OPPO Find X6上手简评：一款好的影像旗舰，是要复现人眼看到的生活之美

【天极网手机频道】影像旗舰OPPO Find X6系列已于3月21日正式发布，包括OPPO Find X6以及OPPO Find X6 Pro两款机型，一同发布的还有OPPO Pad 2以及OPPO Enco Free3真无线降噪耳机。OPPO Find X6 Pro完整评测指路《懂摄影的长焦不能只会望远，最强影像旗舰OPPO Find X6 Pro综合评测》，有兴趣的用户可以点击直达。鉴于两款机型主要差别在性能和外观上，影像也作为重中之重，天极网接下来就着重从这三个方面进行上手评测。



OPPO Find X6

外观

乍一看之下OPPO Find X6系列的外观好像没有什么区别，不过仔细看的话可以从手机配色、镜头大小以及马里亚纳MariSilicon X的logo大小进行区分。OPPO Find X6正面搭载一块6.74英寸的120Hz智能动态刷新屏，屏幕峰值亮度可达1450nit;配色上拥有飞泉绿、星空黑、雪山金三款，其中飞泉绿和雪山金采用磨砂玻璃材质+低闪闪光砂工艺打造，星空黑配色采用镜面玻璃材质。



OPPO Find X6飞泉绿

OPPO Find X6 系列都采用了最具辨识度的环宇设计，环宇镜圈采用亮面玻璃搭配哑面金属的双层设计，航空铝材质打造的镜圈不仅坚固耐用，而且给整体设计呈现出轻薄的视觉效果。不过需要注意的是，为了区分两款型号，OPPO Find X6系列的5种配色中仅有OPPO Find X6 Pro的大漠银月配色采用棕色素皮融合银色玻璃的拼接设计，并且在环宇镜圈外层有刻度纹理，镜圈底部点缀的橙色圆点巧妙地传承了单反镜头安装卡扣点的设计。云墨黑和飞泉绿则是同样采用磨砂玻璃材质打造出金属质感。



OPPO Find X6

从外观上看，OPPO Find X6依旧是延续了OPPO典型的绝佳手感，整体设计与OPPO Find X6 Pro的差别也并不是很大，除了细节不同之外，同样是显得十分均衡与和谐。

影像

作为影像旗舰，OPPO Find X6系列均采用超光影三主摄，改变了大家对手机影像多摄分主次的拍摄习惯，让广角、超广角和长焦摄像头首次在焦段覆盖度和焦段内画质水平同时达到旗舰水准。



OPPO Find X6系列超光影三主摄

OPPO Find X6后置影像模组同样是由三颗5000像素主摄组成，包括一颗IMX890超光感潜望长焦镜头、一颗IMX890大底广角镜头以及一颗JN1超广角镜头。这颗全系超感光长焦摄像头采用 1/1.56 英寸大底旗舰传感器，四合一后 2μm 的超大像素尺寸，搭配行业首个 F2.6 大光圈的潜望式光学模组，可以拍出远超行业水准的暗光长焦画面;还支持3倍变焦和6倍光学品质变焦，可覆盖我们日常生活中最常用的中长焦段，再利用 OPPO 算法与大底传感器的融合，即便是暗光拍摄下都能在清晰度、色彩及光影表现维度上还原夜色中的细致光影，明暗关系也更真实生动。



OPPO Find X6

OPPO Find X的超光感潜望长焦非常适合用于人像拍摄。3X至6X的变焦覆盖经典摄影“黄金人像”焦段能够最大程度地还原人脸的立体感，可以更明确地突出人物主体在背景空间中的存在，极大地降低了用户拍摄人像时构图的难度。

以样张举例，OPPO Find X6不仅可以带来出众的画面清晰度，还可锐利复现微小细节，包括人物发丝、眼神、耳环、衣服纹理、领结、墙纸花纹设计等等，玻璃等半透明物体的高光部分与透明部分对比强烈。再通过超光影图像引擎技术，在充分还原暗光环境中独特的光影氛围的同时，让被摄者、物体、环境与光线的正确关系得到正确呈现，让自然通透的人物肤色、脸部侧光打下来形成的阴影处和环境明暗过度让视觉感受更有冲击力，为画面营造出众空间感与立体感;除此之外，人像模式也为静物等题材做了优化，可以获得十分自然的效果。

同样占据手机行业一席之地的苹果在去年发布了iPhone 14系列，其中iPhone 14 Pro系列后置搭载了4800万像素的主摄+1200万像素的超广角+1200万像素的长焦的影像模组，并且新增了3倍光学长焦镜头，这一点大概是苹果真的开了窍对硬件进行了升级，再加上软件和影像算法，iPhone的影像能力也是不错的。



OPPO Find X6与iPhone 14 Pro

实际上我们也进行了样张对比，虽然iPhone 14 Pro在空间较为宽阔的场景下能够取得不错的人像拍摄效果，但是放大看细节还是会有些许的涂抹感，暗部细节也不如Find X6。再加上Find X6搭载的超光影图像引擎技术，可以准确地呈现光影位置，与普通手机拍出的“平面图”不同，正确的光影位置可以让样张效果更加立体，加上背景虚化更加突出人像，整体效果是Find X6更吸睛。



OPPO Find X6(左)与iPhone 14 Pro(右)对比



OPPO Find X6(左)与iPhone 14 Pro(右)对比

在暗光长焦拍照中，可以看到OPPO Find X6确实具有明显的优势，暗部细节清晰，颜色准确，高光不溢出，而iPhone 的长焦镜头在晚上的拍摄体验只能说差强人意，大体上还可以，但是要看细节的话还是有很大的提升空间。



OPPO Find X6(左)与iPhone 14 Pro(右)对比



OPPO Find X6(左)与iPhone 14 Pro(右)对比



OPPO Find X6(左)与iPhone 14 Pro(右)对比

基于超光影图像引擎的光子矩阵技术，Find X6系列全新的Pro XDR显示功能可以让屏幕突破既定的全局亮度，对光源这种高光区域进行高亮显示，实现最高8倍的亮度提升，把画面的动态范围还原到最真实的程度。



Pro XDR显示功能

OPPO不仅仅关注产品和技术，更关注用户需求和审美，通过专利技术在每一个环节都进行精细化调整，并且根据不同场景、不同风格给不同用户提供定制化服务。可以说，OPPO Find X6系列重现了相机的曝光策略、影调分布与自然色彩，实现了用户最想要的、最出彩的影像效果。

性能

性能配置是双芯影像旗舰Find X6系列为数不多有区别的地方，Find X6搭载的天玑9200处理器，Find X6 Pro版本理所应当用上了第二代骁龙8处理器，两款机型均搭载了自研影像芯片马里亚纳X，再搭配最大16GB的LPDDR5X和512GB的UFS 4.0，让手机有更为流畅迅猛的性能和读写表现。



OPPO Find X6

天玑9200基于台积电第二代 4nm 制程打造，搭载新一代8核旗舰CPU和新一代 11 核 GPU Immortalis-G715，Cortex-X3超大核主频高达3.05GHz，性能核心全部支持纯 64位应用，安兔兔跑分能超127万分。通过OPPO Find X6在《和平精英》和《王者荣耀》两款游戏实测中始终保持较流畅的画面。



安兔兔跑分

充电与续航方面，OPPO Find X6均搭载一块4800mAh电池，充电方面为一贯优秀的80W超级闪充，实际测试中在32分钟内即可完成充电。此外，OPPO 独家的极寒模式在 Find X6 系列中首次亮相，让手机在零下 25℃ 的时候也能够预热充电。



OPPO Find X6充电实测(注释：数据仅供参考)

“回血”快速的同时，续航也要给力。在Wi-Fi、移动网络、蓝牙这些基本功能默认打开下，再把音量调至50%模拟用户一整天使用习惯进行续航测试。

测试如下：

60分钟的《和平精英》耗电14%;

60分钟在线音乐耗电6%

60分钟的浏览网页(微博、小红书等)耗电6%;

60分钟在线视频耗电8%;

60分钟的拍照+视频拍摄耗电11%;

4小时使用微信等社交以及工作软件耗电26%(非连续性使用);

8小时待机耗电4%;

剩余电量25%。



OPPO Find X6续航实测(注释：数据仅供参考)

整体来看，Find X6能在碎片化时间里快速充电，即使是临时出门，十分钟也可补充电量，4800mAh的大电池加上1-120Hz的无感变频以达到省电的目的，内置的电池健康引擎还能够减缓电池容量的损耗，出门在外再也无需为电量感到焦虑。考虑到大家日常使用肯定不止这些应用，还有一些社交软件、办公软件等等，这些软件使用时间可能会更长，但是按照OPPO Find X6的续航表现来看，一天一充问题也不大。

凭借着对用户需求的洞察以及OPPO对电池的优化能力，在续航、充电方面都做到了同价位极为优秀的水准，如果想要在续航这块省心省力的话，OPPO Find X6是个不二之选。

总结

OPPO在影像领域深耕了15年，不断突破影像基础技术，积累了丰富的经验和技术能力。在如今旗舰机型到达瓶颈期的时候，OPPO Find X6系列的出现给了手机市场的新风向，突破了传统移动影像的既定规则，为用户带来真正不留遗憾的旗舰拍摄体验，相信新机上市之后会掀起一波换机潮