤其是真我12 Pro+在2000元以下的价位段上为我们带来了6400万超光影潜望长焦，支持3倍光学变焦，6倍无损变焦，并且还拥有OIS光学防抖，以及Find X6的同款主摄像头，奠定了这台手机在千元价格段领先的影像地位。此外真我12 Pro+的外观表现也可圈可点，从百年历史的腕表中提取设计灵感元素，在手机上重现了奢表的精密之美。机身材质使用了旗舰同款高阶科技纳米皮，触摸手感更亲肤，耐污防水能力更强。如果你看重手机的拍照和外观表现，那真我12 Pro+是个不错的选择。

红米K70E

红米K70E采用了天玑8300-Ultra处理器，系统内置狂暴引擎，是千元机型中游戏和性能表现数一数二的存在，适合手机游戏重度用户选择。

荣耀X50

荣耀X50的主要优点是续航时间特别长，而且正面屏幕采用了特殊设计，因此具有不错的防摔能力，适合推荐给家里的老人，外卖小哥或者出租车师傅购买，质量很好很耐用。而且在外观表现上，荣耀X50也很有辨识度。适合推荐给对性能要求不高，但是看重手机续航和耐用性的用户。

2000到3000元：加个几百块就能获得全方位提升，学生党首选价位段

真我GT5，iQOO Neo9，红米K70，荣耀90GT

预算来到2000以上有4台均衡的性能机可以推荐：真我GT5、iQOO Neo9、红米K70、荣耀90GT。这四款手机均搭载是上一代旗舰级处理器的机型，骁龙8Gen2的性能放在现在仍然非常不错，而且这批新中端机的拍照表现要比去年进步很多，同时下放了很多旗舰级的功能。在保证配置相对均衡的同时，配置方面的同质化也比较严重，大家可以根据搭载的系统和手机的外观来选择。

3000到4000元：体验均衡全面，职场新人首选价位段

iQOO12，真我GT5 Pro

在3000元价位，iQOO12和真我GT5 Pro是两个不错的选择，它们都采用了骁龙8Gen3处理器，并且拥有旗舰级的影像算法和硬件，充电和屏幕都周边配置也都达到了较好的水平，甚至在性能释放方面比主打影像的旗舰手机还要做的更好，总体里说是适合推荐给预算有限同时对手机体验有一定要求的人。

4000元以上：对手机影像有极致追求的用户

OPPO Find X7 Ultra、小米14Ultra

OPPO Find X7 Ultra和小米14Ultra是目前国产机型中拍照表现最好的机型之二，适合推荐给喜欢用手机拍照的用户。vivo X100 Pro也很不错，而且据说X100S和X100 Ultra已经在路上了，因此大家不妨再等等看。

荣耀Magic6 Pro

荣耀Magic6 Pro在影像能力方面略逊于另外两家的超大杯机型，但是在屏幕玻璃的硬度，机身材质的质量以及电池和续航方面表现更佳。

华为Mate60 Pro

华为Mate60 Pro的系统十分流畅，性能和拍照都正常够用，适合推荐给鸿蒙生态用户。

三星Galaxy S24系列

三星S24系列的表现同样强力，Ultra版采用了全新的设计，Plus版回归了2K屏幕，影像能力和外观设计都是目前数一数二的存在，推荐给习惯OneUI的用户。另外上一代S23 Ultra也是不错的选择。

苹果15系列

根据消息，下一代iPhone16标准版有很大概率会用上LTPO高刷新率屏幕，所以这一代优先推荐的是iPhone15 Pro和iPhone15 Pro Max。

写在最后

总的来说，目前算是个入手新机的好时候。不仅新品覆盖齐全，而且距离618也还有好几个月，不用担心降价背刺。以上就是我在各个价位段想推荐给大家的机型，希望对你有所帮助。