【天极网手机频道】vivo Y600于10月30日上午10点正式开售。作为vivo Y系列主打长续航与耐用属性的机型，vivo Y600把续航、防护、信号、长期流畅作为核心方向，面向户外从业者、长辈用户以及不想频繁充电的用户。

vivo Y600搭载 10000mAh 7年耐久超低温蓝海电池，支持- 35℃至50℃宽温区间稳定工作，低温环境下不容易快速掉电，高温场景也可以稳定运行。依靠这套电池方案与整机功耗调校，普通用户日常使用基本可以做到两天一充，同时拿下CQC中国质量认证中心双天续航认证。充电规格为44W有线闪充，应急补电效率能够满足日常需求，还支持OTG反向充电，可以临时给耳机、智能手表等小型数码设备供电。

耐用防护层面，vivo Y600采用堡垒抗冲击架构，屏幕配备肖特多重强化超抗摔玻璃，整机通过7项军标环境测试，对跌落、震动、高低温等场景做了专项验证。防护规格给到IP68+IP69，依托三层防水大坝结构，可应对长时间浸水、高温高压冲水，雨水、饮料、肥皂水等三十多种液体泼溅也具备不错的耐受能力，湿手触控也做了优化，下雨、沾水时依旧可以正常操作手机。

外观上vivo Y600提供宝石蓝、钻石金、曜石黑三款配色。后盖采用动态光刻色彩工艺，钻石金版本搭载层境渐彩镀膜，光线变化时会呈现流动的色彩效果;后置镜头模组为简约矩形设计，金线勾勒边框，视觉干净利落。正面配备一块6.83英寸1.5K直面屏，刷新率120Hz，支持P3广色域、10.7亿色显示，同时通过SGS低蓝光护眼认证，长时间刷视频、浏览图文，视觉负担更低，户外强光下也拥有不错的可视性。

性能与通信方面，vivo Y600 搭载天玑7300e处理器，配备流畅动力舱技术，搭配OriginOS系统，支持内存拓展，保障多应用后台留存，减少长期使用后的卡顿问题。同时配备寰宇增强通信3.0，在电梯、地下室、城郊等信号偏弱区域，网络与通话稳定性相比普通机型更有优势。系统内置简易模式、大字体等适老功能，降低长辈上手门槛。

影像定位偏向实用，后置5000万像素主摄，支持AF自动对焦，搭配一颗200万像素虚化镜头，前置为800万像素镜头。光线条件良好时，主摄可以拍出色彩干净的照片，文档扫描、扫码、日常记录、视频通话都可以稳定胜任，没有堆砌专业影像硬件，优先保证基础记录需求。

售价方面，vivo Y600 共推出四个版本，零售价与国补后价格同步公布：(6+12) GB+128GB 版本零售价 1999 元，国补价 1699 元;(8+16) GB+128GB 版本零售价 2099 元，国补价 1784 元;(6+12) GB+256GB 版本零售价 2199 元，国补价 1869 元;(8+16) GB+256GB 版本零售价 2499 元，国补价 2124 元。新机在 vivo 商城、线下授权门店、主流电商 vivo 官方旗舰店同步开售。

整体来看，vivo Y600 并不追求极限游戏性能，而是聚焦长续航、抗摔防水、稳定通信、持久流畅这些高频刚需。对于经常外出作业、长途出行，或是给长辈选购主力机的消费者，这款机型的定位十分贴合，有需求的用户可以前往官方渠道了解与购买。