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苹果秋季发布会新品价格汇总：iPhone 16全系价同去年

2024-09-10 04:34:24 作者：夏初

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  【天极网手机频道】9月10日凌晨1点，苹果秋季新品发布会正式举行。本次苹果为广大消费者带来了全新的iPhone 16系列、Apple Watch Series 10、Apple Watch UItra和AirPods Max新配色、AirPods 4以及新增功能的AirPods Pro 2。我们一起来看看这些新品的价格吧!

苹果秋季发布会新品价格汇总：iPhone 16全系价同去年

  iPhone 16：128GB版5999元，256GB版6999元，512GB版8999元。

  iPhone 16 Plus：128GB版6999元，256GB版7999元，512GB版9999元。

苹果秋季发布会新品价格汇总：iPhone 16全系价同去年

  iPhone 16 Pro：128GB 版7999元、256GB版8999元、512GB版10999元、1TB版12999元

  iPhone 16 Pro Max：256GB版9999元、512GB版11999元、1TB版13999元

  相较于iPhone 15系列，今年的iPhone 16系列均未涨价。

苹果秋季发布会新品价格汇总：iPhone 16全系价同去年

  Apple Watch Series 10：

  42毫米：GPS版2999元，GPS+蜂窝网络版3799元

  46毫米：GPS版3199元，GPS+蜂窝网络版3999元

苹果秋季发布会新品价格汇总：iPhone 16全系价同去年

  钛金属版本42毫米：GPS+蜂窝网络版5799元起售、不锈钢版本6199元。

  钛金属版本46毫米：GPS+蜂窝网络版6199元起售、不锈钢版本6599元。

  Apple Watch Ultra 2：

苹果秋季发布会新品价格汇总：iPhone 16全系价同去年

  高山&野径回环式表带/海洋表带款：6499元

  钛金属米兰尼斯表带款：7499元

  AirPods 4：

苹果秋季发布会新品价格汇总：iPhone 16全系价同去年

  标准版：999元

  支持主动降噪：1399元

苹果秋季发布会新品价格汇总：iPhone 16全系价同去年

  AirPods Max新配色：3999元

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