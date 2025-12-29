【天极网手机频道】全国工业和信息化工作会议在京召开，全国工业5G专网项目超过2万个、5G工厂超过8000家，随之而来的是对专网终端的需求持续增加，深圳市遨游通讯设备有限公司专注于危险作业场景、应急救援场景、特种行业定制，为广大专网客户提供从手持终端、平板终端、车载终端等一站式解决方案，持续赋能危、急、特场景客户更安全、更高效、更智能。因为专注，所以专业，目前遨游通讯被评选为国家级专精特新“小企人”企业，是对遨游扎硬寨、打呆战的认可和鼓励，未来遨游会持续为行业提供满足客户需求的专网终端，包括但不限于专网手持防爆手机、专网防爆手持平板、专网防爆车载台等。

在以“智能领航、智惠共生”为主题的2025数智科技生态大会上，深圳市遨游通讯设备有限公司发布AI智能终端，该终端支持传感器数据采集、AI处理和决策、多模融合通讯天地一体化数据传输!充分满足危急特场景需求，未来的6G不再是拼网速，GSMA定义6G时代是万物智联。遨游推出的大屏HDMI直投终端，解决了天通卫星、短报文、低轨卫星在同一台设备上的融合通讯，确保前端数据采集、端侧AI处理和决策、后端多模融合通讯回传。

下面向各位重点介绍一下遨游M5-5G、M6 PRO、P1100等5G专网终端，面向危险作业场景的海上钻井平台、石油化工、炼化、煤矿、非煤矿等行业;面向应急救援场景的消防、森林消防、应急、户外探险等;面向特种行业的机场、高铁、地铁等特种行业。提供公共安全、物流、巡检、应急救援、应急指挥、野外作业、防爆作业、精准定位、融合通讯等服务。

遨游AORO-M5 5G大屏防爆智能卫星终端，支持数据采集(2D、RFID、气体检测、核泄漏检测、RTK、UWB、BDS、单北斗定位)+端侧AI数据处理和决策+多模融合通讯功能(地面网络：全网通5G、星闪、DMR、PDT等;非地面网络：天通卫星电话、北斗短报文、NTN低轨卫星通讯、吉利星座(时空道宇)等。多模融合定位通信北斗卫星定位与短报文：无公网环境下的关键信息收发。天通卫星通信：语音、短信等业务的卫星直连，"永不失联"。UWB 超宽带定位：厘米级精准测距与定位，室内环境高精度定位。IMU 惯性测量单元：短时间、小范围内推算位置变化，弥补信号丢失。遨游M5 5G专网防爆手机全网通能力，5G-SA/NSA 双模组网：兼容国内三大运营商及海外频段。八核处理器：8GB+256GB(12GB+256GB)大内存组合，高速数据吞吐。支持低轨卫星通信：业内首款支持低轨卫星通信的5G防爆手机。多源融合定位体系：卫星定位 + UWB 精准定位 + 惯性导航 + 地磁辅助。工业级可靠性IP68 防护等级：1.5米水深 30分钟，1.5米高度跌落。-20℃ 60℃工作温度：极寒或高温现场稳定运行。8000mAh 防爆聚合物电池：长时间外出作业电力保障。丰富传感器扩展：红外测温、热成像、NFC、RFID、外接扫描头。市场价值：M5 通过深度整合北斗、天通、UWB、IMU、地磁与5G等前沿技术，为石油化工、应急救援、公共安全、交通运输等领域提供全天候、全地域、多层次的通信与位置服务解决方案。

遨游AORO-M6 PRO多模防爆智能对讲机(5G专网手持机)，支持5G国产高算力芯片：8TOPS AI算力，每秒八万亿次操作能力。鸿蒙操作系统：微内核架构，TEE技术隔离运行，毫秒级安全响应。单北斗定位系统：禁用其他卫星信号输入，杜绝数据篡改风险。DeepSeek 本地化AI：端侧智能处理，避免网络延迟，提升关键任务响应速度。多模融合通信DMR数模对讲：U段与V段多频段选择，发射功率高达4W。PDT 数字集群对讲：专业集群通信能力。PoC 公网对讲：全球无距离限制通信。天通卫星通信：实现 "空天地一体化" 通信网络。专业级对讲机造型设计，4.0 英寸 IPS支持雨水与手套操作。7.6V2850mAh电池(相当于5700mAh)外置聚合物电池：低功耗设计，延长待机时间。实体按键布局：PTT键、POC键及顶部智能旋钮，便于戴手套操作。IP68防护等级：1.5米跌落测试，恶劣环境中保持稳定运行。市场价值：M6 PRO以其全栈自主化技术架构，在 "危、急、特" 场景中筑起一道数字长城，为石油化工、公共安全等领域提供安全可靠的通信保障。

遨游AORO-P1100是一款基于地面网络和非地面网终的平板和车载类终端，全面支持天通卫星电话、DMR窄带对讲、北三短报文、2D 扫描头、红外测温、天通卫星电话、RTK高精度定位、单北斗定位、身份证识别、激光及镭射灯等。未来P1100全面替代三屏箱的电脑形态的应急终端，三台平板开机即用，一台显示全局界面;一台显示指挥调度;一台实时视频回传，还可直接通过HDMI直接投屏到巨屏上面，让领导指挥调度看得更清、看得更远、看得更细、看得更准。P1100大屏HDMI直投终端，解决了天通卫星、短报文、低轨卫星在同一台设备上的融合通讯，确保前端数据采集、端侧AI处理和决策、后端多模融合通讯回传。市场价值：P1100 通过模块化设计和全域通信能力，为应急指挥、野外作业及公共安全等高要求场景提供技术支撑，有效破解 "三断" 困局。