ÈÙÒ«700ÏµÁÐÈý¿î»úÐÍÒÑÍê³ÉÈëÍø È«Ïµ±³ÆÁ+æçÁúÐ¾Æ¬£¬¾ùÖ§³Ö
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿11ÔÂ3ÈÕ£¬¾ÝÊýÂë²©Ö÷@Íú×Ð°ÙÊÂÍ¨ÆØÁÏ£¬ÈÙÒ«700ÏµÁÐÈý¿î»úÐÍÒÑÍê³ÉÈëÍø£¬·Ö±ðÎªÔªÆø°æ¡¢±ê×¼°æÓëPro°æ£¬Ô¤¼Æ±¾ÔÂÕýÊ½·¢²¼¡£ÈëÍøÐÅÏ¢ÏÔÊ¾£¬ÆäÖÐÁ½¿îÓÉÉîÛÚÈÙÒ«×ÔÑÐÉú²ú£¬Ò»¿îÓÉ³¤É³±ÈÑÇµÏµç×Ó´ú¹¤£¬Èý¿î¾ùÖ§³Ö80WÓÐÏß¿ì³ä¡£
×ÛºÏ¶à·½±¬ÁÏ£¬ÈÙÒ«700ÏµÁÐÑÓÐø´óµç³Ø¡¢ÖÐ³ß´çÆÁÄ»ÓëÕ±ß¿òË¼Â·£¬È«Ïµ´îÔØæçÁú´¦ÀíÆ÷£¬²¢È«²¿Åä±¸±³ÆÁ¡ªÕâÒ²ÊÇÈÙÒ«Êý×ÖÏµÁÐÊ×´ÎÈ«Ïµ´îÔØ±³ÆÁÉè¼Æ¡£
±ê×¼°æÓëPro°æ²ÉÓÃ6.57Ó¢´ç1.5K OLEDÖ±ÆÁ£¬±³ÆÁ³ß´çÔ¼1.72Ó¢´ç£¬Ç¶ÔÚºóÖÃ¾µÍ·Ä£×éÄÚ£¬¿ÉÓëMagicOS 11Áª¶¯£¬ÏÔÊ¾Ê±¼ä¡¢ÌìÆø¡¢ÏûÏ¢Í¨Öª¡¢¿ØÖÆÒôÀÖ£¬»¹ÄÜ³äµ±ºóÖÃÖ÷Éã×ÔÅÄÈ¡¾°Æ÷¡£Ó°Ïñ·½Ãæ£¬È«ÏµÔ¤¼Æ´îÔØ2ÒÚÏñËØÖ÷Éã£¬Pro°æ»òÅä±¸5000ÍòÏñËØÇ±Íû³¤½¹;Ðøº½ÉÏ×î¸ßµç³ØÈÝÁ¿ÓÐÍû´ïµ½ 9000mAh¡£¸ÃÏµÁÐ»úÐÍ´úÑÔÈËÎª¸èÊÖ¡¢ÑÝÔ±¾Ïæºµt¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â