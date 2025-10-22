【天极网手机频道】2025 年 10 月 20 日，iQOO 在深圳举办了主题为“跨代领先”的 iQOO 15 新品发布会，正式发布新一代性能旗舰――iQOO 15。作为 iQOO 时隔近一年的顶级力作，iQOO 15 从用户体验出发，持续在性能与体验层面深度打磨。不仅携手多家国际厂商进行技术共创，带来行业领先的性能表现与游戏视效，更凭借“性能超长板、全面无短板”的产品实力，全面展现出新一代性能旗舰的风范。

发布会结束后，iQOO 副总裁罗锋接受了多家媒体采访，就 iQOO 15 的产品定位、行业趋势以及背后的研发故事等话题进行了深入交流与探讨。

在访谈的开场阶段，iQOO 副总裁罗锋首先就 iQOO 15 的产品定位以及未来 Pro 级产品规划进行了回应。罗锋表示，iQOO 15 的打造理念是：在深度服务重度游戏用户的同时，兼顾更全面、更均衡的旗舰体验。也正基于这一思路，iQOO 15 不仅在性能上树立“超长板”，同时在整体体验上也具备了旗舰级的竞争力。

从罗锋的回顾中不难看出，iQOO 团队内部始终保持务实的产品态度，此次的 iQOO 15 是一款追求极致标准的“标准版旗舰”。同时，罗锋也透露，未来 iQOO 计划推出 Pro 级乃至 Ultra 级的旗舰产品，相关方向已初步确立。这类产品将面向核心游戏人群，致力于成为他们的“生产力工具”新形态，进一步拓展游戏设备的使用边界。同时，iQOO 也诚挚邀请用户持续提供宝贵意见与建议，共同助力产品体验的不断进化。

其实从当前整个行业的现状来看，不少厂商都在强调自家产品具备“越级”的品质表现，希望通过概念塑造与话术引导，在产品定位层面潜移默化地影响消费者认知，从而提升品牌的潜在影响力与高端形象。然而，iQOO 团队始终坚持务实的产品态度。对于标准版机型，团队更关注如何在核心性能与用户体验上实现极致表现;而对于 Pro 级及更高端的产品，iQOO 认为其价值不应仅停留在堆叠配置或性能升级上，而应基于用户更切实需求出发，打造兼具生产力的旗舰产品。

在谈及 iQOO 15 在屏幕合作伙伴、Q 系列芯片突破以及 AI 能力部署等方面时，罗锋表示，iQOO 始终坚持以用户体验为导向的深度研发逻辑。在产品规划阶段，团队延续了一贯务实的选型思路，确立了与三星的长期合作关系，专注于实现用户可真实感知的硬件升级与软件优化，力求做到“具体落地”，而非停留在“抽象概念”。

罗锋回顾了新一代 Q3 电竞芯片从规划到落地的研发历程。他提到，早在 2023 年中，团队便收到了大量用户关于画质差异化体验的反馈，因此在 Q3 项目确立之初，iQOO 就明确了要在移动端实现光线追踪(光追)技术的目标。然而，要在有限功耗下实现高画质，是一个极具挑战性的过程。

为此，iQOO 团队在多个层面进行了系统性优化――包括 SoC 的功耗调校、散热结构的管控、系统层的能效调度以及 Q 系列芯片算法的深度优化。最终，通过去除屏幕偏光片这一创新设计，成功弥补了电竞芯片在功耗上的短板，从而实现了性能与能效的平衡。

这一创新方案促成了 iQOO 15 搭载三星无偏振光 2K 珠峰屏，不仅显著提升了屏幕亮度、寿命、护眼性与色彩表现，更在游戏之外，为日常使用场景也带来了全方位的视觉体验升级。

对于本次发布会上着墨较少的 AI 领域，罗锋也进行了进一步说明。他指出，虽然发布会中并未专门强调 AI，但其实许多功能的背后都离不开强大的 AI 算力支持。iQOO 的理念并非“为 AI 而 AI”，而是更关注那些用户真正能感知到的实际功能与使用场景――例如游戏渲染优化、小 V 圈搜、人像消除等，都是 AI 技术落地的典型体现。

从罗锋亲述的多个案例中不难看出，iQOO 始终在产品设计与功能实现的全过程中，坚持以用户真实需求为核心导向，并在用户最易感知的体验层面持续投入与优化。无论是差异化的游戏画质表现，还是 AI 能力的持续建设，iQOO 都以精准而务实的态度不断贴近用户的真实使用场景。品牌始终致力于以技术解决实际问题，让创新回归服务用户的本质。从 iQOO 15 的精心打磨到未来 Pro 级产品的前瞻布局，不难看出 iQOO 对自身品牌定位的清晰认知，以及对行业趋势的深刻洞察。始终坚持从用户出发、以体验为核心的产品理念。这种基于真实需求的创新逻辑，不仅让消费者的热情得以持续延展，也推动了品牌自身的不断成长。正是这种来自用户的信任以及消费者的热情，构成了推动 iQOO 向前的驱动力。

毫无疑问，最新的销量战报已经充分证明了这一代 iQOO 15 的市场成功与用户认可。凭借全面均衡的性能表现与性能方面的卓越表现，iQOO 再次巩固了其在性能旗舰领域的领先地位。iQOO 将继续以“跨代领先”的姿态，不止在性能赛道上不断突破，将全面打造让消费者认可的未来性能旗舰。