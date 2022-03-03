MWC 2022：许久未见的Nokia刷了一波存在感

作者：林夏

【天极网手机频道】Nokia(诺基亚)，一个曾经引领整个时代的品牌。毫不夸张地说，在当时拥有一台诺基亚手机，你也算是时尚潮流人士了。然而，在安卓与iOS崛起之后，众多手机厂商崭露头角，纷纷占据市场，诺基亚手机渐渐淡出了大众的视线，以致于如今处在不温不火的边缘，受关注度相对较低。

近日，MWC(世界移动通信大会)在西班牙巴塞罗那举行，本次大会主题为“Connectivity Unleashed释放无限可能”，主要涉及5G连接、AI 演进、云网络、金融科技、万物互联以及新兴科技六大主题，来自全球的科技厂商纷纷参会，为世界带来了一场科技盛宴。其中，许久未见的诺基亚刷了一波存在感，为大众带来了旗下的新品。

诺基亚作为老牌的手机厂商，近几年也有在陆陆续续发布手机产品。在本次的大会上，诺基亚就带来了诺基亚C21系列的手机产品。和大部分手机厂商相似，诺基亚C21系列主要有诺基亚C21、诺基亚C21 Plus和诺基亚C2(第二代)。从各方面配置上来看，这三款手机均属于入门级别的智能手机，与如今的主流配置不太符合，所以笔者并不建议入手作为主力机，当然有收藏爱好者另当别论。接下来简单看看这三款手机的配置。

诺基亚C21提供深蓝色和暖灰色两款配色，搭载的是八核紫光展锐SC9863A SoC，内置Android 11(Go版)系统。屏幕是一块6.5英寸的HD+屏，配备8MP后置摄像头、定焦镜头，前置5MP自拍镜头。其采用后置指纹解锁，保留3.5mm的耳机孔，提供2GB和3GB的RAM以及32GB的ROM。

诺基亚C21 Plus与诺基亚C21基本相似，提供2GB、3GB和4GB的RAM以及32、64GB的ROM。其他配置方面后置13MP主摄和一个2MP摄像头，前置5MP镜头，配备4000mAh电池，支持IP52防水。

诺基亚C2(第二代)搭载的是1.5GHz四核的联发科芯片，提供1GB和2GB的RAM以及32GB的ROM，最高可支持256GB的储存卡拓展。屏幕是一块5.7英寸FWVGA屏幕，前置摄像头的为2MP，后置主摄为5MP。电池方面，采用的是可拆卸的2400mAh电池，一股满满的复古风味迎面，如果再搭载一个万能充，复古感会更加浓重。

除了手机之外，诺基亚还带来了一款笔记本：Nokia PureBook Pro。外观设计方面，采用简约黑的设计，键盘两侧为对称式扬声器开孔。配置方面，采用的均是英特尔12代酷睿i3-1220P处理器，以及8GB DDR4的内存配置。屏幕提供15.6英寸与17.3英寸两个尺寸，分辨率为1920×1080，屏幕亮度仅250尼特。电池方面，分别配备57Wh、63Wh的电池。

这款笔记本无论从外观设计，还是内在配置来看，都是入门级别的。在如今的市场上，具备的竞争力并不高，笔者认为其主要定位在“轻办公”级别。如果你们是用来产出图片或视频这种高强度内容的话，其实并不适合。

以上两款产品就是本次MWC大会上，诺基亚带来的新品。以消费者的视角来看，这两款产品其实并不出众，在如今堆料严重的市场中，更是经不起考验。而作为一个数码爱好者来看，诺基亚这波存在感着实是刷到了，特别是可拆卸式的手机电池，相信勾起了不少人的回忆。对于笔者来说，作为经历过诺基亚巅峰时期的用户，诺基亚手机的收藏价值远超过于手机本身的市场价值，可能这就是手机赋予的意义所在。不知你们又是怎么看待这个问题的，欢迎与笔者一同分享。