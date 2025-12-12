【天极网手机频道】2025年末的全球高端手机市场，OPPO Find X9 Pro继斩获全球顶流科技博主MKBHD“2025最佳影像手机”称号后，这款旗舰机型再获重磅认可――与MKBHD并列为欧美影响力最大的科技KOL Mrwhosetheboss，在其年度评选中将Find X9 Pro击败苹果三星，评为“年度最佳手机”，同时授予其“最佳续航大奖”，盛赞其“这是我们所能见到的最接近完美的手机”。



Mrwhosetheboss认证

口碑加持下，Find X9 Pro全球热销态势再升级，西班牙上市两周销量接近前代5倍，海外销量几乎是上代的3倍，用实力印证“年度旗舰”地位。



网页截图于@OPPO周意保

OPPO Find X9 Pro能横扫欧美顶流KOL奖项，核心在于其“全场景无短板”的旗舰表现。作为拥有数千万订阅用户的行业权威，MKBHD与Mrwhosetheboss的评测向来以严苛著称，二者同时青睐一款机型的情况非常少见，前者聚焦影像硬实力将其评为“最佳拍照手机”，后者则从综合体验出发授予其“年度最佳手机”，并特别认可其续航表现颁发“最佳续航大奖”。



网页截图于@OPPO周意保



从发力高端市场到ASP跻身全球第二，OPPO的高端化进程在Find系列的带动下持续提速。此次Find X9 Pro的全球热销，不仅验证了其“影像驱动高端”战略的正确性，更为国产手机品牌出海与高端化发展树立了新标杆。