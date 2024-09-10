苹果发布会新品回顾：四款手机两块表，新款耳机真不少

【天极网手机频道】9月10日凌晨，一年一度的“科技春晚”正式拉开帷幕，苹果推出了包含iPhone 16系列手机、Apple Watch手表以及AirPods耳机等诸多新品，下面我们就带大家快速地回顾一下。

iPhone 16系列

首先就是大家最为关注的iPhone 16系列，依然是四款产品。我们先说iPhone 16和iPhone 16 Plus，前者是6.1英寸，后者为6.7英寸，拥有群青、深青、粉色、白色和黑色五种配色可选。

两款新增了前代Pro版本上的操作按钮，可以一键开启如手电筒、语音备忘录、静音模式等功能。还加入了最新的相机控制按钮，能够一键启动相机、视频拍摄、设置变焦等控制选项的功能。

它们均搭载了4800万像素主摄+1200万像素超广角的组合，前者支持2倍无损裁切拍摄，后者则新增对于微距拍摄的支持，用苹果的话说就是用两颗镜头实现了四颗镜头的效果，我只能说高...还得的是苹果高。并且为了空间视频的拍摄，摄像头再次改回了垂直屏排布，兜兜转转又回到几年前的设计...

标准版搭载了全新A18芯片，16核神经引擎，速度提升两倍，内存子系统升级，带宽增加 17%，6核CPU和5核GPU，对比A16分别快了30%和40%。

当然，不能忘了苹果智能，不仅可以撰写邮件以及润色文本、文生emoji表情或图片、自然语言搜索照片，还会让Siri更加聪明，交互更加自然流畅，同时还加入了视觉智能功能，可以将捕捉到的画面进行分析。

然后是，iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max。前者为6.3英寸，后者为6.9英寸，依靠着进一步收窄边框，机身尺寸并没有很明显的变化。提供黑色钛金属、白色钛金属、原色钛金属以及全新的沙漠金钛金属可选。它同样新增了相机控制按钮，操作使用上更加灵活。

Pro搭载了更为强大的A18 Pro芯片，拥有16核神经网络引擎，6核CPU，性能对比A17 Pro提升15%，6核GPU，性能提升20%，同时视频编码速度也要强于A17 Pro。

影像方面，两款产品均搭载 4800万像素主摄+4800万像素超广角+1200万像素5倍潜望长焦的组合，支持 ProRAW和HEIF照片格式拍摄。

录像方面，新机搭载了更高读速传感器，支持最高4K 120帧杜比视界视频拍摄，给予创作者更大的创作空间。并且iPhone 16 Pro 在录音方面也有升级，搭载4麦克风，可以分离录音内容并单独编辑音轨，能够带来媲美录音棚级别的效果。

价格上，iPhone 16和iPhone 16 Plus起售价为5999元和6999元，iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max为7999元起和9999元起。

总的来看呢，标准版和Pro版本之间有着非常明显的差距，后者身上显然多了“专业”“生产力”样的标签，而且相比于前代相机有着差别不同，这次Pro和Pro Max除了尺寸和电池大小之外，保持着一样的规格，消费者选购时有着更好的灵活性。相机控制按钮想法很好，功能非常多，但我觉得对于普通用户的学习成本是个问题，而且真的会比触控点点点快吗？

至于苹果智能，好消息是国行确实会有，坏消息则是得明年才有，期待下吧，希望苹果不会期待用户的期待吧...

Apple Watch

然后是Apple Watch这块，先来看Apple Watch Series 10，它是迄今为止最薄、显示面积最大的Apple Watch，提供42mm和46mm两种尺寸。机身内部经过了重新设计，扬声器体积缩小了30%，其厚度仅为9.7mm，比前代薄了10%。配备了新的广视角OLED屏幕，可视角度提升40%。

Apple Watch Series 10拥有两种不同材质的机身，其中亮面铝合金材质表壳拥有玫瑰金、银色和亮黑色，搭配的是Ion-X 强化玻璃表镜;钛金属外观同样有三款配色，分别为原色、金色和石板色，搭配蓝宝石玻璃表镜。

Apple Watch Series 10搭载了苹果全新S10芯片，支持车祸检测和摔倒检测以及通话降噪等功能，可以帮助用户掌握心跳、血氧、呼吸频率、手腕温度等主要生理体征指标，跟踪女性生理期等，这次还新增了睡眠呼吸暂停监测功能，进一步提升了其健康监测能力。

它还内置了水深传感器和水温传感器，可以在游泳或潜水时使用，并拥有潮汐监测等功能。

续航方面，它正常使用可以最长可达18小时，低电量模式为36小时，快充30分钟就可以到80%。

Apple Watch Series 10铝金属版本为2999元起，钛金属版本为5799元起，9月20日开售。

相比于前代更大更轻更薄，还新增了几个功能，看起来蛮不错的，就是这个钛金属版本真的略贵...直接翻倍了，着实让人钱包一紧了。

至于Apple Watch Ultra 2则提供了全新的黑色钛金属版，采用了定制的喷砂工艺打造，5级钛金属表面覆有类钻石的物理气相沉积碳涂层，耐划伤又耐用，水晶玻璃表背采用同色系暗色氧化锆制成，并提供了全新的钛合金米兰尼斯表带，新增了睡眠呼吸暂停检测功能，核心硬件上并没有什么升级，售价6499元起。

虽然没等到第三代Ultra，新配色也算是个安慰奖吧，毕竟科技以换色为本嘛。

AirPods

最后来我们来看AirPods这边，首先是这次升级最大的AirPods 4，被苹果称为迄今为止最舒适的AirPods，而且佩戴更加稳固。

它搭载了Apple H2芯片，可以和定制的驱动单元和放大器协作，让高音更清脆纯净，低音深沉浑厚，并且支持个性化的空间音频，带来更好的体验。还能让用户通过点头和摇头就可以完成和Siri的互动。

苹果还带来了AirPods 4主动降噪版本，首次在半入耳耳机上实现了主动降噪功能，听起来是蛮不错的，但由于没有耳塞的被动降噪，所以嘛...还是等实际体验后再看看吧。同时它还支持通透模式，可以让用户更加清晰地听到外部的声音;以及对话感知，当身边有人说话，会自动调低音量，无人后会自动恢复。

续航方面，两款AirPods 4单次聆听时长最多可以达到5小时，搭配苹果迄今最小的AirPods充电盒，可以最多30小时的续航，充电盒均为全新的USB-C接口，主动降噪版本的还会支持Qi和magsafe无线充电，并内置了扬声器支持查找功能。

AirPods 4算是这次耳机中升级最为明显的产品了，两款售价分别是999元和1399元，不过半开放+主动降噪...建议先去试试再做决定。

然后是AirPods Pro 2，没有什么硬件的升级，主要是新增了三项听力健康相关的新功能，包括预防阶段的听力保护模式，在嘈杂环境下提供被动降噪;检测阶段的听力测试功能，并在健康应用程序中呈现结果;以及助听器模式，帮助用户更好地感知外部的声音。

功能确实是蛮不错的，大家可以等一波推送升级了，有这方面需求的小伙伴可以重点关注下它。

最后是时隔四年升级的AirPods Max，提供了午夜色、蓝色、紫色、橙色、星光色五款新配色，接口换成了USB-C，然后就没有然后了，还是H1芯片，没有新功能，依然是3999元，惊不惊喜，意不意外，我只能说，很难评，我祝它成功吧...毕竟是金子总会发光的，对吧，铁子。

写在最后

以上便是本次苹果秋季发布会的全部新品了，我个人最为关注的是iPhone 16 Pro系列的两款手机以及AirPods 4。前者在影像这块有着比较不错的升级，不仅有全新的4800万像素主摄和4800万像素的超广角镜头，而且全系标配了5倍长焦，没有像前代那样只有Pro Max版本独占，给了消费者更大的选择灵活性，并且无论是拍照还是视频功能上都有升级，有着很强的生产力属性，至于苹果智能，虽然得等到明年吧，但起码国行版本是会有的，大家等等吧。至于后者，在半开放耳机中加入了降噪，应对一些不那么嘈杂的场景还是很不错的，相比于入耳式耳机佩戴更加舒适，值得考虑下。