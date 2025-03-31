续航+倍，体验+倍！vivo Y300 Pro+超长续航下的潮流与耐用上手体验

【天极网手机频道】近些年来消费者的购机和用机心理已经发生了改变，从一味追求国外品牌到如今要求手机要好看、好用，价格最好也要“打下来”。国内市场中，vivo Y系列从潮流的外观到稳定的性能，从卓越的续航到耐用的品质，一直在为用户提供最佳的使用体验。近日，vivo Y300 Pro+正式发布，将续航、外观设计和耐用性提升到了一个新的高度。

要不要继续了解一款手机取决于对手机的第一印象。vivo Y300 Pro+背板采用高压成型工艺，四边和四角等深弯折，双面全等深设计让手机的前后两面在视觉上达到了平衡，配合弧形中框不仅在视觉上显得更轻薄，重量控制在199g，而且打造出连贯而又贴合手部曲线的黄金弧度，手感圆润舒适，星空银、微粉配色厚度仅有7.89mm，简黑配色7.93mm，而且背面简约但精致的星环后置镜组环形结构层次分明，典雅气质一跃而出。

配色上，vivo Y300 Pro+提供星空银、微粉和简黑三款，都是单拎出来都好看的时尚配色。星空银时主打配色，高雅的银灰色搭配动感纹理，在视觉上有种浩瀚宇宙的神秘感;微粉色想必应该是没有人能拒绝的颜色，哑光质感的纯净浅粉色简洁耐看，优雅又不张扬，是一款心动的颜色;简黑配色正如其名，返璞归真的黑色搭配磨砂质感，经典深邃，万物皆可搭的配色。

vivo Y300 Pro+配备了一块6.77英寸的120Hz高刷屏，2392x1080分辨率已经足够满足日常使用的需求;最高支持3840Hz 超高频无风险调光解决暗光频闪带来的用眼疲劳;此外，全面护眼技术使得vivo Y300 Pro+通过了SGS硬件级低蓝光认证以及国家眼科工程中心专业护眼测试，有助于减少长时间使用屏幕对眼睛的伤害。

续航作为智能手机最为核心的功能之一，也是数字时代消费者最为关注的一个方面。vivo Y300 Pro+搭载了7300mAh vivo史上最强超薄蓝海电池，持续领跑同档位机型，搭配90W超快闪充，实现了续航与充电速度的双重保障。



vivo Y300 Pro+充电实测(数据仅供参考)

基于高通第三代骁龙7s处理器更低的功耗表现可以减少芯片发热，降低表面温度，提升整机续航。vivo Y300 Pro+在默认超快充电模式下，充电10分钟即可从1%的电量充至18%的电量，56分钟能完成充电。内置的智慧充电引擎会根据用户充电习惯与电池温度，智能暂停充电或调整充电功率，避免过充或温度过高，进一步延长电池寿命。

为了进一步验证续航实力，我们在vivo Y300 Pro+满电状态下模拟了大家平时最常使用的短视频平台、网页浏览、音乐、游戏、影像等几个场景，且在WiFi环境、关闭蓝牙与定位、声音亮度均为50%的设定下进行听音乐、在线视频、游戏、微信社交各1小时以及待机8小时的续航测试。



vivo Y300 Pro+续航测试(数据仅供参考)

通过模拟大部分用户一天的使用场景之后vivo Y300 Pro+剩余电量为73%，续航能力确实非常优秀，即使在开启多项功能和应用的情况下，电量消耗也相对较低，不论是长时间使用还是高负载应用都能智能管理电源，它都能确保长续航的同时机身依旧轻薄，解决用户长期存在的电量焦虑的问题。vivo Y300 Pro+还提供全新职业模式，当这个功能开启后并且手机电量达到80%，手机用电会跳过电池直接由外接电源提供，减少热源减低整机温度，让手机更流畅的同时可以延长电池使用寿命。

另外，vivo Y300 Pro+还支持PPS、UFCS等多种快充协议，而且还支持OTG反向充电，配合机身超大容量电池，在紧急情况下可化身“充电宝”，能够为手机、耳机等多种设备实现反向充电，最大支持7.5W反向充电功率，无缝补能更符合当代用户对手机实用性的要求。

性能上，vivo Y300 Pro+搭载的是同档最强处理器高通第三代骁龙7s，CPU与GPU性能相比前代大幅提升，同时能效表现进一步改善，可实现更丝滑的应用多任务处理与更流畅的游戏体验;内存融合技术可让原本12GB运行内存直接翻倍，可用空间等效12+12GB，后台至高同时留存37个应用。为了能提高用户久用机器后堆积的很多无用的应用、文件等等，vivo Y300 Pro+存储压缩技术可根据用户日常使用情况，能够智能筛选可压缩应用，由用户自主选择，可一键压缩节省内存空间，至高节省50GB。



安兔兔跑分



后台应用多任务处理

高通第三代骁龙7s还拥有全新AI引擎，支持生成式AI功能，可实现更智能的交互，配合基于Android 15的OriginOS 5系统，vivo Y300 Pro+能实现更多智能操作。例如“小V问屏”和“小V圈搜”功能，“小V问屏”功能用户只需要长按电源键即可快速唤醒小V，精准识别屏幕内容，通过向小V提问即可快捷获取屏幕中想知道的信息;“小V圈搜”功能双指长按触发，支持圈选输入、文字/语音输入等多种输入模式，更精准的对象选取，更高效智能的搜索体验和服务推荐;原子岛以更灵活的设计，让重要信息全面直接的展示，不仅关键任务进展及手机状态即时查看，更能基于日程、操作习惯，主动提供一键分享、跳转地图等智慧服务建议。



小V圈搜功能

影像上，vivo Y300 Pro+前置搭载了一颗3200万像素专业人像镜头，后置5000万超高像素双防抖镜头支持2倍光学级变焦和10倍数字变焦，且拥有1/1.953英寸大底、f/1.79大光圈，能够捕捉更多光线，暗光环境下也有精彩表现。前后置均配备了Live动态照片，且后置支持4种色彩风格搭配6种自定义相纸，让千元价位机型的影像效果氛围感拉满。

从实际样张可以看出，能够准确还原拍摄场景的真实色彩，呈现的效果更加生动、自然;夜景拍摄方面通常也有不错的表现，能够在低光环境下降低噪点，表现不错。

vivo Y300 Pro+采用的金刚磐石架构是耐用性的基础，金刚磐石结构通过精密的缓震材料和坚固的机身骨架，有效吸收和分散冲击力，保护手机内部组件减少损害。屏幕玻璃升级为金刚盾强化玻璃，大幅提升玻璃的韧性和抗冲击能力，配合金刚抗摔膜，就算手机跌落也能够有效减少屏幕碎裂或是砂石刺的风险。此外，vivo还注重提升手机的防尘防水性能，确保手机在各种恶劣环境下都能稳定运行。



防摔



防水

总结

vivo Y300 Pro+作为vivo Y300系列的新成员，在延续了Y300系列的潮流设计和实用功能之外，还在续航、外观设计和耐用性方面进行了全面升级。无论是对于追求时尚潮流还是对于注重实用性的用户来说，vivo Y300 Pro+都是一个值得考虑的选择。