【天极网手机频道】根据Counterpoint Research的发布的智能手机周销售追踪报告，苹果的iPhone 18 Pro和Pro Max在发布后的前三周全球销量实现了同比销售增长3.1%，超过了去年同期iPhone 17 Pro系列的销量。

但各个地区的表现有着较为明显的差异，其中中国实现了最强劲的增长，销售额同比增长29%，贡献了全球销量中最大的增量，这主要是由于较去年更早供应，以及中国安卓厂商旗舰机型的价格上涨，让iPhone 18 Pro系列的市场竞争力得到了提升。

而美国和日本市场销量均出现同比下滑，给分别下滑了4%和27%。其中美国消费者普遍感受不到无论是功能还是设计上相比前代机型有着实质上的提升;而在日本由于汇率推高了价格上涨，需求也有所收缩。

iPhone 18 Pro Max在iPhone 18 Pro系列中占销量的56%，较去年的57%略有下降。这主要归因于价格较去年上涨，以及印度和东南亚等新兴市场的销售增长更多倾向于Pro机型。

Counterpoint Research研究人员表示，中国的强劲市场表现究竟是来自持久需求还是前期买入，未来几周将愈发明朗。美国和日本销量的回升，以及iPhone Duo的发布是否会带来增量需求而非蚕食Pro Max，是两个最关键的短期变量。