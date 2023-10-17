因iPhone供应延迟 苹果下一季度业绩或下滑

【天极网手机频道】10月17日消息，摩根士丹利在日前的一份报告中表示，由于iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max的供应问题将把销售推向下一季度，该公司因此将苹果的定价目标下调了5美元至210美元。

苹果通常会在10月底举行的下一次财报电话会议，在此之前，投资银行摩根士丹利表示，苹果的部分财报数据应该与预测的一样。但是，摩根士丹利也指出，iPhone供应短缺和美元走强可能会导致12月季度的业绩低于预期。

摩根士丹利分析师此前曾预测，苹果9月份的业绩将"大幅高于"今年其他月份。摩根士丹利甚至小幅上调了预期，但表示苹果下一季度的业绩将有所下滑。

摩根士丹利认为，苹果稳健的利润率和服务业的增长是本季度的亮点，因此他们小幅上调了九月份的季度预期，但由于iPhone 15的推出，将十二月份的季度预期下调5-9%(仍比共识高 0-1%);预测值从215美元下调至210美元。

摩根士丹利预计苹果公司9月季度业绩将相对持平，营收预期为899亿美元，每股收益预期为1.39美元。然而，他们现在对12月季度(F1Q24)的预测比之前的预测更加谨慎，这并非因为需求数据恶化，而是因为供应(包括劳动力和零部件)仍然是一个不利因素，这导致 iPhone 15 Pro/Pro Max的需求从2023年12月季度推后到2024年3月季度。

摩根士丹利还援引供应链消息来源称，预计将于12月完成的200万部iPhone 15 Pro Max被推迟到24年3月季度。此外，由于供应链人力出现短缺，iPhone 15 Pro的组装速度也比预期的 "稍慢"。该机型有约100万部的装配工作将推迟到下一季度完成。

摩根士丹利认为，Pro 机型的销售业绩远远超过 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus，因此预计苹果将在 2024 年初把产能转移到 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 上。

在iPhone之外，Mac和可穿戴设备预期增长，但iPad下降。

摩根士丹利对9月或12月季度的Mac、iPad和可穿戴设备预测变化不大，该机构将九月份的Mac营收预期上调了7%，以应对出货量好于预期的情况，同时还假设 "iPad营收将继续同比下降两位数"。

报告显示，预计今年第四季度苹果iPad将营收72亿美元(约合526亿元人民币)，相比于去年同期的94亿美元(约合687亿元人民币)，下降了约23%。

摩根士丹利认为，今年四季度iPad销量和去年同期不太好比较。主要是由于苹果在去年10月份发布了新的iPad Pro和第十代iPad。该公司预测 Mac和可穿戴设备将恢复增长，但表示这并不是因为 "消费者需求出现明显拐点"。相反，这是由于 2022 年和 2023 年的日历差异造成的同比 "大幅下降"。

摩根士丹利在报告中预测苹果服务业增长将放缓，但不会萎缩。摩根士丹利表示："苹果公司受益于 22 年 12 月为期 14 周的季度(而正常季度为 13 周)，App Store 是这一动态的主要受益者之一，""因此，服务业在 23 年 12 月的比较中面临着非常大的挑战。"12 月季度的数据可能会有所下降，但总体而言，摩根士丹利仍看好苹果服务业的未来。

苹果目前面临着十分严峻的供应局面，以iPhone 15系列为例，除了一些“相对不太受欢迎”的配色，其他机型的送货时间基本要等两周到1个月左右，而iPhone 15 Pro Max的情况可能会更糟。除了分析师提到的供应链问题，标准款iPhone 15与Pro、Pro Max机型的差异也让用户需求像更高端的机型转移，这种趋势也在最近5年的产品中达到了顶峰。而Pro Max机型更高的技术难度也限制了产能。至于iPad，尽管传言时有传出，但目前来看苹果并没有发布或直接上架新品iPad的趋势，期待已久的iPad mini 7或需要等到明年才能与消费者们见面，而就在17日晚些时候，苹果却悄悄上架了一根全新的USB-C触控笔，也算出人意料了。

苹果目前更多地在依靠服务获取利润，在增长放缓的背景下，苹果需要重新考虑硬件政策，并且找寻新的增长点。接下来的一个季度对苹果来说至关重要――竞品新品即将到来，年末国内外购物大促也即将拉开大幕，苹果将会有什么动作，值得关注。我们也期待苹果即将在10月公布的新一季财报，看看在iPhone发布的季度，公司业绩表现如何。