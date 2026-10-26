【天极网手机频道】iPhone Duo 开售后，外媒科技论坛等平台出现多起内屏损坏反馈，部分照片显示裂纹沿折叠处延伸，并伴有向屏幕一侧延伸的亮线。一名澳洲用户称，手机到手约 6 小时、开合不足 20 次，在向朋友展开屏幕时感到内铰链下方异样，随后听到裂声;其表示内屏表面和外部铰链没有明显磕碰或异物夹入痕迹，到店后苹果当场为其更换了新机。

iFixit 拆解 iPhone Duo 后，结合 CT 扫描、专利和拆解影像建立铰链模型，尝试解释部分用户的内屏损坏原因。iFixit 发现，公开照片中的损坏位置集中在跨机身排线间隙与中央铰链支撑的过渡区域，多条边缘在此交汇，改变了柔性屏弯折时的承托方式;在其中一种模拟中，中央支撑杆没有降到足够低的位置，屏幕弯曲部分压上支撑杆，可能形成局部应力热点。

AppleInsider 于 10 月 24 日报道称，其联系的 7 家苹果门店、包括 4 家主要旗舰店，尚未接到内屏破裂的送修或退货，现有公开案例不足以判断问题来自使用方式、个别批次制造，还是设计因素。苹果中国官网列出的 iPhone Duo 内屏损坏保外维修预估费用为 7998 元;在 AppleCare+ 保障范围内，内屏损坏服务费为 628 元。