四大厂商折叠屏新品连发，产品定位各不相同，内部的故事我来给你捋一捋

【天极网手机频道】在以往的传统直板手机市场上，各家手机商场往往会在每个价位准备对位竞争的机型。除华为之外的其它厂商，不管是旗舰机，中端机还是入门机，几乎都是当前价位常用硬件配置的排列组合。旗舰机主打影像，中端机主打性价比，入门机主打量大管饱，各家手机厂商对于直板手机的定位表现以及竞价策略都出奇的一致。

而当跳脱出传统，来到折叠屏手机这一全新的战场，各家产品的定位与策略却又各不相同。临近年末，最近又将迎来一波新品发布潮。除了传统直板机的例行更新，华为，OPPO，荣耀，ViVO在这两个月内即将推出或者已经推出了全新的折叠屏新品，今天我们就来聊聊它们。

华为，OPPO，荣耀，ViVO四大厂的折叠屏产品都已迭代多年，并且定位和产品调性在最初就确定了下来，这四家厂商走了4条截然不同的路线。

华为是在折叠屏结构的探索上最激进的厂商，与三星一度死磕铰链质感，直到Z Fold 5才用上水滴折叠结构实现手机的完全闭合不同。华为在两年半之前的Mate X2上就同时采用了水滴折叠结构和楔形的机身设计，在当时的表现堪称惊艳，无论是折痕控制，重量表现还是握持手感都狠狠的秀了三星一把。产品量产的早说明不了什么，产品实际表现好才是真的好。

华为最新的Mate X5属于上一代Mate X3的换芯小改款，产品定位是在保证入门级旗舰机体验的标准下，尽可能优化折叠屏的机身和重量，让自家折叠屏手机获得接近传统直板机的体积控制和手感表现。很显然，这是一条相对折中的道路，入门级的旗舰机体验对于大多数人来说肯定是够用的，虽然在影像散热充电等方面有所妥协。但是媲美传统直板机的厚度与重量控制很大程度上降低了普通用户从直板机转到折叠屏的不适感，可以最大限度的发挥折叠屏手机的优势。折叠后与传统直板机区别不大，展开后又能获得一个舒适的大屏体验。

与华为相对的是ViVO，近日ViVO X Fold 3 Pro 已经出现在了GSMA IMEI数据库中，显然这次ViVO通过区分Pro与标准版的方式来延续X Fold 2的极致堆料策略。ViVO X Fold 2是同代折叠屏中配置堆料最强的存在，因此无论是产品定位上还是手感表现上都堪称重量级，传统直屏影像旗舰中的所有元素都出现在了这台折叠屏手机之上。ViVO X Fold 2的重量是279.5克，佩戴保护壳的重量能来到300克，裸机折叠的厚度也已经远远超过1厘米，重量远远超过半斤，手感也是遥遥落后友商，成为这台手机最劝退消费者的部分。拿都拿着不舒服，你还让我用下去？ViVO X Fold 2的握持手感低于大多数人能接受的范围。

ViVO X Fold 3 Pro从命名上肯定也会是一款极致堆料的折叠屏手机，但是ViVO X Fold 3标准版的表现让我比较迷惑。从折叠屏设计角度来说，单纯在芯片和传感器层面减配并不能对三围控制有太大帮助。根据不同的硬件配置，调整整个机身的结构设计以及电池大小才能从根本上让手机变得轻薄。如果ViVO X Fold 3只是Pro的处理器和传感器简配版，那厚度和重量表现恐怕并不能让人满意，隔壁友商有专们通过牺牲配置换取厚度和重量表现的机型，相比之下ViVO X Fold 3就毫无竞争力。如果ViVO X Fold 3针对不同硬件采用全新的结构设计，那的确是能将标准版的优势发挥到最大，但是同时设计两套折叠屏方案对于ViVO的体量来说压力不小，毕竟同期开发的还有更加重要的X 100系列。因此，ViVO即将发布的X Fold 3系列的表现还是有不少变数的。

OPPO的折叠屏则完全瞄准了女性市场，OPPO N系列为小型横向折叠屏，OPPO N Flip为竖向折叠屏，这两个系列的特点都是小巧。小巧也就意味着在重量控制方面有着先天优势，更小的屏幕也可以通过更小的电池实现相对良好的续航。OPPO的这种产品定位很好的绕开了国内折叠屏的正面战场，三星Z Flip系列虽然定位与OPPO N Flip系列类似，但是在我们国内市场表现不佳，华为的Pocket系列已经多年没有更新，OPPO N Flip难有对手。OPPO就这样一边吃瓜看着国内折叠屏厂商打的火热，一边收割着女性市场，成为国内竖向折叠屏手机市场份额最高的厂商。

荣耀走向了另一个极端，今年已经发布的荣耀Magic V2，荣耀V Purse，以及即将发布的荣耀Magic Vs2都是采用了牺牲配置换取机身身材控制的思路。同样是追求轻薄，荣耀这几台折叠屏的产品定位并不像华为，Mate X5即使是抛弃掉折叠元素，它的硬件表现和Mate 60标准版仍然处于同一水平线上，可以带来旗舰级的体验。而为了轻薄，荣耀Magic V2没有无线充电，没有潜望式长焦;荣耀V Purse在处理器，屏幕刷新率，充电上均有缩水;荣耀Magic Vs2根据目前的消息大概率并不会采用旗舰处理器平台。

荣耀这样做换来的是轻薄，同定位产品下的极致轻薄，超越传统直板机的机身三维表现，并且在续航和定价上也较竞品有一定的优势。对于购买折叠屏就是为了体验更大更方便屏幕的那些用户来说，荣耀的折叠屏系列是颇具竞争力的，这是荣耀目前一直在贯彻的道路。

通过分析这四大厂商的最新产品，我们不难看出它们定位策略之间的区别。在之前的传统手机市场上，大家总觉得千篇一律，熟悉的处理器和传感器排列组合，后盖被镜头填满，正面是参数和供应商相同的屏幕，让我一度觉得手机市场已经进入了停滞期。但当折叠屏这一形态普及开来之后，形态设计上的不同为这个市场带来了更多的变数。是与华为三星正面对决，还是另辟蹊径开走出一条自己的道路，这是各家厂商需要抉择和权衡的。从今年开始，我觉得手机市场真正的被注入了新的活力。