【天极网手机频道】10月15日，荣耀正式官宣，荣耀WIN2系列将搭载2K 185Hz双芯绿洲屏，并配备容量至高达12070mAh的巨无霸青海湖电池。从目前公布的信息来看，荣耀WIN2系列将聚焦屏幕显示与续航能力两大电竞核心体验，力求在高刷新率、护眼显示与长时间游戏续航之间实现更好的平衡，以顶尖硬件配置强化产品竞争力，在电竞手机赛道打造差异化优势。

在具体配置参数方面，荣耀WIN2系列将行业首发2K 185Hz双芯绿洲屏，在兼顾高清分辨率与高刷新率的同时，还支持5920Hz低波动零风险PWM调光。为了应对2K分辨率与185Hz高刷新率带来的算力和功耗挑战，荣耀自研WIN Display超显芯片，进一步优化显示处理能力，在高清、高刷与功耗控制之间寻求平衡。与此同时，WIN Touch触控芯片则着重提升游戏操作的响应速度，支持5000Hz瞬时触控采样率、520Hz真十指触控报点率以及800Hz陀螺仪采样率，配合行业内首个通过高动态清晰度标准的莱茵全局护眼6.0认证等能力，助力玩家在高强度游戏对战中快人一步，抢占竞技先机。

在长时间游戏所涉及的视觉舒适度方面，荣耀WIN2系列支持覆盖全高刷档位的5920Hz低波动零风险PWM调光，并通过莱茵全局护眼6.0认证等技术，进一步兼顾高强度游戏场景下的显示效果与用眼舒适度。

在电池方面，荣耀WIN RT2搭载12070mAh青海湖电池，相比前代荣耀WIN RT增加2070mAh;荣耀WIN2配备10100mAh电池，全系引领手机电量万级毫安时代。自2025年荣耀WIN系列率先将万毫安时电池引入电竞旗舰产品线以来，此次新机进一步提升电池容量，也展现出荣耀持续强化长续航体验的产品思路。对于需要长时间进行游戏的用户而言，更大的电池容量有望减少频繁充电带来的困扰。

在此之前，荣耀已陆续公布了新机的外观设计、系列配色等信息，新品发布会也已确定于10月21日举行。从目前曝光的信息来看，荣耀WIN2系列将继续聚焦电竞场景，通过散热、性能、屏幕、续航等多个维度的升级，进一步提升电竞旗舰的综合体验。

性能方面，荣耀WIN2将搭载采用2nm制程的第六代骁龙8超级至尊版旗舰芯片，CPU超大核主频最高可达5.0GHz，并配备LPDDR5X Ultra内存与UFS 4.1闪存，组成旗舰级性能配置。在此基础上，全新荣耀幻影引擎将通过AI优化性能调度，支持多款游戏实现2K分辨率与185Hz刷新率下的超分超帧并发体验，进一步提升游戏画面的清晰度、流畅度与视觉表现。

为了让高性能得到持续释放，荣耀WIN2还搭载了荣耀东风双子星涡轮散热系统，采用双风扇立体散热架构，通过立体风道加强机身内部的热量传导与排出，50秒直降10℃，力求提升整机散热效率，降低长时间高负载运行带来的温度压力，从而为高帧率游戏提供更加稳定的性能表现。

自荣耀WIN系列首代产品发布以来，该系列便持续围绕电竞体验进行探索。综合目前已公布的信息来看，荣耀WIN2系列的升级重点并不局限于单一硬件，而是围绕电竞场景，对散热系统、性能释放、屏幕显示、续航能力等方面进行了系统性强化。今日公布的两项关键参数配置，进一步凸显了其在屏幕与续航方面的差异化优势，荣耀WIN2系列有望凭借更全面的电竞体验，坐实“年度T0电竞夯机”之名。

最后，硬件配置上的诚意最终能否转化为市场竞争力，售价能否延续荣耀Magic9系列收获的良好口碑，仍有待揭晓。10月21日，荣耀WIN2系列将正式发布，这款被称为“年度T0电竞夯机”的新品究竟能带来怎样的表现，值得期待。