vivo X100系列火爆热销中，年度满分旗舰售价3999元起

【天极网手机频道】11月13日vivo X100系列如约而至，本次发布的vivo X100系列包括X100、X100 Pro两款机型。以新一代自研影像芯片、更高标准的光学镜头模组带来非凡的影像体验;出众续航的蓝海电池、全新OriginOS系统，刷新高端旗舰使用体验，并以“日月星辰”为灵感，推出落日橙、白月光、星迹蓝、辰夜黑四款高阶配色。

vivo X100系列以日月星辰为设计灵感，采用镜面不锈钢材质的日月双环设计(X100为灵动月环、X100Pro为大气日环)，浪漫又别致的月环造型环抱着影像模组，更简洁的方式体现专业影像实力。配色上vivo X100系列带来了“日落星辰”4款配色，分别是落日橙(素皮)、白月光、星际蓝以及辰夜黑。正面采用的是一块超视网膜8T护眼屏，峰值亮度高达3000nit，全新夜猫护眼功能为你的眼睛打造个性化的护眼策略。

作为影像旗舰的全新之作，vivo X100系列无疑具备着vivo目前最先进的影像实力。通过全新的蔡司光学摄影系统、6nm自研影像芯片V3支持下全套升级的计算摄影、全新超感人像系统及原像引擎算法，带来光学、算力、算法层面的大幅度升级，让X100系列在长焦、人像、夜景、视频等场景都带来满分的影像体验，再次突破vivo手机影像的边界，成为当下最具实力影像旗舰之一。

vivo X100系列还带来全焦段人像功能，得益于vivo原像引擎，人像模式覆盖从24mm到100mm拍摄人像的黄金焦段，全面展现人像摄影的无限魅力。通过深度感知的虚化渲染技术和全新的蔡司B-Speed光斑风格，让移动人像摄影的品质、效果达到新的高度。

vivo蓝海续航系统将全新设计的大电池与软硬件算法优化相结合，从电池技术、器件选型和底层省电算法入手，在根本上解决手机能耗问题。通过定制专属蓝海电池，vivo X100系列实现更大的容量、更快的充电速度以及更轻薄的机身。X100和X100 Pro的电池容量分别为等效5000mAh和等效5400mAh。其中X100采用双电芯120W有线闪充，X100 Pro采用双电芯100W有线闪充，并支持50W无线闪充。

vivo X100系列搭载了全新OriginOS 4系统，基于在设计、场景应用、AI能力、系统底层等方面的功能升级，为用户带来更智慧、好用、流畅的系统体验。

目前vivo X100全系火热销售中，其中vivo X100 12GB+256GB版本、16GB+256GB版本、16GB+512GB版本、16GB+1TB版本和16GB+1TB(LPDDR5T)版本价格分别为3999元、4299元、4599元、4999元和5099元;vivo X100 Pro 12GB+256GB版本、16GB+256GB版本(线上专供)、16GB+512GB版本和16GB+1TB(LPDDR5T)版本价格分别为4999元、5299元、5499元和5999元。