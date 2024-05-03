聊聊那些曾风靡一时却“绝版”的手机设计（下）

【天极网手机频道】我们书接上文，继续和大家聊聊那些风靡一时，但如今却已经“绝版”的设计，大家有兴趣的话可以先看看上半部分―聊聊那些曾风靡一时却“绝版”的手机设计(上)。

还是要说一下，这次我将视角主要放在智能手机全面普及之后，也就是安卓和IOS系统已经成为市场上的主力之后的一些设计，当然有些需要追溯到“远古”时期我也会为大家说明。

双屏设计

其实对于如何让用户可以体验到更大的屏幕，厂商们进行过很多的探索，比如近几年非常火的折叠屏就是其中一个方案，通过折叠让大屏可以和便携性坚固。而除此之外呢，其实还有双屏，一块屏幕不够，那就两块!双屏设计是有不同的流派的，有折叠派、旋转派以及两面派。

首先折叠派的代表就是中兴在2017年10月份推出的天机Axon M，它配备了两块5.2英寸硬屏，然后通过铰链连在一起，提供了四种不同模式供用户选择。双屏模式，两块屏幕可以开启不同的应用，比如一边看视频，一边聊微信;扩展模式，就是两块屏幕拼在一起组成一块“大屏”，像平板一样使用;镜像模式，两块独立、背靠背，但可连动的屏幕，提供了面对面分享场景体验;单屏模式，就是作为一部普通手机去使用。

中兴天机Axon M

当时，我还体验到了这块产品，双屏的设计确实蛮独特的，玩法也比较丰富，不过厚重的机身以及双屏拼在一起的割裂感还是让人比较难受的。而且没多久，折叠屏手机就诞生了，这样的设计就显得有些落后了。不过，没想到的是，在2020年微软居然还整了个活，带来了类似设计的Surface duo，次年还更新了Surface duo2，然后就没有然后了。

微软Surface duo

旋转派的代表则是LG Wing，作为非常会整活的厂商，LG在手机市场中曾留下不少传说，让人印象最深的应该是那一句“I chocolate you”改变了世人对LG手机的印象，“巧克力”手机KG90在当时掀起了一阵抢购热潮。但随着国产品牌的崛起，LG似乎迷失了方向，连续的亏损让其手机业务最终走向了末路，而这款LG Wing就是它最后的“好活”。其最大的特点就是旋转双屏结构，主屏幕为6.8英寸，旋转后出现的副屏为3.9英寸。

LG Wing

其独特的设计为用户带来了独特的交互体验，LG Wing的屏幕可以旋转90°，让主屏幕和副屏垂直排布，非常像个“锤子”，拥有分屏模式和协同模式。分屏模式下两块可以分别运行不同的任务，如一边进行导航一边拨打电话，一块屏幕看视频一块屏幕聊天等。协同模式下则可以用副屏协助主屏幕程序运行，如在主屏幕播放视频时，副屏可以作为控制器或是查看评论等，而在使用主屏幕玩游戏时，副屏作为地图。我只能说，想法是不错的，但一是用处并没那么大，而且机身重量达到了260g，比现在顶级影像旗舰或者折叠屏都沉，二是骁龙765G卖6000块确实有点难绷，导致这款产品的销量非常惨淡。

最后是两面派，代表就是2018年发布的努比亚X和vivo NEX双屏版。当时各大厂商都在努力打造真“全面屏”，这种前后双屏的方案也被厂商所应用。正面没有摄像头，用背面的，背面没屏幕，那就加一块，而且背面这块屏幕用起来和主屏幕没啥大的差别，也能运行应用啥的，而且在主屏玩游戏时，副屏还能映射一些按键和功能，实现实现双屏触控模式。

vivo NEX双屏版

这里多说一句，这样的前后双屏设计的手机并不是2018年才有的，早在2014年(国内2015年上市)就有一家来自俄罗斯的厂商发布了YotaPhone 2，不过它是一面彩色屏幕，另一面是墨水屏。而往远古来说的话，三星在2007年曾推出过一款型号为SCH-F659的手机，正反面均配备了屏幕，但在当时并没有掀起什么波澜。

YotaPhone 2

还有小伙伴可能会说，前后双屏其实还有像魅族Pro 7和小米11 Ultra这样的一大一小的组合，我当然没有忘记它们啦。只不过相比于上面几款的双屏，它们的副屏功能相对没那么丰富，主要就是显示一些消息提醒之类的，就不多说了。

左：魅族Pro 7 右：小米11 Ultra

我觉得不管什么流派的双屏设计，其交互方式都会比一块屏幕丰富些，但还是那句话，额增加一块屏幕，耐用性和后续的维护都是问题，而且会占据更大的空间，可能导致产品厚重。不过，虽然直板机上看不到双屏了，但目前多数折叠屏手机都是一块内屏+外屏的设计，其实也是双屏，所以它属于消失了，但没有完全消失。

伸缩变焦镜头

前段时间，华为发布了全新的Pura 70 Ultra，其很独特的一点就是主摄采用伸缩的设计，一方面在拍摄时更有仪式感，另外就是能够在一定程度上让影像模组没那么厚，很有意思。不过像这样的伸缩镜头设计并不是现在才出现的，很早就曾有过，而且还能实现变焦。

如今，不少手机，尤其是高端旗舰产品上，除了大底的主摄外，长焦镜头也是必不可少，甚至有两颗，再加上超广角，从而满足多个焦段的拍摄需求。但手机由于是定焦镜头，它并不能像相机镜头那样通过光学结构来实现的物理变焦，而是在几个固定的焦段上是光学变焦，其它的则是裁切+算法实现的，会有画质的下降。那么，在手机上整伸缩变焦镜头不就行吗？没错，而且有不少厂商都尝试过。远古一些的如2006年上市的三星SCH-B600和2008年国产品牌天语推出的C800，都配备了伸缩式的镜头，支持3倍光学变焦。

左：三星SCH-B600 右：天语C800

在全面进入智能机时代后，三星在2013年带来了Galaxy S4 Zoom，支持10倍光学变焦。与其说它是一部手机，其实更像是一有手机功能的微型相机，它甚至设置了扶手、独立的快门按键以及相机通用的脚架孔，可以说非常专业了。而且这款产品在镜头不伸长的情况下就有15.4mm的厚度了，重量达到了208g，在当时堪称重量级。次年三星还打造了三星Galaxy K ZOOM，同样支持10倍光学变焦，但相比之下就更加像手机了。

左：Galaxy S4 Zoom 右：三星Galaxy K ZOOM

这里多说一句，其实有采用伸缩式定焦镜头的产品，那就是2004年松下发布的Lumix DMC-CM1，它的参数可以说是非常的夸张，在当时就在机身里塞入了一个1英寸的CMOS大底，2010万像素，碾压当时一众产品，等效焦距为28mm，超大的镜头模组可以说像极了相机，而且还是有徕卡标的，背面看上去神似小米13 Ultra。它在拍照时镜头会伸出一些，和华为Pura 70 Ultra类似，机身上还配备了相机开关按键和独立的快门键，而且相机界面的操作逻辑同样是非常像当时的相机。

松下Lumix DMC-CM1

伸缩式变焦镜头同样是有缺点非常明显，优点嘛，可以实现无损的光学变焦，缺点则是这种它涉及的元器件会很多，结构会更为复杂，耐用性、可靠性以及后续的维修都是问题，而且镜头模组会占用非常大的空间，难以控制机身的厚度和重量等等。其实这样的产品侧重点是相机，而非手机，我觉得厂商可以尝试打造一款拥有手机功能的卡片相机，这样消费者对于产品的厚度和重量上更好接受一些，毕竟它是一部相机嘛。

木质后壳

说到手机后盖的材质，你能想到哪些？塑料、金属、玻璃、陶瓷...还有？木头。相比于其它几种材质，木质的后盖确实非常的小众，即便是比较火的时候，都没有几款产品使用。首先要说的就是2103年的Moto X，它在当时提供了极具质感的木质后壳选项，从最开始的清新竹，到后来上线的黑檀木、柚木以及胡桃木等等等，在当年一众玻璃、金属以及塑料后盖产品中脱颖而出。

Moto X

在之后，一加曾推出过一加1竹制限量版，也有单独的竹制后盖，供消费者自己更换;一加2的时候则在竹质的基础上，增加了黑杏和酸枝两种其它木质后盖;小米则在小米4时推出了黑杏木、拿铁木、曼谷竹、胡桃木、白橡木以及酸枝木供六种材质的后盖可选;后面的小米Note上还推出了真竹特别版。

一加2

虽然木质后盖在当时确实蛮独特的，但并没有很多厂商跟进，相关的产品就那么几款，所以并没有掀起一股很大的潮流。不可否认的是，木质后盖的质感非常出色，而且每块都独一无二，但耐用性就要差很多，在潮湿的地方容易受潮发霉，而且容易被刮花，在加上散热性能较差以及制造成本和难度较高等因素，导致木质后盖被放弃。

不过，时隔十年之后，联想在moto X50 Ultra上，再次将木质后壳带了回来，算是致敬了一波曾经的moto吧，不知道还有没有当年Moto X时的那个手感。

moto X50 Ultra

写在最后

这次主要聊了双屏、伸缩式摄像头以及木质后壳，个人感触最深的是双屏，原因很简单，在当时我不仅因为工作原因曾使用过一段时间vivo NEX双屏版，甚至后面我还入手了努比亚X，我觉得双屏设计很酷，交互方式更加丰富，不失为一种在全面屏手机时代中出色的解决方案，尽管在直板产品上走向了末路，但却成为当下折叠屏手机上得以延续。

回顾这些已经“绝版”设计时，不得不感叹那些年手机厂商们寻求差异化以及产品创新上的探索，为当时的手机市场增添了不少的有趣的东西。而如今，虽然竞争市场竞争依然激烈，内卷严重，但却鲜有厂商带来一些让人眼前一亮的设计。