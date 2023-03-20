iQOO Z7体验：性价比超高的超百瓦闪充大电池手机！

【天极网手机频道】在如今的手机市场中，千元机由于具备均衡的配置、精美的外观设计以及出色的续航能力等突出优势，也获得了不少用户的青睐。今日，iQOO发布了一款全新的千元机――iQOO Z7，其又会给我们带来怎样的惊喜？这就来体验一番。

经典设计 简约质感

iQOO Z7提供原子蓝、无限橙、深空黑三款简约配色可选，均是偏年轻化的活泼色彩。其中的深空黑配色以大面积的素雅黑作为底色，采用特殊的工艺打磨，呈现出了磨砂般的静谧观感与细腻触感。

镜头模组区域，在iQOO Z6经典的双环设计的基础上，iQOO Z7通过微米级镜片蚀刻精雕细刻再现“星旅双环”。配合笔直修长的撞色云阶，其锋而不锐的极小R角，诠释了iQOO Z系列的理性探索之美。

中框则采用切割设计，3D背板的黑色自然过渡至中框，仿佛晨暮交割，万象更新。如此一来，iQOO Z7在视觉上显得更加轻薄，握持手感也得以优化。同时，iQOO Z7采用侧边指纹解锁方案，识别灵敏度较高，用户拿起即可轻松解锁屏幕。更为重要的是，iQOO Z7的机身经过多项严格的测试，其质量的可靠性有所保障，具备更长的使用寿命，足以支撑用户使用好几年。

高刷稳帧 畅快体验

iQOO Z7配备了一块6.64英寸LCD屏，具备91.06%的屏占比、100%电影级P3色域、HDR10 高动态显示范围等素质，让其在显示方面拥有更加鲜艳饱和的视效体验。而为了缓解用户长时间观看屏幕的眼部疲劳，这块屏幕内置了硬件级低蓝光、自适应亮度策略、全局DC调光、全局护眼模式等七重护眼技术，暗光环境下更护眼，用户日常使用起来也更为舒适。

当然，这块屏幕同样支持120Hz七挡变速高刷，可以根据用户的使用场景自动切换刷新率，画面流畅又省电。同时，针对游戏体验优化，它也支持1200Hz瞬时采样率与10倍触控分辨率，能够降低触控延时，使游戏操作更加得心应手，助力玩家更快拿下游戏胜利。

核心配置上，iQOO Z7搭载高通骁龙782G，配合内存融合3.0，至多实现12GB+8GB的内存效果，后台应用的存活率大幅提升，在同档位产品中堪称“性能小超人”。为了测试其具体的性能表现，笔者将其置于以下环境：室温26℃左右，连接WiFi，关闭蓝牙与定位，开启性能模式与自适应刷新率，声音与亮度均为50%;《王者荣耀》内部设置为“极高帧率+超高分辨率+高清画面”，关闭动态分辨率与抗锯齿，进行20分钟左右的游戏对局。

从测试的结果来看，iQOO Z7的帧率稳定性表现不错，基本能够稳定在120 FPS左右，最终平均帧率为119.25 FPS，说明其性能调试十分到位，能够充分激发芯片的性能，保证用户在游戏场景中的稳帧、流畅体验。

而在散热方面，iQOO Z7拥有3K平方毫米大面积VC液冷均热板，配合石墨散热膜、散热铜箔以及高导热凝胶等散热材料，整体散热面积相较于上一代有显著提升。即使是在1小时的《王者荣耀》游戏测试中，前后的温度差仅为12.1℃，并不会出现过热降频的情况，给用户带来了更加稳定持久的游戏体验。

游戏前温度

游戏后温度

此外，iQOO Z7内置了封闭式立体双扬与X轴线性马达，真实的物理触感负反馈以及均衡的音效呈现，从触觉与听觉上再次提升整体游戏体验。这对于热衷游戏的用户来说，无疑是最具吸引力的设计，每时每刻都是畅快的体验。

百瓦闪充 超长续航

iQOO Z7作为一款千元机，强大的续航能力自然不可欠缺。而本次iQOO Z7却出乎意料地配备了“120W超快闪充+5000mAh大电池”的强力组合，在如今的市场中显然是较为少见的，甚至比少部分旗舰机都要出色。笔者以游戏测试的环境，进行了1小时游戏对局、1小时音乐播放、1小时视频播放以及待机8小时的四项常规续航测试;同时将手机耗电至1%后开始充电，测试其充电速率。

续航曲线图

充电速率图

从以上测试的结果来看，iQOO Z7的续航能力属实不错，在四项常规续航测试中总耗电仅27%。而从1%充至满电所需时间为26分钟，充电速率表现更为出色。综合两者来看，1小时游戏耗电14%，10分钟充进47%的电量。

这也就意味着，充电10分钟，即可提供游戏对局3个小时，整体充电与续航能力相当出色，堪比旗舰水平。倘若你有“电量焦虑症”或者“长时间游戏需求”，iQOO Z7的“120W超快闪充+5000mAh大电池”强力组合，完全能够缓解你的续航焦虑。

OIS主摄 捕捉精彩

影像方面，iQOO Z7配备6400万像素OIS主摄与200万像素景深镜头，支持光学防抖，成片率大幅提升。与此同时，iQOO Z7内置了运动抓拍3.0、超级夜景4.0、老电影滤镜等多重影像玩法，从算法层面优化成效效果，足以给用户带来精彩纷呈的影像体验。

从以上拍摄直出的样张来看，得益于高像素主摄的优势，拍摄出的画面整体清晰度比较高，对于细节的捕捉相当精准。防抖效果的加持，也让画面没有形成过多的拖影，精彩瞬间均能捕捉住。值得一提的是，iQOO Z7在夜景的表现更为突出，通过长曝光增加进光量，保证画面的明暗对比平衡，同时通过算法还原真实夜景的色彩，让画面更为纯净。

总结

总体来看，作为一款千元机，iQOO Z7所搭载的基础配置，完全符合该价位应有的水准。至于其突出之处，主要表现在续航与游戏体验两方面。iQOO Z7不仅配备了远超同价位的“120W+5000mAh”组合，在游戏方面又提供了120帧的稳帧体验。可以说，iQOO Z7的性能与续航水平，在同价位产品中几无对手，是一款性价比超高的千元强机。