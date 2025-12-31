【天极网手机频道】2025年即将迎来尾声，身处数码3C行业的我们也经历了跌宕起伏的一年。在这一年中，我们见证了国产AI大模型群雄并起，与国外顶尖选手一较高下;我们惊讶于各种新形态产品、新技术的诞生与上市，对我们了解世界、体验生活的方式产生新变革;我们也会因政策红利而兴奋不已，消费市场的活力再度涌现;我们也见证着市场竞争愈发激烈，导致行业洗牌加速……但无论如何，这一年的诸多变化都是数码3C行业未来发展的前奏音，就让我们在展望2026之际，先来回顾一下2025年数码3C行业发生的大事吧!

DeepSeek王炸登场

2025年开年，国产大模型就为我们带来了一个惊喜。今年可以说是被“DeepSeek时刻”彻底引爆的一年。1月20日，DeepSeek-R1震撼发布，不仅在数学、代码推理能力上硬刚顶级闭源模型，更凭借仅约600万美元的极低训练成本冲击了硅谷的算力霸权。凭借高效算法弥补算力短缺，DeepSeek进行了十分出色的示范，昂贵的硬件成本开始被大公司更多地权衡。

进入下半年，DeepSeek并未止步。9 月推出的V3.2-Exp引入稀疏注意力机制，将 API 价格再次“腰斩”;12月发布的V3.2正式版更是将逻辑思考能力与Agent(智能体)工具调用深度融合，在IMO、IOI等国际赛事中斩获金牌级别表现。对3C行业而言，DeepSeek的真正贡献在于其“开源平权”，它让千元级手机、入门级AI眼镜等端侧设备也能通过超低成本的云端API实现智能体验。DeepSeek之后，国内外AI公司纷纷开始加码开源大模型，掀起了一轮开源风潮。

2025年，DeepSeek证明了中国AI不仅能“跑通”，更能以独有的底层优化逻辑，引领全球 AI进入效率至上的新周期。

“国补元年”强势助推3C消费市场

2025 年被业内定义为数码3C的“国补元年”。1 月 8 日，国家发改委、财政部联手发布《“两新”政策加力通知》，首次将手机、平板、智能手表纳入超长期特别国债支持的以旧换新范畴，单机最高补贴达500元。政策上线仅 20 天，京东、天猫等平台的 3C 类目日活爆发式增长，成功扭转了年初的消费疲软。这一政策在下半年迎来全面扩容：广东、江苏、四川等14省率先开启地方加码叠加，使得单台设备综合补贴上限冲至700元，直接拉动全年3C零售额突破1200亿元大关。

值得注意的是，补贴不仅带动了销量，也让消费者更有条件选择中高端产品。12月30日，官方正式宣布2026年国补政策将延续，且补贴范围有望进一步覆盖至智能眼镜等新兴品类。国补的意义远不止于“发红包”，它是一场对存量市场的深度精准打击。在手机性能过剩、创新进入瓶颈期的 2025 年，价格成了唯一的“硬通货”。国补通过国家信用背书和直接降价，将曾经昂贵的AI体验门槛拉低至平民水准，变相加速了全行业的智能化普及。当补贴常态化后，手机、PC厂商的竞争将从“参数溢价”转向质价比的肉搏战。

“罗马仕事件”――充电宝行业地震

2025年6月，曾连续11年称霸天猫双11的移动电源巨头罗马仕深陷舆论旋涡。事件的开始是北京多所高校因自燃隐患发布“品牌封杀令”，随后民航局通报多起该品牌充电宝在机舱过热冒烟事件。6月16日，罗马仕正式宣布召回近50万台问题产品，行业另一巨头安克也因同类电芯缺陷宣布召回71万件。这场充电宝的“行业地震”导火索直指上游电芯供应商安普瑞斯未经报备擅自变更隔膜材料。

事件发生后，官方监管迅速重拳出击。6月28日，民航局发布紧急禁令，严禁旅客携带无3C标识或属于召回型号的充电宝登机。8月15日，国家认监委发布3C认证新规，正式取消过渡期，要求所有在售充电宝必须强制加贴 3C 标志。11月，工信部公示了被称为“史上最严”的新国标《移动电源安全技术规范》，新增针刺试验与安全使用年限标注要求。12月25日，工业和信息化部传出消息，强制性国家标准《移动电源安全技术规范》计划于2026年第一季度正式发布。受此影响，罗马仕于7月起停工整改6个月，近万张不达标的3C证书被撤销。

“罗马仕事件”再度证明了安全是品牌的“生死红线”。随着“史上最严”国标的落地，充电宝行业彻底告别了低价公模的“狂野时代”。这场风波虽让老牌巨头元气大伤，却也通过政策的强力整顿规范了市场，为新品牌腾出了合规增长的空间，进而保证消费者的使用安全。

AI眼镜爆发

2025年成为AI眼镜行业爆发元年，政策、市场、技术多点突破推动行业质变。正如前面提到的，五部门联合推出智能穿戴购新补贴政策，AI眼镜作为核心品类享受最高500元补贴，大幅降低消费门槛，为AI眼镜的市场表现注入活力。市场规模实现跨越式增长，全年全球出货量预计达1205万台，中国市场突破275万台，同比激增107%，稳居全球第一，消费级产品从“极客玩具”走向大众市场。

这一年，行业迎来 “百镜大战”，不仅Rokid、影目等专业品牌持续发力，华为、小米、阿里、理想汽车等巨头跨界入局，全球近70家企业扎堆布局，国际赛场同样竞争激烈，Meta、谷歌与三星等纷纷加码。

字节“豆包手机”引发系统级AI助手大讨论

12月1日，字节跳动豆包团队联手中兴正式推出努比亚M153工程机，其搭载的“豆包手机助手技术预览版”标志着操作系统级AI助手的正式落地。这款手机不再以参数论英雄，而是赋予了AI模拟人类操作的全局权限。只需一句语音，它就能跨应用完成“在小红书搜穿搭、去淘宝比价、回微信”的连贯操作，实现真正意义上的AI手机助手。

然而，这场技术突袭随后演变为一场激烈的“权限攻防战”。由于豆包助手的强介入性触动了大厂App的安全与商业防线，微信、支付宝等多家平台相继以“环境风险”为由对其进行了风控封禁。

字节此举将AI时代厂商App底层权限、用户信息安全与交互自由的多维矛盾。不过这也预示着手机未来的发展方向――硬件参数只是基础，Agent助手才是根本。这场关于“谁才是第一入口”的博弈也向全行业抛出了终极拷问：当AI能够接管一切操作，手机究竟应是一个封闭的应用容器，还是一个完全开放的数字化分身？

写在最后

回望2025年的数码3C行业，从DeepSeek引领的AI效率革命到国补政策激活的消费新生态，从罗马仕事件推动的安全标准升级到AI眼镜爆发式增长的市场变局，再到豆包手机助手引发的系统级AI助手权限之争，每一次技术突破、政策调整与行业震荡，都在重塑着产业的底层逻辑。不过我们欣喜地看到，2025年是中国企业逐渐向“领跑”跨越的关键节点，也是全球科技竞争格局中“中国方案”加速输出的重要一年。我们有理由相信2026年的数码3C行业将在智能化、技术普惠与更加规范的道路上继续前行，更开放、更务实、坚持科技向善，让前沿技术点亮广大消费者生活中的每一个角落。