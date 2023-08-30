　　日常使用一天一充，OPPO Find N3 Flip续航体验

昨天，OPPO Find N3 Flip正式发布!相信大家已经被这款手机的颜值与实力给惊艳了吧!但小编相信也有很多小伙伴比较担心这款手机的续航问题。下面小编就用自己的实际体验来和大家聊聊OPPO Find N3 Flip续航能力。

我们先看硬件配置方面，OPPO Find N3 Flip内置了一块4300毫安时容量的大电池，官网理论的重度使用续航时间为1.07天。此外，这款手机还支持最大44W的超级快充，官方数据10分钟即可充入百分之25的电量。

在小编的实际测试中，充满电后一小时游戏电量来到百分之93;一小时视频电量来到百分之85;一小时微博电量来到百分之80;四小时待机电量来到百分之75。

再来看到实际的充电情况，和官方的数据大差不差，从百分之0开始充电：10分钟充入百分之25电量、20分钟充入百分之41电量、30分钟充入百分之61电量、40分钟充入百分之78电量、50分钟充入百分之92电量、55分钟充满。就这个数据表现来说，OPPO Find N3 Flip虽然是一台轻薄的折叠手机，但续航可没有做阉割，大家日常使用一天绝对是没有问题。