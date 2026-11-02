【天极网手机频道】10月27日发布的REDMI K100于10月31日上午10点正式首销，定位“双芯魔王，万级续航”。作为本次核心旗舰，K100在骁龙8至尊版(全大核CPU设计、最高主频4.32GHz)基础上，首次为K系列标准版配备AI独显芯片D2，该独显支持超100款游戏实现165帧超帧，配合总面积超31000mm²的散热材料，可在高负载游戏中维持稳定机身状态。实测在知名FPS手游165超帧模式下，对比第五代骁龙8至尊版机型的GPU超帧方案，K100可实现几乎相同的帧率输出，同时功耗更低0.51W、温度更低1.2℃。

新机搭载米系迄今最大的10000mAh“小米金沙江电池”，硅碳含量达28%、能量密度957Wh/L，支持100W有线快充与27W有线反向充电(可充当临时外接电源)。官方数据显示，该机可连续刷短剧超34小时;95%用户全天总耗电量不足9083mAh，多数用户可一天一夜无需充电;-20℃低温下仍可保证连续13.3小时微信通话、17.92小时导航;电池1600次充放电循环后剩余容量不低于80%。屏幕配备6.83英寸1.5K旗舰直屏，刷新率165Hz，激发亮度最高3500nits，升级小米青山护眼4.0并获得德国莱茵TÜV节律友好、无频闪、硬件级低蓝光三重认证。影像为5000万像素超感光主摄(1/1.55英寸、f/1.68)，音频升级1115X双扬声器并搭载Sound by Bose技术，整机支持IP66/IP68/IP69/IP69K防尘防水，出厂搭载小米澎湃OS 4。

针对网络关注的“为何选用骁龙8至尊版而非最新平台”，REDMI于10月30日发布“K100答网友问”回应：该芯片确非最新平台，但三方测试显示部分游戏表现不输8EE6。价格方面，K100 12+256版本3499元(双十一特惠2999元)、12+512版本4099元(3499元)、16+512版本4499元(3899元)，所有版本以旧换新额外补贴至高200元。同场还发布了REDMI Book 2027办公本(第三代英特尔酷睿5、18A制程、72Wh电池、实测办公续航20.2小时、1.28kg、预装超级小爱2.0)与首款耳夹式耳机REDMI Clip Neo(单耳5.3g、12mm双磁动圈、总续航32小时、399元)。