“影像机皇”vivoX70、 X70 Pro+旷野配色版于9月30日正式开售

作者：林夏

【天极网手机频道】前阵子，vivo发布了影像旗舰vivo X70系列，其同时具备的顶级影像实力、高颜值外观设计、顶级旗舰性能三大硬实力，成为众多消费者抢购的理由。而在9月30日，号称“影像机皇”的vivo X70 Pro+旷野配色版、以及X70正式全渠道开售，价格3699元起。

据了解，目前开售的X70 Pro+旷野配色版，其高饱和的彩色陶瓷，相比起黑色或浅色的陶瓷，制作难度极高，在市场上更是难得一见。而旷野配色版与其他配色最大区别还在于其陶瓷云窗融合了科技之美，打造了业界独树一帜的蓝色，与蓝色素皮材质浑然一体又特立独行。

本次，vivo X70 Pro+旷野配色版与X70至黑、独白和星云三款配色全部同时开售。其中，至黑如同夜空洒下细碎的星光;独白则纯净简单带来如同珍珠般优雅的质感;星云仿若宇宙磅礴星辰浩瀚，交织点点星芒;这三款配色同样充满高级格调，带来不俗的品质体验。如此精致、优雅、充满情绪关怀的外观设计，也正是让用户满意的特质之一。

而“影像机皇”的诞生，更是来源于众多用户的一致好评。一方面，当9月17日启动销售X70系列时，一度引发线上线下抢购热潮，天猫、京东、苏宁易购等9大销售平台当天就实现了销量与销售额双冠军，并持续屠榜，部分线下渠道出现销售断货现象。vivo X70系列正是凭借行业顶级的影像实力和卓越的产品体验，收获了众多用户的一致好评，坐稳年度“影像机皇”。

另一方面，在与iPhone13的竞争中，vivo X70系列通过“硬件级计算摄影”，“全镜头光学防抖”，“光学系统全链路升级”建立了强大的竞争优势，而这些产品实力，也奠定了vivo X70 Pro+的2021年度摄影机皇地位。

vivo X70 Pro+拍摄

众所周知，近两年来，智能手机市场的格局瞬息万变。vivo却凭借着扎实的产品品质和影像方面的顶尖实力，赢得了越来越多的市场认可，在中国市场和全球市场份额持续扩大。根据Canalys数据显示，2021年第一季度，vivo在中国市场占有率已经排名第一。而IDC数据显示，2021年第二季度，vivo在中国市场占有率保持排名第一，并逐渐拉开与追赶者的距离。

IDC 2021年第二季度中国智能手机市场份额数据

本次vivo X70系列旗舰产品的登场，则将助力vivo进一步扩大在高端旗舰手机市场的战绩，继续提升vivo在手机市场的影响力。vivo X70 Pro+在产品发布前，预售量就打破了vivo历史上4000+价位段全网最高的记录。而在iPhone 13的热度冲击下，vivo X70 Pro+的用户关注度与口碑依然不减，其强大实力可见一斑。

十一长假即将开始，作为假期必备的影像旗舰vivo X70系列，自然是用户的不二之选。目前vivo X70 Pro+旷野配色版和及X70目前已经线上线下同步开售，感兴趣的朋友可以去各大电商平台以及线下体验店入手新机，提前购买还有各种福利赠送。