懂摄影的长焦不能只会望远，最强影像旗舰OPPO Find X6 Pro综合评测

【天极网手机频道】近几年中国智能手机市场充满了挑战和机遇，一方面，随着用户需求放缓，市场竞争更加激烈;另一方面，激烈的市场竞争也促使厂商加大技术革新力度，持续在影像、屏幕、续航等方面加码创新，打造自身差异化优势，以赢得更多用户。时至今日，影像能力依然是高端手机市场竞争的焦点，只不过不再照着以往的高像素方向前进，而是往细节“死磕”。这一次OPPO Find X6 Pro以超光影三主摄开启全主摄时代，再通过一系列自主研发的技术创新，使得Find X6系列在旗舰性能、通信和隐私保护等体验再上新高。

3月21日OPPO正式推出旗舰产品OPPO Find X6系列，天极网本次通过对OPPO Find X6 Pro的上手评测，深度体验这款影像旗舰带来的出色表现。



OPPO Find X6 Pro

影像・全主摄时代改变拍摄习惯

用OPPO的话来说，Find X6 系列是一部改变你拍摄习惯的影像旗舰。以前大家拿到手机拍摄时总是习惯去找“主摄”，把原本可能更适合创作的长焦和超广角焦段“忽略”成为摆设，拍摄总有拍不出质感。而Find X6 Pro就通过超光影三主摄开启全主摄时代，不再需要考虑哪一颗是主摄，改变大家“找主摄”的习惯。



OPPO Find X6 Pro

OPPO Find X6 Pro前置是一颗3200万像素索尼IMX709镜头，后置采用三颗5000万像素镜头作为主摄镜头，是由索尼IMX890超光感潜望长焦镜头+索尼IMX989一英寸大底广角镜头+索尼IMX890自由曲面超广角镜头组成的超光影影像系统，在第二代骁龙 8移动平台的基础上协同自研NPU马里亚纳 X，凭借强大的AI计算能效、领先的Ultra HDR能力、更先进的 RAW 域计算等亮点，让OPPO Find X6 Pro的影像画质、氛围感全线上升。



OPPO Find X6 Pro

OPPO Find X6系列影像主打暗光长焦。以往的长焦镜头因为体积等问题所限，光圈和底都不够大，夜间等暗光场景下的拍摄效果非常不好，导致用户对长焦镜头印象就是“不好用”，使用率比起主摄广角镜头都要低。作为一名普通的用户来说，我们需要的是一颗懂摄影的长焦， 而不是一颗只会望远的长焦，因此暗光长焦技术的突破很大程度解决目前长焦在很多场景下使用效果不佳的局限性，OPPO Find X6 系列提供的 3倍-6倍长焦覆盖最常用的中长焦段，6 倍长焦利用四合一像素传感器中央的 1200 万个像素点，可以拍摄非数码变焦的全分辨率尺寸照片和4K视频，画面质量甚至超越传统 5 倍固定光学变焦的摄像头，无论白天黑夜，都可以拍出画质出众的样张。

OPPO Find X6 系列的超感光长焦摄像头利用 OPPO 算法与大底传感器的融合可以拍出远超行业水准的暗光长焦画面，即便是在极限暗光下，环境、物品和人脸的色彩都得到了正确的还原，特别是人面部的肤色依然自然舒适。

从样张就可以看出，丰富的动态范围使得明暗足够分明且有过渡，就像玻璃等半透明物体的高光部分与透明部分对比强烈，亮部更明亮，暗部更纯粹;长焦拍摄的逆光场景暗部细节也仍然丰富，充分还原了暗光环境的空间感和人物的立体感。

人物面部的肤色、妆容的色彩、衣服的纹理和亮片、墙面的细节以及整体环境中丰富的色彩都得到生动地呈现和清晰的还原;而在书柜、耳坠和人物眼神光等细小高光的呈现以及人物面部的光线过渡处理上也得到了自然的影调表现。

在风光繁杂的氛围中，OPPO Find X6 Pro能为照片主体深入优化，同时保留肉眼观感的暗部细节;如果平时爱拍日常风格，这颗一英寸大底广角就可以做你的主摄;如果喜欢拍人像，超光感潜望长焦也可以做主摄，氛围感直接拉满，尤其是在光影比较多的场景下，可以自定义光斑的效果和虚化程度，样张效果更有层次感。此外，在哈苏专业模式下可以拍出有着更广色彩空间、更好色彩层次的照片。

这一次OPPO Find X6系列回到影像本身，在最便于创作的焦段上提供最佳的画质的同时让计算摄影呈现最真实自然的效果。

外观・旗舰影像的新符号

每一代Find的外观设计都是OPPO将科技与技术相融合的结晶，Find X6系列也不例外。OPPO Find X6 Pro首先引入眼帘的是基于专业相机元素而打造的“环宇设计”，庞大的摄像模组设计并没有强烈的违和感，整体视觉反而十分均衡与和谐。

OPPO Find X6 Pro配有大漠银月、云墨黑和飞泉绿三套全新配色，其中大漠银月配色的“环宇设计”影像模组设计比其他两款配色多了镜头圆环、对焦环刻度两个来自专业相机的设计元素，巧妙传承单反镜头安装的卡扣点，致敬传奇。镜圈上半部分为亮面玻璃材质，下半部分使用哑拉丝金属，细腻丝滑有质感;天际线分层设计，玻璃稍高于金属，使其更有层次感，打造出与强大影像能力相称的干练外观。



OPPO Find X6 Pro

Find X6系列依然延续了OPPO典型的绝佳手感，其中大漠银月采用小羊皮纹理的棕色素皮，融合银色金属，手感温润细腻，耐脏防水，整机重量约216g;云墨黑和飞泉绿采用磨砂玻璃材质，坚固强韧、防污抗油，整机重量约 218g。



OPPO Find X6 Pro

正面是一块6.82英寸的120Hz高刷屏，屏幕峰值亮度达到了创纪录的 2500nit，基于光子矩阵技术，Find X6系列全新的Pro XDR显示功能可以让屏幕突破既定的全局亮度，对光源、天空等高光区域进行高亮显示，实现最高8倍的亮度提升，把画面的动态范围还原到最真实的程度。



OPPO Find X6 Pro

选择一张任意高动态范围图，图下面还有“Pro XDR”按钮，一般默认显示是Pro XDR图像，用户可以体验关闭此功能的前后对比，最直观的效果就是画面更加立体，过去普通屏幕显示的效果与其相比瞬间“黯淡无光”。



Pro XDR显示



Pro XDR显示

整体来看，OPPO Find X6 Pro整体设计稳重而且均衡，紧凑而且轻盈，让高调张扬的影像实力与低调收敛的气质得以恰到好处的平衡。

性能与续航・更强悍更可靠

OPPO Find X6 Pro内置了由第二代骁龙 8 移动平台、满血版 LPDDR5X 内存( 8533 Mbps 最高速率)和UFS4.0组成的旗舰 “性能铁三角”，关于第二代骁龙 8 移动平台的性能在这里不再过多赘述，安兔兔跑分已经超过130万分，属于实力派。

OPPO Find X6系列通过自主研发的 ColorOS 超算平台让旗舰性能得以持久稳定地释放，在内存基因重组技术的基础上，新增微架构超算引擎和焕新存储技术两项全新特性，针对高负载应用卡顿、高负载高功耗和久用老化进行深度优化，做到性能无损的同时续航表现更佳，让用户无论日常使用、高负载使用甚至久用之下，都能获得极致流畅体验。

例如在一局《王者荣耀》实际过程中，Find X6 Pro在120帧+极致画质的条件下始终保持流畅的画面，在HyperBoost 极限稳帧作为强有力的支撑下平均帧率达到了120。不过在游戏进行过半之后手机难免还是稍微有些发热，但这个是很正常的情况，手机支持自适应动态变频技术会根据使用情况自动调整帧率，用户在游戏过程中就不用担心因为过热导致的卡顿、掉帧的情况出现。



OPPO Find X6 Pro《王者荣耀》帧率测试图

OPPO Find X6 Pro 在续航方面拥有最高100w超级闪充和50w无线超级闪充，还结合了自家的长寿命技术和大容量特性。天极网在OPPO Find X6 Pro耗电完毕自动关机并且静置十分钟后开启智能极速充电模式进行充电，实际测试下5分钟充至20%，13分钟能充至50%，29分钟内即可充满5000mAh电池。



智能极速充电模式



OPPO Find X6 Pro 100w超级闪充充电实测(注：数据仅供参考)

功耗方面，OPPO Find X6 Pro内置一块5000mAh电池，模拟一整天大部分用户的使用习惯，在开启WiFi、移动网络、蓝牙，音量大小处于50%的场景下我们进行了以下测试：

60分钟的《王者荣耀》耗电15%;

60分钟在线音乐耗电6%

60分钟在线视频耗电8%;

60分钟的拍照+视频拍摄耗电12%;

60分钟的120Hz刷新率亮屏待机耗电3%;

4小时使用微信社交软件耗电28%;

8小时待机耗电5%;

剩余电量23%。

需要注意的是，微信社交软件是模拟用户一整天使用的频率，并非连续重度使用4小时。



OPPO Find X6 Pro 续航实测(注：数据仅供参考)

由于这一块动态超光影屏能主动监测场景，实现1-120Hz的无感变频以达到省电的目的，实际测试下来实现一天一充是不成问题的;如果平日里不怎么玩游戏或者不怎么刷视频的用户，只是日常使用社交软件和工作软件的话，Find X6 Pro这块5000mAh电池还是支撑很长时间的。

而且Find X6 Pro支持智能极速充电，能够智能识别充电场景，像是在低电量、早间充电、飞机高铁出行前等急需补充电量的场景下可加快充电速度，所以它不仅能解决单次充电的续航焦虑，内置的电池健康引擎还能够减缓电池容量的损耗，让你不再为电池健康而担心。

系统・更智能更懂你也更省心

OPPO Find X6全系搭载ColorOS 13.1系统，去年发布的自研智慧跨端系统潘塔纳尔也在ColorOS 13.1 中首次落地，标志着 OPPO 实现了ColorOS 智慧跨端和ColorOS 智慧提醒两大全新体验。

智慧跨端系统潘塔纳尔作为 ColorOS 的一部分，拓展了 ColorOS作为操作系统的智慧跨端能力，借助于安第斯智能云AIoT平台，可以打破设备和系统之间的差异和限制，让手机、PC、平板等设备无需在同一局域网，只需一个OPPO账号，设备间相互靠近即可安全连接。



跨屏互联

在智慧提醒方面，Find X6 系列可根据用户当前场景下的需要带来主动、贴心与高效的智慧提醒，在合适的界面及合适的时间以合适的交互方式让服务直达用户，在做到重要信息不遗漏的同时也能让服务提醒轻打扰。例如在进行微信聊天时，重要通知会选择状态栏胶囊进行提醒。



ColorOS 13.1智慧提醒

ColorOS 13也继承了Android 13重点升级的安全隐私领域，第三方应用全周期管控的智能护盾以及恶意行为拦截功能减少手机卡顿问题，保护用户的隐私安全;业界首个双单元主动式通话隐私保护技术可以减少听筒声音外溢，外放模式下内置的同向声场可实现高水准的立体声外放。

除此之外，ColorOS 13.1还在支付、敏感信息、聊天截图内容等隐私方面进行保护升级，如果手机丢失了，用户还可以通过ColorOS 13.1内置的广域蓝牙网络定位技术辅助定位，增加遗失手机后的找回概率，用户还可以通过远程手机锁定，一键清除数据确保个人信息安全。目前ColorOS 13.1 已经通过十大权威安全认证，致力于保护用户隐私安全。





聊天截图自动打码、查找手机

在万物互融的时代背景下，带给用户更具有智慧性与流畅性的产品一直是ColorOS的初衷。从2013年ColorOS初生到炙手可热的ColorOS 13，每一次迭代都力求更智慧、更完善、更流畅的差异化交互体验。在不断创新、不断夯实产品力的基础上，ColorOS性能爆顶、全面流畅的特质以及隐私保护安全方面在一众安卓手机中脱颖而出，根据用户使用习惯来不断提升系统流畅性和稳定性至新高度，为用户带来旗舰级性能标杆的畅快体验。

总结

事实上，自Find系列于2011年开启探索征程，每一代Find都给人留下难以磨灭的深刻印象，比如Find 7的息屏美学呼吸灯、Find X的双轨潜望结构、十年理想之作Find X3、双芯旗舰Find X5，折叠屏Find N系列，一经亮相便震动行业。在逐步实现像素、画质、弱光拍摄乃至广角等一系列基础能力的全面晋级后，OPPO Find X6系列在暗光长焦方向发力，再对自研影像芯片与操作系统的融合适配和全链路AI算法能力升级，让OPPO Find X6 Pro具备全焦段、全场景、全面强大的影像能力，突破了传统移动影像的既定规则，为用户带来真正不留遗憾的旗舰拍摄体验。

对于一家科技企业来说，软硬一体的设计，核心背后都是OPPO长期对设计的理解，不管是硬件还是软件都是一样的出发点，无论是产品、交互，还是技术上的创新，都希望给消费者创造前所未有的全新体验。只有通过好产品才会拉高消费者对科技产品的兴趣，正如OPPO Find X6系列的发布，给大家带来更可靠的旗舰选择。