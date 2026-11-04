【天极网手机频道】据11月3日前后流传的爆料信息，荣耀正持续推进14000mAh 至15000mAh级别的超大容量手机电池方案，产品方向直指"一周一充"的超长续航体验。相关细节指向荣耀自研的第五代青海湖硅碳负极电池技术：通过"弹性碳骨架包裹纳米硅"的工艺将负极硅含量提升至约32%，在抑制硅材料充放电膨胀(整体膨胀率控制在8%以内)的同时，把电池体积能量密度做到约985Wh/L，较上一代提升约5%至13%。该方案采用一体化单电芯设计(非双电芯拼接)，可在容纳15000mAh 巨量电量的同时，将整机厚度控制在约9.2毫米、重量控制在245克上下，并支持民航随身登机无需申报。



荣耀Win 2系列

续航表现方面，基于该电池的机型在轻度日常使用(微信、短视频、通勤浏览)下可实现约5至6天一充，连续视频播放约50小时，重度游戏与导航场景也能支撑一整个工作日以上;安全层面则配备多枚高精度温度传感器与九重防护体系，并通过相关防尘防水与民航安全认证，循环寿命可达1500次以上、四年仍保持80%以上有效容量。作为对比，主流旗舰目前普遍停留在5000至6000mAh 区间，荣耀此举被视为把"充电宝焊进手机"的技术路线延续。该信息仍属爆料阶段，最终机型规格、容量与发布时间以荣耀官方公布为准。